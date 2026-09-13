La Fórmula 1 entra en la segunda mitad de la temporada 2026 con el Gran Premio de España, marcando un hito histórico con el debut absoluto del circuito de MADRING en Madrid. Tras 45 años de ausencia en la capital española (desde la última carrera en el Jarama en 1981), el ‘Gran Circo’ estrena un trazado semiurbano que ha despertado máxima expectación en el paddock y muchas incógnitas entre los equipos. Los semáforos en rojo se apagarán para darle inicio a la gran carrera este domingo 13 de septiembre en punto de las 9:00 a.m. ET / 6:00 a.m. PT . Los seguidores de la categoría ‘reina’ del automovilismo podrán seguir la acción en directo mediante diversas plataformas de televisión online y aplicaciones de streaming deportivo compatibles con dispositivos como Apple TV desde la costa este hasta el Pacífico.

Esta décimocuarta fecha del calendario tiene como novedad al trazado de 22 curvas, en el que destacan sus tramos de alta velocidad y el exigente peralte de ‘La Monumental’, la curva insignia del circuito. El italiano Kimi Antonelli llega consolidado en la cima con su monoplaza de Mercedes, ostentando una cómoda ventaja de 66 puntos tras encadenar su séptima victoria del año. Su principal amenaza es George Russell, su compañero de escudería que se encuentra en el segundo lugar de la clasificación y que busca volver a subir a lo más alto del podio para recortar distancias con el joven piloto.

La carrera en Madrid también tendrá como protagonistas a Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), quienes afrontarán su segundo GP de “casa” del año —tras la carrera de Barcelona en junio pasado—. Por su parte, el argentino Franco Colapinto llega con un gran impulso tras ser 9° en Monza con su Alpine, mientras que el mexicano Sergio “Checo” Pérez buscará afianzarse en los puntos con el monoplaza de Cadillac.

La carrera del GP de España 2026 se realizará en el Circuito Madring. (Foto: MAIRO CINQUETTI / NURPHOTO / NURPHOTO / AFP) / MAIRO CINQUETTI

¿Cómo ver GP de España 2026 EN VIVO vía Apple TV?

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Región / País Plataforma en Apple TV Tipo de acceso y requisitos Hora de la carrera Estados Unidos Canal/espacio “Formula 1” dentro de la app Apple TV (evento “Grand Prix Du Canada Main Race”) Suscripción a Apple TV; F1 se ve

en exclusiva

por Apple TV en EE. UU. desde 2026 4:00 p.m. Tiempo del Este​ México App Apple TV (evento F1 GP Canadá, si está habilitado globalmente) Se requiere Apple ID local y suscripción a Apple TV; la emisión principal de F1 en TV sigue en Sky Sports (no Apple exclusivo) ​ 2:00 p.m. CDMX España App Apple TV (evento F1 GP Canadá, si aparece como evento internacional) Suscripción a Apple TV; la señal lineal principal sigue siendo DAZN F1, Apple TV no es emisor exclusivo en España ​ 10:00 p.m. Peninsular Centroamérica (CR, GT, NI) App Apple TV (evento F1 GP Canadá, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; por TV se ve vía ESPN a través de Disney+ / cable, no exclusivo de Apple ​ 2:00 p.m. Sudamérica – Costa Pacífico (Colombia, Perú, Ecuador, Panamá) App Apple TV (evento F1 GP Canadá, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; señal lineal oficial por ESPN (Disney+) ​ 3:00 p.m. Sudamérica – Bolivia, Venezuela, Paraguay App Apple TV (evento F1 GP Canadá, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; TV oficial por ESPN/Disney+ ​ 4:00 p.m. Sudamérica – Argentina, Uruguay, Chile App Apple TV (evento F1 GP Canadá, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; TV oficial por ESPN/Disney+ o FOX Sports Argentina según país ​ 5:00 p.m.

Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver la carrera del GP de España EN VIVO y EN DIRECTO desde el Circuito de Madring. (Foto: Madring) / Jairo Rúa

Horarios, TV y dónde ver GP de España 2026 EN VIVO por Formula 1

Fecha: Domingo, 13 de septiembre de 2026

Domingo, 13 de septiembre de 2026 Lugar: MADRING, localizado en Madrid, España, en torno al recinto de IFEMA y Valdebebas

MADRING, localizado en Madrid, España, en torno al recinto de IFEMA y Valdebebas Horario: 9:00 a.m. ET (USA) / 7:00 a.m. CDMX

9:00 a.m. ET (USA) / 7:00 a.m. CDMX Canal TV / Streaming: Apple TV (USA)