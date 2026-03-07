La Fórmula 1 inaugura una nueva era marcada por un revolucionario cambio de reglamento que promete redefinir el equilibrio competitivo y la ingeniería de vanguardia en la categoría reina del automovilismo. El Gran Premio de Australia se realizará este domingo 8 de marzo en el icónico circuito Albert Park de Melbourne será el escenario donde la velocidad, la tecnología y la estrategia se fusionarán en el Gran Premio de Australia, dando inicio a una temporada que podría transformar para siempre la historia de la F1.

Experimenta la Fórmula 1 desde una nueva dimensión con F1 TV Pro, la plataforma oficial que te conecta directamente con el corazón de cada Gran Premio. Vive la emoción en tiempo real con cobertura completa, cámaras a bordo en los 20 monoplazas y programas exclusivos antes y después de cada carrera. Gracias a su compatibilidad con Apple TV, Chromecast, Android TV, Google TV, Amazon Fire TV y Roku , podrás disfrutar una transmisión sin interrupciones publicitarias y con comentarios disponibles en seis idiomas, acercándote como nunca al universo de la máxima categoría del automovilismo mundial.

¿Cómo ver GP de Australia 2026 EN VIVO vía Apple TV?

Sigue la carrera del GP de Australia EN VIVO EN DIRECTO vía Apple TV, que está disponible por $6.99 al mes, con una prueba gratuita de 7 días al registrarte con tu Apple ID.

El servicio es compatible con dispositivos como iPhone, iPad, iPod Touch, Mac y Smart TV. Pero ojo a esto: también puedes acceder desde el sitio web de Apple TV. Además, puedes optar por el paquete Apple One (hay Individual, que cuesta $12.95 al mes, y Familiar, que cuesta $16.95 al mes), el cual incluye Apple TV+, Apple Music, iCloud y Apple Arcade.

Región / País Plataforma en Apple TV Tipo de acceso y requisitos Hora local de la carrera – dom 8 mar* Estados Unidos Canal/espacio “Formula 1” dentro de la app Apple TV (evento “Australia Grand Prix Main Race”) Suscripción a Apple TV; F1 se ve

en exclusiva

por Apple TV en EE. UU. desde 2026 Sáb 7 mar en la noche (hora exacta se muestra en el evento dentro de la app) ​ México App Apple TV (evento F1 GP Australia, si está habilitado globalmente) Se requiere Apple ID local y suscripción a Apple TV; la emisión principal de F1 en TV sigue en Sky Sports (no Apple exclusivo) ​ 22:00 h del sábado 7 mar (figura como carrera del domingo en Australia) España App Apple TV (evento F1 GP Australia, si aparece como evento internacional) Suscripción a Apple TV; la señal lineal principal sigue siendo DAZN F1, Apple TV no es emisor exclusivo en España ​ 05:00 h de la madrugada del domingo 8 mar Centroamérica (CR, GT, NI) App Apple TV (evento F1 GP Australia, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; por TV se ve vía ESPN a través de Disney+ / cable, no exclusivo de Apple ​ 23:00 h aprox. del sábado 7 mar (misma franja que Colombia/Perú, variando 0–1 h según país) Sudamérica – Costa Pacífico (Colombia, Perú, Ecuador, Panamá) App Apple TV (evento F1 GP Australia, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; señal lineal oficial por ESPN (Disney+) ​ 23:00 h del sábado 7 mar Sudamérica – Bolivia, Venezuela, Paraguay App Apple TV (evento F1 GP Australia, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; TV oficial por ESPN/Disney+ ​ 00:00 h del domingo 8 mar Sudamérica – Argentina, Uruguay, Chile App Apple TV (evento F1 GP Australia, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; TV oficial por ESPN/Disney+ o FOX Sports Argentina según país ​ 01:00 h del domingo 8 mar