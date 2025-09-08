Este martes 9 de septiembre es el día más esperado por todos los amantes de la marca de la manza. El Apple Event 2025 se llevará a cabo desde el Apple Park de California, donde se hará el anuncio oficial de todas las versiones del iPhone 17, así como también la nueva generación de los relojes Apple Watch y los AirPods Pro de tercera generación. Se espera que sea el evento de Apple con mayor número de novedades de los últimos años y aquí te dejo con toda la información para seguirlo minuto a minuto.

¿A qué hora es el Apple Event 2025 EN VIVO en USA?

La hora de inicio del Apple Event 2025 de este martes 9 de septiembre, desde los Estados Unidos, será a partir de las 1:00 p.m. ET o 10:30 a.m. PT. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que puedas seguir el evento desde cualquier ciudad en EE.UU.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 1:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 12:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 11:00 a.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 10:00 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora ver el Apple Event 2025 desde México?

Para todas las personas que se encuentran en México, podrán seguir el Apple Event 2025 a partir de las 11:00 a.m. Centro de México o 10:00 a.m. Baja California. Este es el horario de inicio para seguir este importante evento de Apple.

¿Dónde ver el Apple Event 2025 EN VIVO desde USA y México?

Si te encuentras en Estados Unidos o México y quieres mirar el Apple Event 2025, puedes hacerlo a través de Apple.com, Apple TV o el canal oficial de YouTube de Apple . Estas son las alternativas oficiales que tienes para seguir el evento minuto a minuto, con todos los nuevos lanzamientos de la marca más importante a nivel mundial.

¿Qué lanzamientos hará Apple en su Event 2025?

En el Apple Event de 2025 la compañía presentará una amplia gama de dispositivos renovados y algunos lanzamientos destacados que marcan la evolución de su ecosistema. El evento estará protagonizado por la nueva familia de iPhone 17, que abarca varios modelos: el estándar, la versión Air ultradelgada, el Pro y el Pro Max, cada uno mostrando mejoras de diseño y tecnología enfocadas en rendimiento, fotografía y conectividad.

Se anunciarán nuevas generaciones de Apple Watch con avances en funciones de salud y autonomía, entre ellos el Apple Watch Ultra y el Apple Watch SE, además de una actualización destacada en los AirPods, con mejoras en calidad sonora y opciones de conectividad. El evento también incluirá altavoces inteligentes HomePod mini, una nueva Apple TV 4K, y versiones actualizadas de iPad mini con pantalla OLED.

