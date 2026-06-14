Este domingo 14 de junio continúa el Mundial de la Fórmula 1 y es momento de trasladarnos hasta España para vivir el GP de Barcelona-Cataluña 2026, carrera que será la séptima y con esto se cierra el primer tercio de todas las que viviremos este año. Con transmisión de Apple TV para Estados Unidos, no te pierdas esta emocionante carrera de la F1 a partir de las 9:00 a.m. Tiempo del Este . Aquí te dejo con todos los detalles para seguir el GP de Barcelona-Cataluña 2026 minuto a minuto.

¿Dónde ver el GP de Barcelona-Cataluña 2026 EN VIVO en Estados Unidos?

Los aficionados estadounidenses podrán seguir el Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 a través de Apple TV, plataforma que posee los derechos de transmisión de toda la temporada 2026 de Fórmula 1 en Estados Unidos. El servicio ofrece cobertura completa de cada fin de semana de carrera, incluyendo prácticas libres, clasificación, sprint (cuando corresponda) y la carrera principal.

Además de la señal principal, Apple TV incorpora múltiples funciones especiales para los fanáticos del automovilismo, como cámaras onboard, seguimiento de pilotos, telemetría en tiempo real, repeticiones y análisis exclusivos.

¿Cómo ver Apple TV para seguir el GP de Barcelona-Cataluña 2026?

Ver la Fórmula 1 en Apple TV es un proceso sencillo. Los usuarios únicamente necesitan una suscripción activa al servicio y acceder desde cualquiera de los dispositivos compatibles.

Apple TV puede utilizarse en:

📱 iPhone y iPad

💻 Computadoras Mac

📺 Apple TV 4K

📺 Smart TV Samsung, LG, Sony, TCL y otras marcas compatibles

📡 Roku

🔥 Amazon Fire TV

🎮 PlayStation y Xbox

🌐 Navegadores web mediante TV Apple

La plataforma también permite ver las carreras en vivo o bajo demanda, ideal para quienes no puedan seguir la transmisión en tiempo real.

¿Cuánto cuesta la suscripción de Apple TV en Estados Unidos?

Actualmente, Apple TV tiene un costo de 12,99 dólares al mes en Estados Unidos. Los nuevos usuarios pueden acceder a una prueba gratuita de 7 días, mientras que algunos compradores de dispositivos Apple seleccionados pueden obtener varios meses sin costo adicional.

Precio de Apple TV en EE.UU.

💲 Plan mensual: US$ 12.99

🎁 Prueba gratuita: 7 días para nuevos usuarios

📱 Compatible con múltiples dispositivos

🏎️ Incluye la transmisión completa de la Fórmula 1 en Estados Unidos

Con el glamour característico de Montecarlo, los muros a centímetros de los monoplazas y la lucha por uno de los trofeos más prestigiosos del calendario, el GP de Mónaco 2026 promete convertirse en una de las carreras más emocionantes de la temporada.

Horario, TV y dónde ver el GP de Barcelona-Cataluña 2026 en directo desde EE.UU.

Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Domingo 14 de junio de 2026 Lugar: Circuito de Barcelona-Cataluña

Circuito de Barcelona-Cataluña Horario: 9:00 a.m. ET / 6:00 a.m. PT

9:00 a.m. ET / 6:00 a.m. PT Canal TV: Apple TV

Apple TV Streaming: Apple TV