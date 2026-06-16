Las selecciones de Francia y Senegal reviven este martes 16 de junio desde las 3 pm ET / 12 pm PT uno de los episodios más sorpresivos en la historia del deporte rey cuando se enfrenten por la primera fecha del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Los amantes del buen fútbol presenciarán este duelo que evoca la histórica victoria africana en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Seúl 2002 frente a los entonces campeones defensores. El cuadro galo, consolidado como uno de los máximos favoritos al título, inicia su campaña en Estados Unidos con el objetivo de despedir por todo lo alto a su estratega Didier Deschamps, quien cederá el banquillo a Zinedine Zidane al finalizar el torneo y busca superar el récord histórico de victorias para un director técnico. Por su parte, los Leones de Teranga, dirigidos por Pape Thiaw —testigo presencial de aquella hazaña en los JJ.OO.—, aterrizan respaldados por una sólida estructura defensiva que registra cinco arcos invictos en sus últimos siete compromisos internacionales. Este choque inaugural resulta determinante para marcar el ritmo de un sector altamente competitivo que también integra a Irak y Noruega, obligando a ambas escuadras a asegurar los tres puntos en un debut mundialista imperdible. Si quieres ver el partido Francia vs. Senegal en vivo y en directo por televisión abierta, podrás hacerlo a través de las pantallas de América TV (Canal 4), señal que se encuentra disponible por señal abierta y los cableoperadores de DirecTV, Claro TV y Movistar. A continuación, conoce todas las opciones disponibles para seguir a Les Bleus en la cita mundialista.

¿Dónde ver América TV EN VIVO, Francia vs. Senegal?

La transmisión oficial del partido Francia vs. Senegal por la primera fecha del grupo I de la Copa Mundial FIFA 2026 será este martes 16 de junio del 2026, por el canal 4 de América Televisión. Descarga la app de AméricaTVGO para ver GRATIS desde tu teléfono móvil, tablet, Smart TV o PC vía live streaming por Internet.

Canal 194 (SD/HD) y Canal 1194 (HD) en DirecTV

Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD) en Movistar TV

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Fecha, hora, TV y dónde ver Francia vs. Senegal

Fecha: Martes, 16 de junio de 2026.

Martes, 16 de junio de 2026. Hora: 15:00 horas (hora del Este de Estados Unidos).

15:00 horas (hora del Este de Estados Unidos). TV/Streaming : América TV (Canal 4) y TVGO

: América TV (Canal 4) y TVGO Estadio: MetLife Stadium en Nueva Jersey.

MetLife Stadium en Nueva Jersey. Grupo: Grupo I (junto a Irak y Noruega)