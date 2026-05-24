Transmisión de Apple TV en vivo y en directo para ver la señal del GP de Canadá 2026 de la Formula 1, carrera que se vivirá desde el Circuito Gilles Villeneuve. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat-GPT / Paul Brennan de Pixabay / Composición GEC
Transmisión de Apple TV en vivo y en directo para ver la señal del GP de Canadá 2026 de la Formula 1, carrera que se vivirá desde el Circuito Gilles Villeneuve. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat-GPT / Paul Brennan de Pixabay / Composición GEC
Ronie Bautista
Ronie Bautista

La Fórmula 1 aterriza en Norteamérica por segunda ocasión en la temporada 2026 para disputar la quinta ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1. La carrera desde el Circuito Gilles Villeneuve se vivirá este domingo 24 de mayo, a partir de la 4:00 p.m. Tiempo del Este y con transmisión en exclusiva de Apple TV para los Estados Unidos.

Por primera vez en su historia, el trazado de de Montreal albergará el formato Sprint, sumando una alta complejidad al otorgar solo una sesión de entrenamientos libres. Los equipos técnicos deberán encontrar de inmediato una configuración aerodinámica eficiente para responder a las largas rectas, las curvas lentas y el Muro de los Campeones. El desafío técnico aumentará debido a las bajas temperaturas pronosticadas para el fin de semana, dificultando el correcto calentamiento de los nuevos compuestos de neumáticos rígidos. Mantener una óptima estabilidad en el frenado y una tracción limpia de salida será vital para evitar incidentes graves sobre la pista canadiense durante este reñido evento.

La batalla por el liderato de la Fórmula Uno llega encendida con el italiano Kimi Antonelli a la cabeza del campeonato con cien puntos para Mercedes. El piloto juvenil aventaja por veinte unidades a su compañero de escudería George Russell, mientras que la Ferrari de Charles Leclerc presiona desde el tercer puesto. En el apartado de Constructores, las “Flechas Plateadas” marchan en la cima absoluta seguidas por la Scuderia y los vigentes campeones de McLaren. Red Bull, en tanto, quedó relegado a la cuarta posición de la clasificación.

¿Cómo ver GP de Canadá 2026 EN VIVO vía Apple TV?

Sigue la carrera del GP de Canadá 2026 EN VIVO EN DIRECTO vía , que está disponible por $6.99 al mes, con una prueba gratuita de 7 días al registrarte con tu Apple ID.

El servicio es compatible con dispositivos como iPhone, iPad, iPod Touch, Mac y Smart TV. Pero ojo a esto: también puedes acceder desde el sitio web de Apple TV. Además, puedes optar por el paquete (hay Individual, que cuesta $12.95 al mes, y Familiar, que cuesta $16.95 al mes), el cual incluye Apple TV+, Apple Music, iCloud y Apple Arcade.

Región / PaísPlataforma en Apple TVTipo de acceso y requisitosHora de la carrera
Estados UnidosCanal/espacio “Formula 1” dentro de la app Apple TV (evento “Grand Prix Du Canada Main Race”) Suscripción a Apple TV; F1 se ve
en exclusiva
por Apple TV en EE. UU. desde 2026 		4:00 p.m. Tiempo del Este​
MéxicoApp Apple TV (evento F1 GP Canadá, si está habilitado globalmente) Se requiere Apple ID local y suscripción a Apple TV; la emisión principal de F1 en TV sigue en Sky Sports (no Apple exclusivo) ​2:00 p.m. CDMX
EspañaApp Apple TV (evento F1 GP Canadá, si aparece como evento internacional) Suscripción a Apple TV; la señal lineal principal sigue siendo DAZN F1, Apple TV no es emisor exclusivo en España ​10:00 p.m. Peninsular
Centroamérica (CR, GT, NI)App Apple TV (evento F1 GP Canadá, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; por TV se ve vía ESPN a través de Disney+ / cable, no exclusivo de Apple ​2:00 p.m.
Sudamérica – Costa Pacífico (Colombia, Perú, Ecuador, Panamá)App Apple TV (evento F1 GP Canadá, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; señal lineal oficial por ESPN (Disney+) ​3:00 p.m.
Sudamérica – Bolivia, Venezuela, ParaguayApp Apple TV (evento F1 GP Canadá, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; TV oficial por ESPN/Disney+ ​4:00 p.m.
Sudamérica – Argentina, Uruguay, ChileApp Apple TV (evento F1 GP Canadá, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; TV oficial por ESPN/Disney+ o FOX Sports Argentina según país ​5:00 p.m.

Horarios, TV y dónde ver GP de Canadá 2026 EN VIVO por Formula 1

  • Fecha: Domingo, 24 de mayo de 2026
  • Lugar: Circuito Gilles Villeneuve de Montreal
  • Horario: 4:00 p.m. ET (USA) / 2:00 p.m. CDMX
  • Canal TV / Streaming: Apple TV (USA)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC