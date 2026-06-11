Hoy se abre el telón de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 con un enfrentamiento que se revive luego de 16 años: México vs. Sudáfrica el 11 de junio, a partir de las 13:00 horas (CDMX) en el emblemático Estadio Azteca . Javier Aguirre sabe que esta es una gran oportunidad para sacar ventaja a sus rivales del Grupo A y alimentar el ánimo a sus dirigidos en el torneo que son anfitriones.

La Tri dirigida por Javier Aguirre, sale hoy a la cancha en el Mundial 2026 ante Sudáfrica con la siguiente alineación titular confirmada: R. Rangel; J. Gallardo, J. Vásquez, C. Montes, I. Reyes; B. Gutiérrez, E. Lira, A. Fidalgo; J. Quiñones, R. Jiménez y R. Alvarado .

El Mundial 2026 promete ser histórico y México tendrá un papel clave como anfitrión. Descubre cuándo juega el Tri, cuáles serán sus rivales y en qué sedes disputará sus partidos. (Foto: FMF)

Aguirre presenta un once equilibrado que mezcla juventud y experiencia, con Rangel en portería para comandar la última línea y un bloque defensivo liderado por Montes y Vásquez que buscará contener las transiciones rivales. En la medular, Gutiérrez y Lira aportan recuperación y salida desde el medio, mientras que Fidalgo ofrece creatividad para enlazar con la dupla ofensiva Quíñones–Jiménez, cuya movilidad será clave para romper a la defensa sudafricana. Alvarado completa el ataque, aportando capacidad de desborde y finalización.

México buscará sus primeros tres puntos frente a una selección sudafricana apoyada por miles de hinchas locales, por lo que el control del ritmo y la solidez defensiva serán determinantes. Aguirre apuesta por un planteamiento pragmático: aprovechar las bandas, generar superioridad por fuera y cuidar el balón en zonas de peligro. Atención a las transiciones y a las jugadas a balón parado, donde ambos equipos pueden marcar la diferencia.

Lista de convocados de México

Arqueros: Raúl Rangel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo

Defensas: Israel Reyes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez

Centrocampistas: Erik Lira, Luis Romo, Obed Vargas, Brian Gutiérrez, Orbelin Pineda, Edson Álvarez, Gilberto Mora, César Huerta, Álvaro Fidalgo y Luis Chávez

Delanteros: Roberto Alvarado, Alexis Vega, Julián Quiñones, Santiago Giménez, Guillermo Martínez, Armando González y Raúl Jiménez

México anunció su lista de convocados para el Mundial 2026 el 1 de junio.

Un rival europeo en camiseta africana

Por su parte, la escuadra de Sudáfrica pisa el césped con la firme convicción de aprovechar los reflectores internacionales para dar una gran sorpresa futbolística. El combinado conocido popularmente como “Bafana Bafana” busca capitalizar la urgencia de su rival directo para plantear un juego inteligente, ordenado y de transiciones verticales rápidas. El balompié africano ha mostrado un crecimiento sostenido en las últimas décadas, aportando figuras destacadas a los clubes más competitivos de todo el continente europeo. El recuerdo histórico de la mítica hazaña de Senegal venciendo a Francia en el año 2002 sirve de inspiración constante para este motivado plantel. Con un planteamiento físico robusto, el equipo visitante aspira a romper los pronósticos y cambiar por completo el destino de su grupo.

Lista de convocados de Sudáfrica

Arqueros: Ronwen Williams, Ricardo Gross y Sipho Chaine

Defensas: Khuliso Mudau, Olwethu Makhanya, Bradley Cross, Thabang Matuludi, Nkosinathi Sibisi, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane, Ime Okon, Samukele Kabini, Kamogelo Sebelebele y Mbekezeli Mbokazi

Centrocampistas: Teboho Mokoena, Jayden Adams, Thalente Mbatha y Sphephelo Sithole

Delanteros: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Lyle Foster, Iqraam Rayners, Relebohile Mofokeng, Themba Zwane y Thapelo Maseko

Sudáfrica anunció su lista de convocados para el Mundial 2026 el 27 de mayo.

Alineaciones para el partido México vs. Sudáfrica

Selección de México: R. Rangel; J. Gallardo, J. Vásquez, C. Montes, I. Reyes; B. Gutiérrez, E. Lira, A. Fidalgo; J. Quiñones, R. Jiménez y R. Alvarado.

R. Rangel; J. Gallardo, J. Vásquez, C. Montes, I. Reyes; B. Gutiérrez, E. Lira, A. Fidalgo; J. Quiñones, R. Jiménez y R. Alvarado. Selección de Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon, Aubrey Modiba; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole, Teboho Mokoena; Oswin Appollis, Lyle Foster, Tshepang Moremi. Director técnico: Hugo Broos.