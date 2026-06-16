El conjunto europeo se mide ante el cuadro africano en la fase de grupos. Sepa dónde ver el partido Francia vs. Senegal en vivo gratis por la señal de TV abierta de América TV (Canal 4) y sus alternativas oficiales de fútbol online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
El conjunto europeo se mide ante el cuadro africano en la fase de grupos. Sepa dónde ver el partido Francia vs. Senegal en vivo gratis por la señal de TV abierta de América TV (Canal 4) y sus alternativas oficiales de fútbol online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
/ Ronie Bautista
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Las selecciones de Francia y Senegal reviven este martes 16 de junio desde las 3 pm ET / 12 pm PT uno de los episodios más sorpresivos en la historia del deporte rey cuando se enfrenten por la primera fecha del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Los amantes del buen fútbol presenciarán este duelo que evoca la histórica victoria africana en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Seúl 2002 frente a los entonces campeones defensores. El cuadro galo, consolidado como uno de los máximos favoritos al título, inicia su campaña en Estados Unidos con el objetivo de despedir por todo lo alto a su estratega Didier Deschamps, quien cederá el banquillo a Zinedine Zidane al finalizar el torneo y busca superar el récord histórico de victorias para un director técnico. Por su parte, los Leones de Teranga, dirigidos por Pape Thiaw —testigo presencial de aquella hazaña en los JJ.OO.—, aterrizan respaldados por una sólida estructura defensiva que registra cinco arcos invictos en sus últimos siete compromisos internacionales. Este choque inaugural resulta determinante para marcar el ritmo de un sector altamente competitivo que también integra a Irak y Noruega, obligando a ambas escuadras a asegurar los tres puntos en un debut mundialista imperdible. Si quieres ver el partido Francia vs. Senegal en vivo y en directo por televisión abierta, podrás hacerlo a través de las pantallas de América TV (Canal 4), señal que se encuentra disponible por señal abierta y los cableoperadores de DirecTV, Claro TV y Movistar. A continuación, conoce todas las opciones disponibles para seguir a Les Bleus en la cita mundialista.

¿Dónde ver América TV EN VIVO, Francia vs. Senegal?

La transmisión oficial del partido Francia vs. Senegal por la primera fecha del grupo I de la Copa Mundial FIFA 2026 será este martes 16 de junio del 2026, por el canal 4 de América Televisión. Descarga la app de para ver GRATIS desde tu teléfono móvil, tablet, Smart TV o PC vía live streaming por Internet.

  • Canal 194 (SD/HD) y Canal 1194 (HD) en DirecTV
  • Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD) en Movistar TV
  • Canal 4 (SD) y Canal 1004 (HD) en Claro TV
Región / PaísCanal / Plataforma principalTipo de señalDetalles de accesoAcceso desde Perú
PerúAmérica TV (Canal 4, 4.1 TDT) TV abiertaSeñal nacional gratuitaSí, directo
PerúMovistar TV: 104 SD / 804 HD TV por cableIncluido en paquetes básicos de TVSí, directo
PerúClaro TV: 4 SD / 1004 HD TV por cableIncluido en paquetes básicos de TVSí, directo
PerúDirecTV: 194 SD/HD, 1194 HD TV por cableCanal América TV dentro de la grillaSí, directo
Perú (online)América tvGO (web y app) StreamingRegistro gratuito, solo disponible geográficamente en PerúSí, directo
Estados UnidosPeacock StreamingTransmite Costa de Marfil vs. Ecuador en vivo en USASolo con VPN USA
Resto de Latinoamérica*Señales locales de Mundial 2026 (no listadas aún país a país) TV / StreamingCada país tiene su operador oficial de derechos del MundialVPN o señal local
EspañaOperador que tenga derechos del Mundial 2026 (ej. Movistar Plus+ u otro) TV / StreamingEl duelo está programado en horarios de madrugada local según la fase
americatv+1		Solo señal local
Fuera de Perú (América TV)América tvGO vía VPN StreamingConectarse a VPN con servidor en Perú para que funcione el geobloqueoRequiere VPN

Fecha, hora, TV y dónde ver Francia vs. Senegal

  • Fecha: Martes, 16 de junio de 2026.
  • Hora: 15:00 horas (hora del Este de Estados Unidos).
  • TV/Streaming: América TV (Canal 4) y TVGO
  • Estadio: MetLife Stadium en Nueva Jersey.
  • Grupo: Grupo I (junto a Irak y Noruega)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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