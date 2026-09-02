La Leagues Cup 2026 tendrá una de las semifinales históricas conformadas exclusivamente por equipos mexicanos tendrá lugar este miércoles 2 de septiembre a partir de las 11:30 pm ET / 9:30 pm Tiempo del Centro de México / 8:30 pm PT cuando Club América y Club de Fútbol Monterrey compitan por el derecho a disputar la gran final del torneo anual que enfrenta a clubes de la MLS y la Liga MX en el césped del Dignity Health Sports Park de Carson, California. La transmisión oficial en EE. UU. y el resto del mundo de este decisivo encuentro será a través de Apple TV, mientras que en México también se podrá ver en señal abierta por TUDN, Canal Nu9ve e Imagen Televisión y TUDN en televisión de paga.

Las Águilas de Guillermo Almada clasificaron a esta instancia al dejar atrás a Columbus Crew tras derrotarlo por 2-0 en un enfrentamiento en el que el guardameta Rodolfo Cota tuvo una actuación excepcional para mantener su portería invicta. Los Rayados dirigidos por Matías Almeyda, por su parte, sellaron su boleto a esta fase con una triunfo 2-1 sobre Chicago Fire, con un agónico gol de Orbelín Pineda.

Las Águilas del América y los Rayados de Monterrey se medirán en Los Ángeles, California, en una de las semifinales de la Leagues Cup 2026. | Crédito: leaguescup.com / Composición Depor

América vs. Monterrey por semifinal de la Leagues Cup 2026: Fecha, hora y sede

La semifinal entre América y Monterrey se jugará el miércoles 2 de septiembre de 2026 en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California. El recinto deportivo, casa de Los Angeles Galaxy de la MLS, recibirá el segundo de los dos cruces que definirán a los finalistas de la Leagues Cup 2026.

El silbatazo inicial está programado para las 8:30 p. m. de California (PT), equivalente a las 11:30 p. m. del Este (ET) y las 10:30 p. m. del Centro (CT). En México, el encuentro comenzará a las 9:30 p. m., Tiempo del Centro.

La llave enfrenta a dos clubes de Liga MX y forma parte de una jornada inédita: los cuatro semifinalistas de esta edición son mexicanos. Toluca y León FC disputarán la otra semifinal en Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

Partido América vs. Monterrey Torneo Semifinal de la Leagues Cup 2026 Fecha Miércoles, 2 de septiembre de 2026 Hora en California 8:30 p. m. PT Sede Dignity Health Sports Park Ciudad Carson, California Transmisión en EE. UU. Apple TV, TUDN USA y Unimás Transmisión en México Apple TV, TUDN, TUDN En Vivo, Nu9ve e Imagen Televisión

Horarios del partido América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup 2026 en el mundo

El duelo entre Águilas y Rayados se disputará a las 8:30 p. m. en California. Revisa la conversión horaria si seguirás América vs. Monterrey por las semifinales de Leagues Cup 2026 desde Estados Unidos, México o distintos países de Latinoamérica.

País o ciudad Hora de América vs. Monterrey Los Ángeles, Las Vegas y Seattle (PT) 8:30 p. m. Denver (MT) 9:30 p. m. Houston, Dallas y Chicago (CT) 10:30 p. m. Nueva York, Miami y Washington D. C. (ET) 11:30 p. m. Ciudad de México 9:30 p. m. Tijuana y Sonora 8:30 p. m. Guatemala 9:30 p. m. El Salvador y Honduras 9:30 p. m. Costa Rica 9:30 p. m. Panamá 10:30 p. m. Colombia, Perú y Ecuador 10:30 p. m. Bolivia, Chile y Venezuela 10:30 p. m. República Dominicana y Puerto Rico 11:30 p. m. Argentina, Brasil y Paraguay 11:30 p. m. España peninsular 5:30 a. m. del jueves 3 de septiembre

Señal del Canal 9 EN VIVO para ver la transmisión de América vs. Monterrey en directo, en TV abierta, este miércoles 2 de septiembre, por semifinal de Leagues Cup 2026. (Fotos: @clubamerica / @rayados / Composición El Comercio MAG) / Piero Hatto

¿Dónde ver Toluca vs. León EN VIVO en Estados Unidos y México?

La cobertura de la Leagues Cup en Estados Unidos está disponible por Apple TV, plataforma anunciada para ver las semifinales de la Leagues Cup 2026. En México, aparte de la señal anteriormente mencionada, podrás disfrutar del encuentro por las señales de TUDN, Canal Nu9ve e Imagen Televisión.

Posibles alineaciones América vs. Monterrey por semifinales de la Leagues Cup 2026

Club América (4-3-3): Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Alan Cervantes, Erick Sánchez, Raphael Veiga; Brian Rodríguez, Isaías Violante, Henry Martín.

Club de Fútbol Monterrey (4-2-3-1): Esteban Andrada; Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Ricardo Chávez; Orbelín Pineda, Óliver Torres; Lucas Ocampos, Jesús Corona, Diego Rossi; Hugo Cuypers.