Inter Miami recibirá a San Luis por la primera fecha del Grupo A de la Leagues Cup 2026, en el Nu Stadium, hoy miércoles 5 de agosto. El equipo de Lionel Messi buscará iniciar con pie derecho en el torneo continental y lograr el triunfo en casa. Por la última fecha de la MLS, el equipo del estado de Florida llega a la contienda tras empatar 2-2 con Columbus en calidad de local.

En esa contienda, Lionel Messi volvió a jugar con Inter Miami tras su participación en el Mundial 2026 y todo hace indicar que iniciará las acciones ante San Luis. Casemiro, Rodrigo de Paul y Luis Suárez son otras de las figuras que tiene en sus filas el conjunto norteamericano.

San Luis, por su parte, busca dar el golpe sobre la mesa. Si bien el inicio en la Liga MX no fue como lo planearon: tienen dos empates y una derrota, el cuadro mexicano sabe disputar estos tipos de compromisos. El estratega Raúl Chabrand intentará apostar por un juego ordenado y eficaz.

El partido Inter Miami vs. San Luis por la Leagues Cup 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Dónde ver Apple TV EN VIVO, Inter Miami vs. San Luis por la Leagues Cup?

Puedes ver el partido entre Inter Miami vs. San Luis por la Leagues Cup por Apple TV usando la app Apple TV en dispositivos Apple, Smart TVs o en Apple TV Web. A continuación, te compartimos un listado de los dispositivos compatibles con la plataforma:

Dispositivos Apple Televisores y streaming Otros dispositivos iPhone, iPad, Mac y Apple TV (dispositivo físico) con la app integrada. Smart TVs (Samsung, LG, Sony, Roku, Fire TV, Google TV) y consolas. Teléfonos Android o PC mediante el sitio web oficial.

Pasos para empezar a usar Apple TV

Busca la app Apple TV en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo.

en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo. Inicia sesión con tu cuenta de Apple (Apple ID).

(Apple ID). Selecciona una serie o película, o suscríbete a Apple TV+ para ver el contenido.

¿Cuánto cuesta Apple TV EN VIVO?

En México, el precio es el siguiente:

7 días de prueba gratis para nuevos usuarios.

$169 MXN al mes después del periodo de prueba

Plan One (incluye Apple TV y MLS Season Pass) precio en México:

Individual: $249 MXN/mes

Familiar: $329 MXN/mes

Premier: $499 MXN/mes

En Estados Unidos, los precios oficiales de Apple TV son los siguientes:

Mensual: US$12.99.

Anual: US$99.

Precios de plan One de Apple (incluye Apple TV y MLS Season Pass)

Individual: US$19.95/mes

Family: US$25.95/mes

Premier: US$37.95/mes

¿Cómo ver Apple TV EN VIVO, Inter Miami vs. San Luis?

La Leagues Cup será transmitida EN VIVO por Apple TV, que ofrece acceso a la MLS Season Pass tras un período de prueba gratuito de siete días para nuevos usuarios, convirtiéndose en una de las principales opciones para seguir el compromiso entre Inter Miami vs. San Luis.

Además, los abonados de temporada de clubes participantes reciben la suscripción incluida como parte de determinados paquetes de boletos anuales, ampliando el acceso a los partidos desde dispositivos móviles, smart TVs y computadoras. La plataforma permite seguir encuentros en vivo, repeticiones y contenido exclusivo relacionado con la liga, aunque la membresía de Apple TV+ no incorpora automáticamente servicios de terceros ni contenidos disponibles para alquiler o compra dentro de la aplicación. Una vez finalizado el período promocional, el plan se renueva de forma automática cada mes hasta que el usuario decida cancelarlo.