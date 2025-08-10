Este fin de semana vuelven los enfrentamientos a la MLS y tenemos uno de los ‘Derbis’ que nos entrega el torneo en los Estados Unidos. Este domingo 10 de agosto, mira el juego de Inter Miami vs. Orlando City a partir de las 8:00 p.m. Tiempo del Este, por la señal de Apple TV vía MLS Season Pass . Con Messi como gran ausente debido a una lesión en el muslo, el Inter Miami afrontará este Derbi sin el máximo goleador del campeonato, quien lleva 18 goles en la presente temporada.

Por ahora, Inter Miami marcha en la quinta posición con 42 unidades en 22 encuentros disputados, mientras que Orlando City marcha sexto con 41 puntos tras 25 duelos jugados.

¿Dónde ver Apple TV EN VIVO, América vs. Minnesota por Leagues Cup 2025?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres disfrutar de los juegos del Club América en la Leagues Cup, necesitas pagar por una suscripción en Apple TV, que cuenta con la señal de MLS Season Pass y otras opciones para ver películas, documentales y series. La plataforma tiene un costo de $14.99 dólares al mes o 99 dólares toda la temporada. Es aquí donde podrás ver el partido de Inter Miami vs. Orlando City por la Jornada 26 de la MLS.

Si ya cuentas con Apple TV, el costo se reduce a $12.99 dólares por mes y $79 dólares por la temporada completa.

Pasos para ingresar a MLS Season Pass en México

1.- Descarga la app o ingresa al sitio oficial de Apple TV en tu iPhone, iPad, Apple TV o tv.apple.com

2.- Busca la sección MLS

3.- Elige la opción “suscribirse”, crea tu cuenta personal o inicia sesión si ya tiene una.

4.- Escoge el plan que deseas adquirir y disfruta de todo el contenido

Inter Miami vs. Orlando City EN VIVO: hora, TV y dónde ver partido

Fecha: domingo 10 de agosto de 2025

domingo 10 de agosto de 2025 Hora: 8:00 p.m. Tiempo del Este

8:00 p.m. Tiempo del Este Canal TV: Apple TV, MLS Seasson Pass

Apple TV, MLS Seasson Pass Lugar: Exploria Stadium