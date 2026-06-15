La Copa Mundial FIFA 2026 continúa con un atractivo duelo entre Bélgica y Egipto, dos selecciones que buscarán dar un paso importante en sus aspiraciones dentro del torneo. Los europeos parten como favoritos gracias a la calidad de su plantel, pero los africanos llegan con la intención de sorprender y sumar puntos valiosos en la fase de grupos.

Los aficionados peruanos podrán seguir este compromiso a través de América TV, uno de los canales encargados de llevar a millones de hogares algunos de los encuentros más destacados del Mundial 2026. Además, quienes no estén frente al televisor tendrán la posibilidad de ver la transmisión por Internet mediante América TVGO. A continuación, te contamos cómo acceder a la señal EN VIVO y cuáles son los horarios del partido en distintos países.

Cómo ver América TV EN VIVO por TV y por Internet

América TV transmite una selección de partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 para el público peruano. Existen diversas formas de acceder a la señal del canal tanto por televisión como por Internet.

Ver América TV por señal abierta

Canal 4 en Lima y gran parte del territorio peruano.

Disponible gratuitamente mediante televisión digital terrestre (TDT).

Disponible en los principales operadores de cable y satélite del país.

Ver América TV por Internet

Si deseas seguir la programación del canal desde cualquier lugar, puedes utilizar las siguientes opciones:

América TVGO (sitio web oficial).

Aplicación América TVGO para dispositivos Android.

Aplicación América TVGO para iPhone y iPad.

Smart TV compatibles con la aplicación.

Navegadores web en computadoras y laptops.

A través de América TVGO podrás acceder a la señal en vivo y seguir la cobertura del Mundial 2026 desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Horarios de Bélgica vs. Egipto por país

El partido entre Bélgica y Egipto corresponde al Grupo G de la Copa Mundial FIFA 2026 y podrá seguirse en distintos horarios según el país.