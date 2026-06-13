Brasil inicia este sábado 13 de junio su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 frente a Marruecos en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo C. El partido se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York desde las 17:00 horas de Lima (6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT) y marcará el estreno mundialista de Carlo Ancelotti como seleccionador de la Canarinha. Con figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick listas para asumir el protagonismo ofensivo, y con Neymar Jr. intentando recuperarse a tiempo para volver a jugar un certamen mundial, millones de aficionados seguirán atentos el debut del Scratch.

¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público peruano estará disponible a través de América Televisión en señal abierta por el canal 4, el streamign de América tvGo y mediante los principales operadores de televisión por cable del país. Aquí te contamos los números de los canales y cómo seguir el encuentro online.

¿Dónde ver América TV EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

América Televisión se encuentra disponible en todo el territorio peruano mediante señal abierta y a través de los principales cableoperadores. De esta manera, podrás seguir todas las incidencias del partido entre Brasil y Marruecos por la primera jornada del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026.

Señal abierta de América TV

Canal 4.1 (TDT): señal abierta en Lima y Callao

Canal 4 (analógico): señal abierta en Lima y Callao

América TVGO: servicio de streaming oficial

Cableoperadores con América TV

Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD) de Movistar TV

Canal 4 (SD) y Canal 1004 (HD) de Claro TV

Canal 194 (SD/HD) y Canal 1194 (HD) de DIRECTV

EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK (ESTADOS UNDIS), 13/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Brasil y Marruecos este sábado 13 de junio por la fecha 1 del grupo del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver América TVGO EN VIVO, Brasil vs. Marruecos Online?

Los usuarios también podrán seguir el encuentro mediante América TVGO, la plataforma digital oficial de América Televisión, compatible con teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV.

Dispositivos compatibles

Smartphones Android

iPhone (iOS)

Smart TV

Computadoras Windows y Mac

Tablets Android y iPad

¿Cómo ver América TV Online desde Estados Unidos, España o cualquier otro país?

Si deseas acceder a la señal de América Televisión o América TVGO desde el extranjero, existen alternativas legales que permiten visualizar el contenido utilizando servicios VPN compatibles con Perú.

Pasos para acceder:

Contrata una VPN segura con servidores en Perú. Descarga la aplicación en tu Smart TV, PC, celular o tablet. Conéctate a un servidor ubicado en Perú. Ingresa al portal de América TVGO. Disfruta de la transmisión del partido Brasil vs. Marruecos.

Horario, TV y dónde ver en vivo Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha : Sábado 13 de junio de 2026

: Sábado 13 de junio de 2026 Partido : Brasil vs. Marruecos

: Brasil vs. Marruecos Competición : Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C)

: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C) Hora : 17:00 de Lima (6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT)

: 17:00 de Lima (6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT) TV : América Televisión (Canal 4)

: América Televisión (Canal 4) Streaming : América TVGO

: América TVGO Estadio : MetLife Stadium

: MetLife Stadium Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos

Brasil afronta su primer desafío mundialista bajo la conducción de Carlo Ancelotti frente a una selección marroquí que llega en un excelente momento competitivo. La expectativa por ver a Vinícius Júnior, Raphinha, Endrick y la posible presencia de Neymar Jr. convierten este encuentro en uno de los partidos más esperados de la primera fecha del Mundial 2026.

México y Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio por la Jornada 1 del Grupo A desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @miseleccionmx)