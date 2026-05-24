La Fórmula 1 aterriza en Norteamérica por segunda ocasión en la temporada 2026 para disputar la quinta ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1. La carrera desde el Circuito Gilles Villeneuve se vivirá este domingo 24 de mayo, a partir de la 4:00 p.m. Tiempo del Este y con transmisión en exclusiva de Apple TV para los Estados Unidos.

Por primera vez en su historia, el trazado de de Montreal albergará el formato Sprint, sumando una alta complejidad al otorgar solo una sesión de entrenamientos libres. Los equipos técnicos deberán encontrar de inmediato una configuración aerodinámica eficiente para responder a las largas rectas, las curvas lentas y el Muro de los Campeones. El desafío técnico aumentará debido a las bajas temperaturas pronosticadas para el fin de semana, dificultando el correcto calentamiento de los nuevos compuestos de neumáticos rígidos. Mantener una óptima estabilidad en el frenado y una tracción limpia de salida será vital para evitar incidentes graves sobre la pista canadiense durante este reñido evento.

La batalla por el liderato de la Fórmula Uno llega encendida con el italiano Kimi Antonelli a la cabeza del campeonato con cien puntos para Mercedes. El piloto juvenil aventaja por veinte unidades a su compañero de escudería George Russell, mientras que la Ferrari de Charles Leclerc presiona desde el tercer puesto. En el apartado de Constructores, las “Flechas Plateadas” marchan en la cima absoluta seguidas por la Scuderia y los vigentes campeones de McLaren. Red Bull, en tanto, quedó relegado a la cuarta posición de la clasificación.

¿Cómo ver GP de Canadá 2026 EN VIVO vía Apple TV?

Sigue la carrera del GP de Canadá 2026 EN VIVO EN DIRECTO vía Apple TV, que está disponible por $6.99 al mes, con una prueba gratuita de 7 días al registrarte con tu Apple ID.

El servicio es compatible con dispositivos como iPhone, iPad, iPod Touch, Mac y Smart TV. Pero ojo a esto: también puedes acceder desde el sitio web de Apple TV. Además, puedes optar por el paquete Apple One (hay Individual, que cuesta $12.95 al mes, y Familiar, que cuesta $16.95 al mes), el cual incluye Apple TV+, Apple Music, iCloud y Apple Arcade.

Región / País Plataforma en Apple TV Tipo de acceso y requisitos Hora de la carrera Estados Unidos Canal/espacio “Formula 1” dentro de la app Apple TV (evento “Grand Prix Du Canada Main Race”) Suscripción a Apple TV; F1 se ve

en exclusiva

por Apple TV en EE. UU. desde 2026 4:00 p.m. Tiempo del Este​ México App Apple TV (evento F1 GP Canadá, si está habilitado globalmente) Se requiere Apple ID local y suscripción a Apple TV; la emisión principal de F1 en TV sigue en Sky Sports (no Apple exclusivo) ​ 2:00 p.m. CDMX España App Apple TV (evento F1 GP Canadá, si aparece como evento internacional) Suscripción a Apple TV; la señal lineal principal sigue siendo DAZN F1, Apple TV no es emisor exclusivo en España ​ 10:00 p.m. Peninsular Centroamérica (CR, GT, NI) App Apple TV (evento F1 GP Canadá, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; por TV se ve vía ESPN a través de Disney+ / cable, no exclusivo de Apple ​ 2:00 p.m. Sudamérica – Costa Pacífico (Colombia, Perú, Ecuador, Panamá) App Apple TV (evento F1 GP Canadá, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; señal lineal oficial por ESPN (Disney+) ​ 3:00 p.m. Sudamérica – Bolivia, Venezuela, Paraguay App Apple TV (evento F1 GP Canadá, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; TV oficial por ESPN/Disney+ ​ 4:00 p.m. Sudamérica – Argentina, Uruguay, Chile App Apple TV (evento F1 GP Canadá, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; TV oficial por ESPN/Disney+ o FOX Sports Argentina según país ​ 5:00 p.m.

Horarios, TV y dónde ver GP de Canadá 2026 EN VIVO por Formula 1

Fecha: Domingo, 24 de mayo de 2026

Domingo, 24 de mayo de 2026 Lugar: Circuito Gilles Villeneuve de Montreal

Circuito Gilles Villeneuve de Montreal Horario: 4:00 p.m. ET (USA) / 2:00 p.m. CDMX

4:00 p.m. ET (USA) / 2:00 p.m. CDMX Canal TV / Streaming: Apple TV (USA)