Llegó el día más esperado por los fanáticos del buen fútbol. El sorteo de la UEFA Champions League 2025/26 dará a conocer los respectivos cruces de la fase liguera este jueves 28 de agosto, a partir de las 10:00 horas del Tiempo de Centro de México , desde el legendario Grimaldi Forum de Mónaco, Francia. ¿Quieres ver quiénes son los rivales del FC Barcelona, Real Madrid, PSG, Bayern Múnich y otros equipos en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión oficial del evento de la UEFA para el público mexicano estará a cargo de la APP de Caliente TV. Aquí te contamos los pasos que debes seguir para contratar el servicio streaming.

¿Dónde ver Caliente TV EN VIVO, sorteo de la UEFA Champions League 2025-26 en México?

Caliente TV es un servicio exclusivo para ver fútbol nacional e internacional en México. Adquiere la app para mirar el sorteo de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025/2026 desde tu teléfono celular, PC, Smart TV o Tablet.

Descarga la app de Caliente TV con los siguientes pasos en México:

Ingresa a la tienda de aplicaciones de la Google Play Store si tienes un móvil con sistema operativo Android

Ingresa a la tienda de aplicaciones de la App Store si tienes un móvil con sistema operativo IPhone o Ipad

En la opción de búsqueda, escribe “ Caliente TV ”

Pulsa en “Descargar” y espera que la instalación finalice

Al culminar la descarga, utiliza tus corres de Google o Apple para poder crear tu usuario ¡y listo! Ya puedes ver el sorteo de la UEFA Champions League con Caliente TV en México.

¿Cuánto cuesta Caliente TV en México? Lista de precios

Actualmente, existen dos planes de Caliente TV en México:

Plan Mensual: $115 (pesos mexicanos)

Plan Anual: $999 (pesos mexicanos)

¿Qué contenido está disponible en Caliente TV?

Este es el contenido deportivo disponible en Caliente TV:

Deportes

Liga MX

Liga MX Femenil

Copa de Italia

Copa de Italia femenina

Serie A femenina

Ligue 1 de Francia

Champions League

Youth League

Programas exclusivos

La Redacción

Xilakillers

Desencajados

Los Primos

Zona Caliente

Los Especialistas

Horario, TV y dónde ver en vivo el sorteo de la UEFA Champions League 2025-26

Evento: Sorteo de la UEFA Champions League 2025-26

Tema: Fase liguera de la Champions League

Día: Miércoles 28 de agosto

Canal TV: No disponible

Streaming: App Caliente TV

Horario: 10:00 de CDMX

Lugar: Grimaldi Forum de Mónaco, Francia