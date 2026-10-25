El FC Barcelona y el Real Madrid ya tienen sus alineaciones confirmadas para El Clásico de este domingo 25 de octubre, correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. El Spotify Camp Nou acoge el enfrentamiento entre los equipos dirigidos por Hansi Flick y José Mourinho, con Lamine Yamal, Raphinha y Kylian Mbappé entre los protagonistas de un duelo clave en la lucha por el campeonato. A continuación, repasamos los titulares de ambos conjuntos y los jugadores que figuran entre las alternativas para el partido.

¿Cuál es la alineación confirmada del FC Barcelona?

El FC Barcelona de Hansi Flick presenta a Joan García en la portería. La defensa está formada por Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo, una línea que combinará la salida de balón con la tarea de contener las transiciones ofensivas del Real Madrid.

En el mediocampo, Rodri y Pedri se encargan de la organización y el equilibrio del equipo, mientras que Fermín López aporta movilidad y llegada desde posiciones adelantadas. La distribución busca conectar la recuperación y la circulación del balón con los futbolistas encargados de generar peligro en el último tercio.

En ataque, Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha completan el once azulgrana. El equipo local apuesta por el desborde, la velocidad y la movilidad ofensiva para crear ocasiones ante la defensa madridista.

- Alineación confirmada del FC Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; Raphinha.

Entre las alternativas que aparecen en la relación facilitada figuran Wojciech Szczęsny, Gavi, Marc Bernal, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Frenkie de Jong y Brian Fariñas, entre otros futbolistas.

¿Cuál es la alineación confirmada del Real Madrid?

El Real Madrid de José Mourinho inicia el clásico con Andriy Lunin como portero titular. La defensa está integrada por Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella. La presencia de Valverde en la línea defensiva ofrece una alternativa para afrontar los movimientos ofensivos del Barcelona.

En el centro del campo, Aurélien Tchouaméni y Bernardo Silva forman la pareja de mediocampistas. Por delante, Arda Güler, Jude Bellingham y Yan Diomande integran la línea de creación y ataque, con funciones orientadas a conectar las posesiones con el delantero madridista.

Kylian Mbappé será la referencia ofensiva del Real Madrid. Su capacidad para atacar los espacios y finalizar jugadas representa una de las principales armas del conjunto visitante frente a la defensa azulgrana.

- Alineación confirmada del Real Madrid: Andriy Lunin; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva; Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande; Kylian Mbappé.

La lista de suplentes facilitada incluye a Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Eduardo Camavinga, Brahim Díaz y Endrick, entre otros jugadores.

Alineaciones confirmadas del FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2026-27

Posición FC Barcelona Real Madrid Portero Joan García Andriy Lunin Defensa Xavi Espart Federico Valverde Defensa Pau Cubarsí Ibrahima Konaté Defensa Gerard Martín Dean Huijsen Defensa João Cancelo Marc Cucurella Mediocampo Rodri Aurélien Tchouaméni Mediocampo Pedri Bernardo Silva Ataque Lamine Yamal Arda Güler Ataque Fermín López Jude Bellingham Ataque Anthony Gordon Yan Diomande Delantero Raphinha Kylian Mbappé

Los dos equipos afrontan el clásico con sus onces titulares definidos. El Barcelona apuesta por la combinación de Pedri y Rodri en el mediocampo y la velocidad de sus atacantes, mientras que el Real Madrid reúne a Bellingham, Güler y Bernardo Silva alrededor de Mbappé para buscar soluciones ofensivas en el Spotify Camp Nou.