La Tricolor tendrá un duro debut en Filadelfia. La Selección de Ecuador juega contra Costa de Marfil este domingo 14 de junio de 2026 a las 19:00 hora local en el Lincoln Financial Field , correspondiente a la primera jornada del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Podrás ver el partido en vivo y en directo a través de las pantallas de América Televisión (Canal 4), que se encuentra disponible por señal abierta y los cableoperadores de DirecTV, Claro TV y Movistar. A continuación, conoce todas las opciones disponibles para seguir al equipo de Sebastián Beccacece en la cita mundialista.

El duelo ante Costa de Marfil abrirá una nueva era mundialista para la Tri y pondrá a prueba la madurez de un grupo que combina juventud, experiencia y talento consolidado en las principales ligas de Europa. Ecuador llega al Mundial 2026 con argumentos sólidos para ilusionarse y con el objetivo histórico de alcanzar, por primera vez, los cuartos de final de una Copa del Mundo, apostando por una base sólida liderada por Moisés Caicedo, Enner Valencia y Willian Pacho

El técnico Sebastián Beccacece mantendrá la base del equipo que convirtió a Ecuador en la defensa más sólida de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial. La Tricolor recibió apenas cinco goles en 18 partidos, consolidando un modelo sustentado en el orden táctico, la intensidad física y la velocidad para atacar los espacios.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Costa de Marfil vs. Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO por el grupo E de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver América TV EN VIVO, Ecuador vs. Costa de Marfil?

La transmisión oficial del partido Ecuador vs. Costa de Marfil por la primera fecha del grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026 será este domingo 14 de junio del 2026, por el canal 4 de América Televisión. Descarga la app de AméricaTVGO para ver GRATIS desde tu teléfono móvil, tablet, Smart TV o PC vía live streaming por Internet.

Canal 194 (SD/HD) y Canal 1194 (HD) en DirecTV

Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD) en Movistar TV

Canal 4 (SD) y Canal 1004 (HD) en Claro TV

Región / País Canal / Plataforma principal Tipo de señal Detalles de acceso Acceso desde Perú Perú América TV (Canal 4, 4.1 TDT) TV abierta Señal nacional gratuita Sí, directo Perú Movistar TV: 104 SD / 804 HD TV por cable Incluido en paquetes básicos de TV Sí, directo Perú Claro TV: 4 SD / 1004 HD TV por cable Incluido en paquetes básicos de TV Sí, directo Perú DirecTV: 194 SD/HD, 1194 HD TV por cable Canal América TV dentro de la grilla Sí, directo Perú (online) América tvGO (web y app) Streaming Registro gratuito, solo disponible geográficamente en Perú Sí, directo Estados Unidos Peacock Streaming Transmite Costa de Marfil vs. Ecuador en vivo en USA Solo con VPN USA Resto de Latinoamérica* Señales locales de Mundial 2026 (no listadas aún país a país) TV / Streaming Cada país tiene su operador oficial de derechos del Mundial VPN o señal local España Operador que tenga derechos del Mundial 2026 (ej. Movistar Plus+ u otro) TV / Streaming El duelo está programado en horarios de madrugada local según la fase

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Fecha, hora, TV y dónde ver Ecuador vs. Costa de Marfil

Fecha: Sábado, 14 de junio de 2026.

Sábado, 14 de junio de 2026. Hora: 19:00 horas (hora del Este de Estados Unidos).

19:00 horas (hora del Este de Estados Unidos). TV/Streaming : América TV (Canal 4) y TVGO

: América TV (Canal 4) y TVGO Estadio: Lincoln Financial Field en Filadelfia.

Lincoln Financial Field en Filadelfia. Grupo: Grupo E (junto a Alemania y Curazao)