Transmisión de Apple TV para seguir la carrera del GP de China 2026, este domingo 15 de marzo, desde el Circuito Internacional de Shanghai. (Foto: AFP / Composición El Comercio MAG)
Transmisión de Apple TV para seguir la carrera del GP de China 2026, este domingo 15 de marzo, desde el Circuito Internacional de Shanghai. (Foto: AFP / Composición El Comercio MAG)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
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Llegamos a la segunda fecha del Mundial de la Formula 1 y este domingo 15 de marzo es el turno del GP de China 2026, que se llevará a cabo desde el Circuito Internacional de Shanghai. La transmisión en Estados Unidos estará a cargo de Apple TV, que cuenta con diferentes planes para seguir este evento, a partir de las 3:00 a.m. Tiempo del Este. Aquí te cuento todos los detalles para que puedas seguir la carrera de F1 minuto a minuto desde cualquier parte de USA.

¿Cómo ver GP de China 2026 EN VIVO vía Apple TV?

Sigue la carrera del GP de China EN VIVO EN DIRECTO vía , que está disponible por $6.99 al mes, con una prueba gratuita de 7 días al registrarte con tu Apple ID.

El servicio es compatible con dispositivos como iPhone, iPad, iPod Touch, Mac y Smart TV. Pero ojo a esto: también puedes acceder desde el sitio web de Apple TV. Además, puedes optar por el paquete (hay Individual, que cuesta $12.95 al mes, y Familiar, que cuesta $16.95 al mes), el cual incluye Apple TV+, Apple Music, iCloud y Apple Arcade.

Región / PaísPlataforma en Apple TVTipo de acceso y requisitosHora de la carrera
Estados UnidosCanal/espacio “Formula 1” dentro de la app Apple TV (evento “Australia Grand Prix Main Race”) Suscripción a Apple TV; F1 se ve
en exclusiva
por Apple TV en EE. UU. desde 2026 		3:00 a.m. Tiempo del Este​
MéxicoApp Apple TV (evento F1 GP Australia, si está habilitado globalmente) Se requiere Apple ID local y suscripción a Apple TV; la emisión principal de F1 en TV sigue en Sky Sports (no Apple exclusivo) ​1:00 a.m. CDMX
EspañaApp Apple TV (evento F1 GP Australia, si aparece como evento internacional) Suscripción a Apple TV; la señal lineal principal sigue siendo DAZN F1, Apple TV no es emisor exclusivo en España ​6:00 a.m. Peninsular
Centroamérica (CR, GT, NI)App Apple TV (evento F1 GP Australia, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; por TV se ve vía ESPN a través de Disney+ / cable, no exclusivo de Apple ​1:00 a.m.
Sudamérica – Costa Pacífico (Colombia, Perú, Ecuador, Panamá)App Apple TV (evento F1 GP Australia, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; señal lineal oficial por ESPN (Disney+) ​2:00 a.m.
Sudamérica – Bolivia, Venezuela, ParaguayApp Apple TV (evento F1 GP Australia, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; TV oficial por ESPN/Disney+ ​3:00 a.m.
Sudamérica – Argentina, Uruguay, ChileApp Apple TV (evento F1 GP Australia, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; TV oficial por ESPN/Disney+ o FOX Sports Argentina según país ​4:00 a.m.
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