El Clásico Nacional vuelve a sacudir al fútbol mexicano y lo hace en un momento cargado de expectativas. Este sábado 14 de febrero, Chivas y América se verán las caras en el Estadio Akron en un duelo que promete emociones fuertes, tensión desde el primer minuto y un ambiente de final anticipada. Para el Guadalajara, no se trata de un partido más: es su primera gran prueba del Clausura 2026, un examen de carácter ante su rival histórico y frente a su gente, con la presión y el orgullo que solo este enfrentamiento puede generar.

El Rebaño llega encendido y con argumentos de sobra para ilusionarse. Chivas es líder del Clausura 2026 con paso perfecto: cinco triunfos en cinco partidos, un arranque demoledor que lo ha convertido en la gran sensación del torneo. Del otro lado, el América aparece en plena etapa de ajustes, con 8 puntos producto de 2 victorias, 2 empates y 1 derrota, en medio de una reestructuración que ha sacudido tanto al plantel como a la directiva.

Pero si algo enseña la historia es que en un Clásico Nacional las estadísticas se diluyen: la irregularidad azulcrema no debe engañar a un Guadalajara que sabe que cualquier descuido puede pagarse caro.

Chivas es el líder del Clausura 2026 de la Liga MX, tras obtener 5 triunfos en las primeras 5 fechas (Crédito: Chivas de Guadalajara)

¿Cómo ver Amazon Prime VIDEO EN VIVO, Chivas vs. América por la Liga MX 2026?

Prime VIDEO cuenta con los derechos para transmitir el partido Chivas de Guadalajara vs. América por la Liga MX 2026. Por esta razón, si deseas ver el juego, tendrás que suscribirte a uno de sus dos planes disponibles: mensual ($99 pesos) y anual ($899 pesos). Pero ojo a esto: si eres cliente nuevo, tienes la opción de obtener el servicio con una PRUEBA GRATIS de 30 días.

Aquí te cuento los pasos que debes seguir para la prueba gratis de Prime VIDEO:

Entra a WWW.PRIMEVIDEO.com

Dar clic en empieza tu periodo de prueba de 30 días gratis

Ingresa a crear tu cuenta de Amazon, completa tus datos personas e ingresa un método de pago

¡Listo! Ya puedes disfrutar del partido y más contenido de Prime VIDEO

¿En qué dispositivos puedo ver Prime VIDEO en México?

Smart TV

Televisor Fire TV

Teléfono celular

Tablet

PC (en el sitio web oficial de Prime VIDEO)

Los últimos resultados del Clásico Nacional Chivas vs. América

Los últimos Chivas vs. América fueron muy disputados y se definieron por diferencia de un gol. Estos son los resultados más recientes:

14 de septiembre de 2025 - América 1-2 Chivas - Liga MX (Apertura 2025)

- Liga MX (Apertura 2025) 9 de marzo de 2025 - Chivas 0-0 América - Liga MX (Clausura 2025)

- Liga MX (Clausura 2025) 15 de septiembre de 2024 - América 1-0 Chivas - Liga MX (Apertura 2024)

- Liga MX (Apertura 2024) 19 de mayo de 2024 - América 1-0 Chivas - Liga MX Semifinal (Clausura 2024)

- Liga MX Semifinal (Clausura 2024) 16 de mayo de 2024 - Chivas 0-0 América - Liga MX Semifinal (Clausura 2024)

Chivas de Guadalajara y Club América sostendrán un vibrante partido este sábado 14 de febrero por la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco. La transmisión oficial del Clásico Nacional del fútbol mexicano se verá en vivo y en directo por Amazon Prime Video en streaming. (VIDEO de X: @ClubAmerica)