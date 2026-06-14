América TV (canal 4) transmite el debut de la Selección de Ecuador vs. Costa de Marfil EN VIVO en directo y GRATIS por el grupo E de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
América TV (canal 4) transmite el debut de la Selección de Ecuador vs. Costa de Marfil EN VIVO en directo y GRATIS por el grupo E de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

La Tricolor tendrá un duro debut en Filadelfia. La Selección de Ecuador juega contra Costa de Marfil este domingo 14 de junio de 2026 a las 19:00 hora local en el Lincoln Financial Field, correspondiente a la primera jornada del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Podrás ver el partido en vivo y en directo a través de las pantallas de , que se encuentra disponible por señal abierta y los cableoperadores de DirecTV, Claro TV y Movistar. A continuación, conoce todas las opciones disponibles para seguir al equipo de Sebastián Beccacece en la cita mundialista.

El duelo ante Costa de Marfil abrirá una nueva era mundialista para la Tri y pondrá a prueba la madurez de un grupo que combina juventud, experiencia y talento consolidado en las principales ligas de Europa. Ecuador llega al Mundial 2026 con argumentos sólidos para ilusionarse y con el objetivo histórico de alcanzar, por primera vez, los cuartos de final de una Copa del Mundo, apostando por una base sólida liderada por Moisés Caicedo, Enner Valencia y Willian Pacho

El técnico Sebastián Beccacece mantendrá la base del equipo que convirtió a Ecuador en la defensa más sólida de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial. La Tricolor recibió apenas cinco goles en 18 partidos, consolidando un modelo sustentado en el orden táctico, la intensidad física y la velocidad para atacar los espacios.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Costa de Marfil vs. Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO por el grupo E de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Costa de Marfil vs. Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO por el grupo E de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
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¿Dónde ver América TV EN VIVO, Ecuador vs. Costa de Marfil?

La transmisión oficial del partido Ecuador vs. Costa de Marfil por la primera fecha del grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026 será este domingo 14 de junio del 2026, por el canal 4 de América Televisión. Descarga la app de para ver GRATIS desde tu teléfono móvil, tablet, Smart TV o PC vía live streaming por Internet.

  • Canal 194 (SD/HD) y Canal 1194 (HD) en DirecTV
  • Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD) en Movistar TV
  • Canal 4 (SD) y Canal 1004 (HD) en Claro TV
Región / PaísCanal / Plataforma principalTipo de señalDetalles de accesoAcceso desde Perú
PerúAmérica TV (Canal 4, 4.1 TDT) TV abiertaSeñal nacional gratuitaSí, directo
PerúMovistar TV: 104 SD / 804 HD TV por cableIncluido en paquetes básicos de TVSí, directo
PerúClaro TV: 4 SD / 1004 HD TV por cableIncluido en paquetes básicos de TVSí, directo
PerúDirecTV: 194 SD/HD, 1194 HD TV por cableCanal América TV dentro de la grillaSí, directo
Perú (online)América tvGO (web y app) StreamingRegistro gratuito, solo disponible geográficamente en PerúSí, directo
Estados UnidosPeacock StreamingTransmite Costa de Marfil vs. Ecuador en vivo en USASolo con VPN USA
Resto de Latinoamérica*Señales locales de Mundial 2026 (no listadas aún país a país) TV / StreamingCada país tiene su operador oficial de derechos del MundialVPN o señal local
EspañaOperador que tenga derechos del Mundial 2026 (ej. Movistar Plus+ u otro) TV / StreamingEl duelo está programado en horarios de madrugada local según la fase
americatv+1		Solo señal local
Fuera de Perú (América TV)América tvGO vía VPN StreamingConectarse a VPN con servidor en Perú para que funcione el geobloqueoRequiere VPN

Fecha, hora, TV y dónde ver Ecuador vs. Costa de Marfil

  • Fecha: Sábado, 14 de junio de 2026.
  • Hora: 19:00 horas (hora del Este de Estados Unidos).
  • TV/Streaming: América TV (Canal 4) y TVGO
  • Estadio: Lincoln Financial Field en Filadelfia.
  • Grupo: Grupo E (junto a Alemania y Curazao)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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