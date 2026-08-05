Este miércoles 5 de agosto empezará una nueva edición de la Leagues Cup, competencia anual que reúne a 36 clubes —los 18 equipos de la Liga MX y 18 clubes clasificados de la MLS— en un formato totalmente interligas que intensifica la rivalidad regional y otorga clasificaciones para la Copa de Campeones de la CONCACAF, en la que los tres mejores equipos se aseguran un lugar y el campeón de la Leagues Cup avanza directamente a los octavos de final. Uno de los partidos que más llama la atención es el que protagonizarán Toluca y Seattle Sounders este miércoles 5 de agosto a las 10:00 p.m. hora del Este (7:00 p.m. tiempo del Pacífico) / 8:00 p.m. Tiempo del Centro desde el Estadio Banorte de la CDMX y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por MLS Seasson Pass de Apple TV, que incluye además todos los juegos de temporada de la MLS y los playoffs de la MLS Cup.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, 05/07/2026.- TUDN y Canal 5 transmitirán EN VIVO y GRATIS el partido entre Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup. El compromiso se realizará en el Estadio Nemesio Diez de Toluca de Lerdo. FOTO: X de Toluca.

¿Dónde ver Apple TV EN VIVO, partido Toluca vs. Seattle Sounders por Leagues Cup 2026?

Puedes ver el partido Toluca vs. Seattle Sounders por Leagues Cup 2026 por Apple TV usando la app Apple TV en dispositivos Apple, Smart TVs, o en Apple TV Web. A continuación, te compartimos un listado de los dispositivos compatibles con la plataforma:

Dispositivos Apple Televisores y streaming Otros dispositivos iPhone, iPad, Mac y Apple TV (dispositivo físico) con la app integrada. Smart TVs (Samsung, LG, Sony, Roku, Fire TV, Google TV) y consolas. Teléfonos Android o PC mediante el sitio web oficial.

Pasos para empezar a usar Apple TV

Busca la app Apple TV en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo.

en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo. Inicia sesión con tu cuenta de Apple (Apple ID).

(Apple ID). Selecciona una serie o película, o suscríbete a Apple TV+ para ver el contenido.

¿Cuánto cuesta Apple TV EN VIVO?

En México, el precio es el siguiente:

7 días de prueba gratis para nuevos usuarios.

$169 MXN al mes después del periodo de prueba

Plan One (incluye Apple TV y MLS Season Pass) precio en México:

Individual: $249 MXN/mes

Familiar: $329 MXN/mes

Premier: $499 MXN/mes

En Estados Unidos, los precios oficiales de Apple TV son los siguientes:

Mensual: US$12.99.

Anual: US$99.

Precios de plan One de Apple (incluye Apple TV y MLS Season Pass)

Individual: US$19.95/mes

Family: US$25.95/mes

Premier: US$37.95/mes

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Cómo ver Apple TV EN VIVO, partido Toluca vs. Seattle Sounders por Leagues Cup 2026?

Disfruta de toda la temporada 2026 en vivo en Apple TV, incluyendo el All-Star Game, la Leagues Cup y los playoffs de la MLS Cup —sin restricciones de transmisión— con una suscripción a Apple TV, que ofrece acceso a la MLS Season Pass tras un período de prueba gratuito de siete días para nuevos usuarios, convirtiéndose en una de las principales opciones para seguir la temporada de la liga profesional de fútbol de USA mediante streaming.

Además, los abonados de temporada de clubes participantes reciben la suscripción incluida como parte de determinados paquetes de boletos anuales, ampliando el acceso a los partidos desde dispositivos móviles, smart TVs y computadoras. La plataforma permite seguir encuentros en vivo, repeticiones y contenido exclusivo relacionado con la liga, aunque la membresía de Apple TV+ no incorpora automáticamente servicios de terceros ni contenidos disponibles para alquiler o compra dentro de la aplicación. Una vez finalizado el período promocional, el plan se renueva de forma automática cada mes hasta que el usuario decida cancelarlo.