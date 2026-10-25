El FC Barcelona y el Real Madrid preparan sus mejores alternativas para el clásico de este domingo 25 de octubre, correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. El Spotify Camp Nou será el escenario de un enfrentamiento en el que Hansi Flick y José Mourinho deberán ajustar sus planes ante las bajas y las exigencias de un partido que puede influir en la lucha por el título. A continuación, revisamos las alineaciones probables de ambos equipos, sus posibles sistemas tácticos y los futbolistas que podrían esperar su oportunidad desde el banquillo.

¿Cómo sería el once probable del FC Barcelona?

El FC Barcelona de Hansi Flick apostaría por Joan García bajo los tres palos y una defensa con Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo. Las ausencias en la zaga obligarían al entrenador alemán a confiar en alternativas para cubrir los laterales y mantener la salida limpia desde el fondo. Cubarsí y Gerard Martín formarían la pareja de centrales, mientras que Cancelo aportaría experiencia y proyección ofensiva por la banda.

En el mediocampo, Rodri Hernández, Pedri y Fermín López serían los encargados de organizar el juego, recuperar balones y conectar con los atacantes. La combinación de control y llegada desde segunda línea podría ser importante para superar la presión del Real Madrid y encontrar espacios en el último tercio del campo.

En ataque, Lamine Yamal y Raphinha aportarían desborde y capacidad para generar ocasiones, mientras que Anthony Gordon completaría el tridente ofensivo. El Barcelona buscaría aprovechar la movilidad de sus delanteros y la amplitud de las bandas para poner a prueba a la defensa madridista.

Alineación probable del FC Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri Hernández, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri Hernández, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon. Entre los posibles suplentes aparecen Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković, Gavi, Xavi Espart, Marc Bernal, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Frenkie de Jong y Brian Fariñas, según la relación de jugadores mostrada en la imagen de referencia.

¿Cómo sería el once probable del Real Madrid?

El Real Madrid de José Mourinho presentaría una formación con Andriy Lunin en la portería, de acuerdo con el esquema de la imagen facilitada. La línea defensiva estaría integrada por Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella. La combinación de velocidad, capacidad física y salida de balón sería importante para contener los ataques azulgranas y evitar que Lamine Yamal y Raphinha encuentren espacios cerca del área.

En el centro del campo, Aurélien Tchouaméni tendría la responsabilidad de proteger a los defensores y recuperar balones, con Jude Bellingham como una de las principales referencias para enlazar el mediocampo con el ataque. Arda Güler aportaría creatividad y capacidad para encontrar pases entre líneas, mientras que Valverde también podría incorporarse al juego ofensivo desde una posición más retrasada.

Kylian Mbappé sería la principal referencia en ataque, acompañado por Yan Diomande, cuya velocidad podría ser útil para explotar los espacios. El Real Madrid intentaría combinar posesiones rápidas con transiciones ofensivas para aprovechar cualquier pérdida del conjunto local.

Alineación probable del Real Madrid: Andriy Lunin; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler; Kylian Mbappé y Yan Diomande, con la distribución definitiva de las posiciones ofensivas pendiente de confirmación.

Andriy Lunin; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler; Kylian Mbappé y Yan Diomande, con la distribución definitiva de las posiciones ofensivas pendiente de confirmación. En el banquillo aparecen Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Eduardo Camavinga, Bernardo Silva, Brahim Díaz, Endrick y otros jugadores incluidos en la relación de suplentes de la imagen.

Alineaciones probables del FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2026-27

FC Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri Hernández, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri Hernández, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon. Real Madrid: Andriy Lunin; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler; Kylian Mbappé y Yan Diomande.

Las alineaciones son probables y están basadas en la imagen proporcionada. Los onces titulares y la distribución definitiva de los jugadores deberán confirmarse con las formaciones oficiales antes del comienzo del clásico.