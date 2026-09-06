Este domingo 6 de septiembre, continúa el Mundial de la Formula 1 y es momento de trasladarnos hasta el Circuito de Monza. No te pierdas la carrera del GP de Italia 2026 desde Lombardia, evento que contará con transmisión de Apple TV desde las 9:00 a.m. ET en Estados Unidos . La gran sorpresa en esta carrera ha sido la pole position de Pierre Gasly (Alpine), quien partirá en la parrilla 1 por delante de George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) y Lewis Hamilton (Ferrari).

¿Cómo ver GP de Italia 2026 EN VIVO vía Apple TV?

Sigue la carrera del GP de Italia 2026 EN VIVO EN DIRECTO vía Apple TV, que está disponible por $6.99 al mes, con una prueba gratuita de 7 días al registrarte con tu Apple ID.

El servicio es compatible con dispositivos como iPhone, iPad, iPod Touch, Mac y Smart TV. Pero ojo a esto: también puedes acceder desde el sitio web de Apple TV. Además, puedes optar por el paquete Apple One (hay Individual, que cuesta $12.95 al mes, y Familiar, que cuesta $16.95 al mes), el cual incluye Apple TV+, Apple Music, iCloud y Apple Arcade.

Región / País Plataforma en Apple TV Tipo de acceso y requisitos Hora de la carrera Estados Unidos Canal/espacio “Formula 1” dentro de la app Apple TV (evento “Grand Prix de Italia”) Suscripción a Apple TV; F1 se ve

en exclusiva

por Apple TV en EE. UU. desde 2026 4:00 p.m. Tiempo del Este​ México App Apple TV (evento F1 GP Canadá, si está habilitado globalmente) Se requiere Apple ID local y suscripción a Apple TV; la emisión principal de F1 en TV sigue en Sky Sports (no Apple exclusivo) ​ 2:00 p.m. CDMX España App Apple TV (evento F1 GP Canadá, si aparece como evento internacional) Suscripción a Apple TV; la señal lineal principal sigue siendo DAZN F1, Apple TV no es emisor exclusivo en España ​ 10:00 p.m. Peninsular Centroamérica (CR, GT, NI) App Apple TV (evento F1 GP Canadá, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; por TV se ve vía ESPN a través de Disney+ / cable, no exclusivo de Apple ​ 2:00 p.m. Sudamérica – Costa Pacífico (Colombia, Perú, Ecuador, Panamá) App Apple TV (evento F1 GP Canadá, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; señal lineal oficial por ESPN (Disney+) ​ 3:00 p.m. Sudamérica – Bolivia, Venezuela, Paraguay App Apple TV (evento F1 GP Italia, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; TV oficial por ESPN/Disney+ ​ 4:00 p.m. Sudamérica – Argentina, Uruguay, Chile App Apple TV (evento F1 GP Italia, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; TV oficial por ESPN/Disney+ o FOX Sports Argentina según país ​ 5:00 p.m.

Horarios, TV y dónde ver GP de Italia 2026 EN VIVO por Formula 1

Fecha: Domingo 6 de septiembre 2026

Domingo 6 de septiembre 2026 Lugar: Circuito de Monza, en Lombardia, a unos 33 km al norte de la ciudad de Milán

Circuito de Monza, en Lombardia, a unos 33 km al norte de la ciudad de Milán Horario: 9:00 a.m. ET (USA) / 7:00 a.m. CDMX

9:00 a.m. ET (USA) / 7:00 a.m. CDMX Canal TV / Streaming: Apple TV (USA)