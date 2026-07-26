La Fórmula 1 llega a la mitad de su temporada con el histórico Gran Premio de Hungría 2026, una cita crucial para los fanáticos del automovilismo que sintonizan desde Estados Unidos. El semáforo verde en el sinuoso circuito de Hungaroring se encenderá este domingo 26 de julio en punto de las 9:00 a.m. ET / 6:00 p.m. PT . Los seguidores de la máxima categoría podrán seguir la acción en directo mediante diversas plataformas de televisión online y aplicaciones de streaming deportivo compatibles con dispositivos como Apple TV desde la costa este hasta el Pacífico.

Esta undécima fecha del calendario conmemora el 90 aniversario de la carrera inaugural de 1936 y presenta un escenario de alta tensión en la lucha por el campeonato. El italiano Kimi Antonelli llega consolidado en la cima con Mercedes, ostentando una cómoda ventaja de 45 puntos tras sumar su sexta victoria del año. Su principal amenaza es el veterano Lewis Hamilton, ahora volante de Ferrari y segundo en la clasificación, quien busca capitalizar su experiencia en un trazado donde mantiene el récord absoluto con ocho triunfos.

La carrera en Budapest marca la última oportunidad de sumar unidades antes de la pausa de verano de tres semanas. La parrilla llega reconfigurada tras un accidentado fin de semana en Bélgica, marcado por el choque en la primera vuelta que dejó fuera a George Russell y mermó las aspiraciones de Mercedes. Mientras tanto, pilotos de la talla de Charles Leclerc y Max Verstappen, quienes completaron el podio en la jornada anterior, intentarán romper el dominio de la punta para cerrar la primera mitad de la temporada con fuerza.

Celebración en el podio tras el desenlace del GP de Hungría 2026 en el trazado de Hungaroring. Revise las posiciones finales de la carrera en directo, los resultados de los pilotos y la clasificación oficial del campeonato. | Crédito: formula1.com / Composición Mag

¿Cómo ver GP de Hungría 2026 EN VIVO vía Apple TV?

Sigue la carrera del GP de Hungría 2026 EN VIVO EN DIRECTO vía Apple TV, que está disponible por $6.99 al mes, con una prueba gratuita de 7 días al registrarte con tu Apple ID.

El servicio es compatible con dispositivos como iPhone, iPad, iPod Touch, Mac y Smart TV. Pero ojo a esto: también puedes acceder desde el sitio web de Apple TV. Además, puedes optar por el paquete Apple One (hay Individual, que cuesta $12.95 al mes, y Familiar, que cuesta $16.95 al mes), el cual incluye Apple TV+, Apple Music, iCloud y Apple Arcade.

Región / País Plataforma en Apple TV Tipo de acceso y requisitos Hora de la carrera Estados Unidos Canal/espacio “Formula 1” dentro de la app Apple TV (evento “Grand Prix Du Canada Main Race”) Suscripción a Apple TV; F1 se ve

en exclusiva

por Apple TV en EE. UU. desde 2026 4:00 p.m. Tiempo del Este​ México App Apple TV (evento F1 GP Canadá, si está habilitado globalmente) Se requiere Apple ID local y suscripción a Apple TV; la emisión principal de F1 en TV sigue en Sky Sports (no Apple exclusivo) ​ 2:00 p.m. CDMX España App Apple TV (evento F1 GP Canadá, si aparece como evento internacional) Suscripción a Apple TV; la señal lineal principal sigue siendo DAZN F1, Apple TV no es emisor exclusivo en España ​ 10:00 p.m. Peninsular Centroamérica (CR, GT, NI) App Apple TV (evento F1 GP Canadá, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; por TV se ve vía ESPN a través de Disney+ / cable, no exclusivo de Apple ​ 2:00 p.m. Sudamérica – Costa Pacífico (Colombia, Perú, Ecuador, Panamá) App Apple TV (evento F1 GP Canadá, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; señal lineal oficial por ESPN (Disney+) ​ 3:00 p.m. Sudamérica – Bolivia, Venezuela, Paraguay App Apple TV (evento F1 GP Canadá, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; TV oficial por ESPN/Disney+ ​ 4:00 p.m. Sudamérica – Argentina, Uruguay, Chile App Apple TV (evento F1 GP Canadá, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; TV oficial por ESPN/Disney+ o FOX Sports Argentina según país ​ 5:00 p.m.

Los pilotos de la Fórmula 1 compiten en el Gran Premio de Hungría 2026. Siga la cobertura del evento en vivo mediante la señal de ESPN y las opciones digitales de F1 TV junto a Disney Plus Premium online en la región. | Crédito: formula1.com / Composición Mag

Horarios, TV y dónde ver GP de Hungría 2026 EN VIVO por Formula 1

Fecha: Domingo, 26 de julio de 2026

Domingo, 26 de julio de 2026 Lugar: Hungaroring, localizado en Mogyoród, Hungría, a 30 kilómetros del centro de la ciudad de Budapest

Hungaroring, localizado en Mogyoród, Hungría, a 30 kilómetros del centro de la ciudad de Budapest Horario: 9:00 a.m. ET (USA) / 7:00 a.m. CDMX

9:00 a.m. ET (USA) / 7:00 a.m. CDMX Canal TV / Streaming: Apple TV (USA)