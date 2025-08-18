El Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, y el Al-Ittihad, de Karim Benzema, miden fuerzas este martes 19 de agosto (06:00 horas del Tiempo de Centro de México) por la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita 2025 desde el Estadio Hong Kong, China. ¿Quieres ver el juego de CR7 en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público mexicano estará a cargo de la APP de Caliente TV. Aquí te contamos los pasos que debes seguir para contratar el servicio streaming.

¿Dónde ver Caliente TV EN VIVO, Al-Nassr - Al-Ittihad por la Supercopa de Arabia Saudita?

Caliente TV es un servicio exclusivo para ver fútbol nacional e internacional en México. Adquiere la app para seguir el partido Al-Nassr y Al-Ittigad por la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita 2025 desde tu teléfono celular, PC, Smart TV o Tablet.

Descarga la app de Caliente TV con los siguientes pasos en México:

Ingresa a la tienda de aplicaciones de la Google Play Store si tienes un móvil con sistema operativo Android

Ingresa a la tienda de aplicaciones de la App Store si tienes un móvil con sistema operativo IPhone o Ipad

En la opción de búsqueda, escribe “ Caliente TV ”

Pulsa en “Descargar” y espera que la instalación finalice

Al culminar la descarga, utiliza tus corres de Google o Apple para poder crear tu usuario ¡y listo! Ya puedes ver la Champions League con Caliente TV en México.

¿Cuánto cuesta Caliente TV en México? Lista de precios

Actualmente, existen dos planes de Caliente TV en México:

Plan Mensual: $115 (pesos mexicanos)

Plan Anual: $999 (pesos mexicanos)

¿Qué contenido está disponible en Caliente TV?

Este es el contenido deportivo disponible en Caliente TV:

Deportes

Liga MX

Liga MX Femenil

Copa de Italia

Copa de Italia femenina

Serie A femenina

Ligue 1 de Francia

Champions League

Youth League

Programas exclusivos

La Redacción

Xilakillers

Desencajados

Los Primos

Zona Caliente

Los Especialistas

Horario, TV y dónde ver en vivo el partido Al-Nassr - Al Ittihad por Supercopa de Arabia Saudita

Partido: Al-Nassr - Al-Ittihad

Torneo: Semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita 2025

Día: Martes 19 de agosto

Canal TV: No disponible

Streaming: App Caliente TV

Horario: 06:00 de CDMX

Lugar: Estadio Hong Kong, China