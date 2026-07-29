El MLS All-Star Game 2026 entre las estrellas de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX se disputará este miércoles 29 de julio por la noche en Charlotte, Carolina del Norte. A diferencia de la edición anterior, la liga de fútbol estadounidense confirmó que Lionel Messi y Rodrigo De Paul no recibirán sanciones por ausentarse del compromiso. La decisión responde a un acuerdo previo entre la competición y la asociación de jugadores para garantizar el descanso adecuado tras disputar la final de la Copa del Mundo el pasado domingo 19 de julio.

Siguiendo las recomendaciones de FIFPRO sobre periodos de descanso obligatorio de 21 días, la MLS disculpó formalmente a ambos futbolistas de Inter Miami, junto a Mbekezeli Mbokazi y al goleador Hugo Cuypers. Ante estas bajas, la organización convocó como sustitutos a Yannick Bright, Andrés Cubas, Guilherme y Philip Zinckernagel. Pese a la ausencia del astro argentino, el espectáculo contará con figuras de talla internacional como Son Heung-Min, Thomas Müller y el defensor estadounidense Tim Ream.

Para los aficionados en Estados Unidos y México que buscan seguir las acciones en directo, el choque estelar estará disponible en plataformas digitales autorizadas y servicios de televisión en línea. La transmisión en vivo podrá disfrutarse a través de la aplicación de Amazon Prime Video en dispositivos compatibles y mediante el MLS Season Pass en Apple TV. Las opciones en español e inglés permitirán a la audiencia local monitorear minuto a minuto el desempeño de ambas selecciones en el Bank of America Stadium.

Resultado final del All-Star Game 2026 entre las estrellas de la MLS y la Liga MX. Repase el marcador en directo, los momentos más destacados y el balance del choque disputado este 2026 entre las dos ligas norteamericanas. | Crédito: mls.com / Composición Mag

¿Cómo ver Amazon Prime VIDEO EN VIVO, MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026?

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Guía de transmisión para ver el juego MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026 en Apple TV. Consulte las opciones de streaming mediante el MLS Season Pass para seguir la cobertura en directo por televisión e internet. | Crédito: mls.com / Composición Gestión Mix

Los últimos resultados del All-Star Game - MLS vs. Liga MX

Los últimos MLS vs. Liga MX fueron muy disputados, aunque la liga de fútbol profesional estadounidense lleva la delantera por 3-1 sobre su par mexicano. Estos son los cuatro resultados más recientes:

23 de julio de 2025 - MLS 3-1 Liga MX

24 de julio de 2024 - Liga MX 4-1 MLS

10 de agosto de 2022 - MLS 2-1 Liga MX

25 de agosto de 2021 - MLS 1-1 Liga MX