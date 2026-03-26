Bolivia llega al repechaje intercontinental con la presión de responder a casi tres décadas sin Mundial y con la ilusión de un país que mira a Monterrey como un punto de quiebre. La Verde, dirigida por Óscar Villegas, se mide ante Surinam en una semifinal a partido único, con la mira puesta en una eventual final frente a Irak si logra avanzar. Aunque el rival pertenece a Concacaf, el contexto y la historia pesan mucho más para la Verde, que sabe que un tropiezo dejaría al país otra vez fuera de la gran cita planetaria. Por eso, cada decisión de Villegas, desde la lista de convocados hasta el dibujo táctico, se toma midiendo el mínimo detalle.

El partido entre Bolivia y Surinam se disputará el jueves 26 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey en México (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)

El posible once de Bolivia: juventud, equilibrio y personalidad

De acuerdo con la prensa especializada y reportes previos al encuentro, Bolivia se perfila para repetir la estructura que mejor funcionamiento le dio en los últimos amistosos, apostando por un 4-2-3-1 flexible . La probable alineación sería: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Marcelo Torres, Jesús Arroyo, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Fernando Villarroel, Moisés Cuéllar; “Miguelito” (Miguel Terceros), Fernando Nava y Enzo Monteiro.

Viscarra ofrece seguridad bajo los tres palos y viene consolidándose como uno de los líderes silenciosos del grupo. En defensa, Medina y Fernández aportan proyección por bandas, mientras que Torres y Arroyo dan presencia aérea y agresividad en los duelos, un factor clave ante un rival físicamente fuerte como Surinam.

En el mediocampo, Villamil aparece como eje para iniciar juego y dar la primera presión tras pérdida, acompañado por volantes con ida y vuelta como Villarroel y Cuéllar, que deben sostener el bloque corto y tapar espacios interiores. Más arriba, Miguelito se mueve libre detrás del nueve, con Nava atacando espacios y Monteiro como referencia en el área, una apuesta que combina talento joven, movilidad y capacidad para pisar el área.

Un rival europeo en camiseta caribeña

Surinam, dirigido por Henk ten Cate, llega con un perfil muy distinto al histórico imaginario del hincha boliviano sobre selecciones de Concacaf. Su base está compuesta por futbolistas formados en Europa, principalmente en Países Bajos, con continuidad en ligas de alto nivel.

La probable alineación de Surinam mezcla solidez y dinamismo: Etienne Vaessen en el arco; una defensa con Balker, Abena y Pinas; carriles y mediocampo con Haps, Boëtius, Bogarde y Paal; y un ataque de mucha velocidad con Sheraldo Becker, Stefano Denswil Margaret y Joël Piroe. Piroe, delantero del fútbol inglés, y Becker, con experiencia en Alemania, son los grandes focos de peligro por su capacidad para atacar espacios a la espalda de la zaga.

Alineaciones para el repechaje Bolivia vs. Surinam

Selección de Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Marcelo Torres, Jesús Arroyo, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Fernando Villarroel, Moisés Cuéllar; Miguel Terceros, Fernando Nava y Enzo Monteiro.

Guillermo Viscarra; Diego Medina, Marcelo Torres, Jesús Arroyo, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Fernando Villarroel, Moisés Cuéllar; Miguel Terceros, Fernando Nava y Enzo Monteiro. Selección de Surinam: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker, Joël Piroe.