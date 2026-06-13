Brasil inicia este sábado 13 de junio su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 frente a Marruecos en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo C. El partido se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York desde las 17:00 horas de Lima (6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT) y marcará el estreno mundialista de Carlo Ancelotti como seleccionador de la Canarinha. Con figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick listas para asumir el protagonismo ofensivo, y con Neymar Jr. intentando recuperarse a tiempo para volver a jugar un certamen mundial, millones de aficionados seguirán atentos el debut del Scratch.
¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público peruano estará disponible a través de América Televisión en señal abierta por el canal 4, el streamign de América tvGo y mediante los principales operadores de televisión por cable del país. Aquí te contamos los números de los canales y cómo seguir el encuentro online.
¿Dónde ver América TV EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?
América Televisión se encuentra disponible en todo el territorio peruano mediante señal abierta y a través de los principales cableoperadores. De esta manera, podrás seguir todas las incidencias del partido entre Brasil y Marruecos por la primera jornada del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026.
Señal abierta de América TV
- Canal 4.1 (TDT): señal abierta en Lima y Callao
- Canal 4 (analógico): señal abierta en Lima y Callao
- América TVGO: servicio de streaming oficial
Cableoperadores con América TV
- Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD) de Movistar TV
- Canal 4 (SD) y Canal 1004 (HD) de Claro TV
- Canal 194 (SD/HD) y Canal 1194 (HD) de DIRECTV
¿Cómo ver América TVGO EN VIVO, Brasil vs. Marruecos Online?
Los usuarios también podrán seguir el encuentro mediante América TVGO, la plataforma digital oficial de América Televisión, compatible con teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV.
Dispositivos compatibles
- Smartphones Android
- iPhone (iOS)
- Smart TV
- Computadoras Windows y Mac
- Tablets Android y iPad
¿Cómo ver América TV Online desde Estados Unidos, España o cualquier otro país?
Si deseas acceder a la señal de América Televisión o América TVGO desde el extranjero, existen alternativas legales que permiten visualizar el contenido utilizando servicios VPN compatibles con Perú.
Pasos para acceder:
- Contrata una VPN segura con servidores en Perú.
- Descarga la aplicación en tu Smart TV, PC, celular o tablet.
- Conéctate a un servidor ubicado en Perú.
- Ingresa al portal de América TVGO.
- Disfruta de la transmisión del partido Brasil vs. Marruecos.
Horario, TV y dónde ver en vivo Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial FIFA 2026
- Fecha: Sábado 13 de junio de 2026
- Partido: Brasil vs. Marruecos
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C)
- Hora: 17:00 de Lima (6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT)
- TV: América Televisión (Canal 4)
- Streaming: América TVGO
- Estadio: MetLife Stadium
- Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos
Brasil afronta su primer desafío mundialista bajo la conducción de Carlo Ancelotti frente a una selección marroquí que llega en un excelente momento competitivo. La expectativa por ver a Vinícius Júnior, Raphinha, Endrick y la posible presencia de Neymar Jr. convierten este encuentro en uno de los partidos más esperados de la primera fecha del Mundial 2026.