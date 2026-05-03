Transmisión de Apple TV en vivo y en directo para ver la señal del GP de Miami 2026 de la Formula 1, carrera que se vivirá desde el Miami International Autodrome. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Transmisión de Apple TV en vivo y en directo para ver la señal del GP de Miami 2026 de la Formula 1, carrera que se vivirá desde el Miami International Autodrome. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Luego de un mes de paralización del Mundial de la Formula 1 por la cancelación de los GP de Bahrein y GP de Arabia Saudita, regresa con el GP de Miami 2026. La carrera desde el Miami International Autodrome se vivirá este domingo 3 de mayo, a partir de las 4:00 p.m. Tiempo del Este y con transmisión en exclusiva de Apple TV para los Estados Unidos. Con un dominio total de Mercedes en este arranque de campeonato (3 triunfos de 3 posibles), Antonelli y Russell buscarán otro triunfo para la escudería.

La carrera del GP de Miami 2026 ha generado mucha expectativa en el mundo del deporte. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
La carrera del GP de Miami 2026 ha generado mucha expectativa en el mundo del deporte. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

¿Cómo ver GP de Miami 2026 EN VIVO vía Apple TV?

Sigue la carrera del GP de Miami 2026 EN VIVO EN DIRECTO vía , que está disponible por $6.99 al mes, con una prueba gratuita de 7 días al registrarte con tu Apple ID.

El servicio es compatible con dispositivos como iPhone, iPad, iPod Touch, Mac y Smart TV. Pero ojo a esto: también puedes acceder desde el sitio web de Apple TV. Además, puedes optar por el paquete (hay Individual, que cuesta $12.95 al mes, y Familiar, que cuesta $16.95 al mes), el cual incluye Apple TV+, Apple Music, iCloud y Apple Arcade.

Región / PaísPlataforma en Apple TVTipo de acceso y requisitosHora de la carrera
Estados UnidosCanal/espacio “Formula 1” dentro de la app Apple TV (evento “Miami Grand Prix Main Race”) Suscripción a Apple TV; F1 se ve
en exclusiva
por Apple TV en EE. UU. desde 2026 		4:00 a.m. Tiempo del Este​
MéxicoApp Apple TV (evento F1 GP Miami, si está habilitado globalmente) Se requiere Apple ID local y suscripción a Apple TV; la emisión principal de F1 en TV sigue en Sky Sports (no Apple exclusivo) ​2:00 a.m. CDMX
EspañaApp Apple TV (evento F1 GP Miami, si aparece como evento internacional) Suscripción a Apple TV; la señal lineal principal sigue siendo DAZN F1, Apple TV no es emisor exclusivo en España ​10:00 p.m. Peninsular
Centroamérica (CR, GT, NI)App Apple TV (evento F1 GP Miami, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; por TV se ve vía ESPN a través de Disney+ / cable, no exclusivo de Apple ​2:00 p.m.
Sudamérica – Costa Pacífico (Colombia, Perú, Ecuador, Panamá)App Apple TV (evento F1 GP Miami, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; señal lineal oficial por ESPN (Disney+) ​3:00 p.m.
Sudamérica – Bolivia, Venezuela, ParaguayApp Apple TV (evento F1 GP Miami, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; TV oficial por ESPN/Disney+ ​4:00 p.m.
Sudamérica – Argentina, Uruguay, ChileApp Apple TV (evento F1 GP Miami, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; TV oficial por ESPN/Disney+ o FOX Sports Argentina según país ​5:00 p.m.

Horarios, TV y dónde ver GP de Miami 2026 EN VIVO por Formula 1

  • Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026
  • Lugar: Miami International Autodrome
  • Horario: 4:00 p.m. ET (USA) / 2:00 p.m. CDMX
  • Canal TV / Streaming: Apple TV (USA)
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