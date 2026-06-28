La Fórmula 1 continúa su intenso recorrido europeo y aterriza en el mítico Red Bull Ring para disputar la octava fecha de la temporada 2026. Si vives en Estados Unidos y buscas sintonizar la señal de Apple TV en vivo gratis para no perder detalle de este vibrante Gran Premio de Austria 2026, te compartimos las plataformas de streaming TV que ofrecen una cobertura inigualable para los fanáticos de la categoría reina del automovilismo radicados desde la costa este hasta el Pacífico.

El veterano Lewis Hamilton llega a territorio austriaco tras conseguir su primera e histórica victoria manejando para la escudería Ferrari en el asfalto de Barcelona. Este sorpresivo triunfo del piloto británico rompió la hegemonía absoluta que mantenía el equipo Mercedes durante el arranque de la presente campaña automovilística. La mítica escuadra italiana demostró un ritmo de competencia insuperable que las flechas plateadas fueron incapaces de contrarrestar a pesar de sus agresivas estrategias en los boxes. George Russell logró asegurar la pole position en tierras catalanas, pero debió conformarse con el segundo lugar tras verse superado por la maestría del múltiple campeón mundial.

El actual líder del Mundial de Pilotos, Kimi Antonelli, afronta este nuevo desafío bajo enorme presión luego de verse obligado a abandonar la competencia anterior en España. El joven piloto de las Flechas Plateadas sufrió un inesperado apagón eléctrico en su monoplaza durante las vueltas finales, cediendo un terreno sumamente valioso en la clasificación general. Actualmente, el heptacampeón Hamilton se posiciona a tan solo 41 puntos de distancia del liderato, consolidándose sorpresivamente como un serio y peligroso aspirante a la corona de 2026. Las escuderías ajustan sus configuraciones aerodinámicas para aprovechar las largas rectas y fuertes frenadas que caracterizan al trazado propiedad de la marca de bebidas energéticas.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el Gran Premio de Austria 2026 este domingo 28 de junio en el Circuito Red Bull. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

¿Cómo ver GP de Austria 2026 EN VIVO vía Apple TV?

Sigue la carrera del GP de Austria 2026 EN VIVO EN DIRECTO vía Apple TV, que está disponible por $6.99 al mes, con una prueba gratuita de 7 días al registrarte con tu Apple ID.

El servicio es compatible con dispositivos como iPhone, iPad, iPod Touch, Mac y Smart TV. Pero ojo a esto: también puedes acceder desde el sitio web de Apple TV. Además, puedes optar por el paquete Apple One (hay Individual, que cuesta $12.95 al mes, y Familiar, que cuesta $16.95 al mes), el cual incluye Apple TV+, Apple Music, iCloud y Apple Arcade.

Región / País Plataforma en Apple TV Tipo de acceso y requisitos Hora de la carrera Estados Unidos Canal/espacio “Formula 1” dentro de la app Apple TV (evento “Grand Prix Du Canada Main Race”) Suscripción a Apple TV; F1 se ve

en exclusiva

por Apple TV en EE. UU. desde 2026 4:00 p.m. Tiempo del Este​ México App Apple TV (evento F1 GP Canadá, si está habilitado globalmente) Se requiere Apple ID local y suscripción a Apple TV; la emisión principal de F1 en TV sigue en Sky Sports (no Apple exclusivo) ​ 2:00 p.m. CDMX España App Apple TV (evento F1 GP Canadá, si aparece como evento internacional) Suscripción a Apple TV; la señal lineal principal sigue siendo DAZN F1, Apple TV no es emisor exclusivo en España ​ 10:00 p.m. Peninsular Centroamérica (CR, GT, NI) App Apple TV (evento F1 GP Canadá, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; por TV se ve vía ESPN a través de Disney+ / cable, no exclusivo de Apple ​ 2:00 p.m. Sudamérica – Costa Pacífico (Colombia, Perú, Ecuador, Panamá) App Apple TV (evento F1 GP Canadá, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; señal lineal oficial por ESPN (Disney+) ​ 3:00 p.m. Sudamérica – Bolivia, Venezuela, Paraguay App Apple TV (evento F1 GP Canadá, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; TV oficial por ESPN/Disney+ ​ 4:00 p.m. Sudamérica – Argentina, Uruguay, Chile App Apple TV (evento F1 GP Canadá, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; TV oficial por ESPN/Disney+ o FOX Sports Argentina según país ​ 5:00 p.m.

La carrera del GP de Austria 2026 se realizará en el Red Bull Ring de Spielberg. (Foto: GONGORA / NURPHOTO / NURPHOTO / AFP) / GONGORA

Horarios, TV y dónde ver GP de Austria 2026 EN VIVO por Formula 1

Fecha: Domingo, 28 de junio de 2026

Domingo, 28 de junio de 2026 Lugar: Red Bull Ring de Spielberg, cerca al poblado de Zeltweg, estado de Estiria, Austria

Red Bull Ring de Spielberg, cerca al poblado de Zeltweg, estado de Estiria, Austria Horario: 9:00 a.m. ET (USA) / 7:00 a.m. CDMX

9:00 a.m. ET (USA) / 7:00 a.m. CDMX Canal TV / Streaming: Apple TV (USA)