Llegamos a la segunda fecha del Mundial de la Formula 1 y este domingo 15 de marzo es el turno del GP de China 2026, que se llevará a cabo desde el Circuito Internacional de Shanghai. La transmisión en Estados Unidos estará a cargo de Apple TV, que cuenta con diferentes planes para seguir este evento, a partir de las 3:00 a.m. Tiempo del Este. Aquí te cuento todos los detalles para que puedas seguir la carrera de F1 minuto a minuto desde cualquier parte de USA.

¿Cómo ver GP de China 2026 EN VIVO vía Apple TV?

Sigue la carrera del GP de China EN VIVO EN DIRECTO vía Apple TV, que está disponible por $6.99 al mes, con una prueba gratuita de 7 días al registrarte con tu Apple ID.

El servicio es compatible con dispositivos como iPhone, iPad, iPod Touch, Mac y Smart TV. Pero ojo a esto: también puedes acceder desde el sitio web de Apple TV. Además, puedes optar por el paquete Apple One (hay Individual, que cuesta $12.95 al mes, y Familiar, que cuesta $16.95 al mes), el cual incluye Apple TV+, Apple Music, iCloud y Apple Arcade.

Región / País Plataforma en Apple TV Tipo de acceso y requisitos Hora de la carrera Estados Unidos Canal/espacio “Formula 1” dentro de la app Apple TV (evento “Australia Grand Prix Main Race”) Suscripción a Apple TV; F1 se ve

en exclusiva

por Apple TV en EE. UU. desde 2026 3:00 a.m. Tiempo del Este​ México App Apple TV (evento F1 GP Australia, si está habilitado globalmente) Se requiere Apple ID local y suscripción a Apple TV; la emisión principal de F1 en TV sigue en Sky Sports (no Apple exclusivo) ​ 1:00 a.m. CDMX España App Apple TV (evento F1 GP Australia, si aparece como evento internacional) Suscripción a Apple TV; la señal lineal principal sigue siendo DAZN F1, Apple TV no es emisor exclusivo en España ​ 6:00 a.m. Peninsular Centroamérica (CR, GT, NI) App Apple TV (evento F1 GP Australia, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; por TV se ve vía ESPN a través de Disney+ / cable, no exclusivo de Apple ​ 1:00 a.m. Sudamérica – Costa Pacífico (Colombia, Perú, Ecuador, Panamá) App Apple TV (evento F1 GP Australia, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; señal lineal oficial por ESPN (Disney+) ​ 2:00 a.m. Sudamérica – Bolivia, Venezuela, Paraguay App Apple TV (evento F1 GP Australia, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; TV oficial por ESPN/Disney+ ​ 3:00 a.m. Sudamérica – Argentina, Uruguay, Chile App Apple TV (evento F1 GP Australia, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; TV oficial por ESPN/Disney+ o FOX Sports Argentina según país ​ 4:00 a.m.