Luego de un mes de paralización del Mundial de la Formula 1 por la cancelación de los GP de Bahrein y GP de Arabia Saudita, regresa con el GP de Miami 2026. La carrera desde el Miami International Autodrome se vivirá este domingo 3 de mayo, a partir de las 4:00 p.m. Tiempo del Este y con transmisión en exclusiva de Apple TV para los Estados Unidos. Con un dominio total de Mercedes en este arranque de campeonato (3 triunfos de 3 posibles), Antonelli y Russell buscarán otro triunfo para la escudería.

La carrera del GP de Miami 2026 ha generado mucha expectativa en el mundo del deporte. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

¿Cómo ver GP de Miami 2026 EN VIVO vía Apple TV?

Sigue la carrera del GP de Miami 2026 EN VIVO EN DIRECTO vía Apple TV, que está disponible por $6.99 al mes, con una prueba gratuita de 7 días al registrarte con tu Apple ID.

El servicio es compatible con dispositivos como iPhone, iPad, iPod Touch, Mac y Smart TV. Pero ojo a esto: también puedes acceder desde el sitio web de Apple TV. Además, puedes optar por el paquete Apple One (hay Individual, que cuesta $12.95 al mes, y Familiar, que cuesta $16.95 al mes), el cual incluye Apple TV+, Apple Music, iCloud y Apple Arcade.

Región / País Plataforma en Apple TV Tipo de acceso y requisitos Hora de la carrera Estados Unidos Canal/espacio “Formula 1” dentro de la app Apple TV (evento “Miami Grand Prix Main Race”) Suscripción a Apple TV; F1 se ve

en exclusiva

por Apple TV en EE. UU. desde 2026 4:00 a.m. Tiempo del Este​ México App Apple TV (evento F1 GP Miami, si está habilitado globalmente) Se requiere Apple ID local y suscripción a Apple TV; la emisión principal de F1 en TV sigue en Sky Sports (no Apple exclusivo) ​ 2:00 a.m. CDMX España App Apple TV (evento F1 GP Miami, si aparece como evento internacional) Suscripción a Apple TV; la señal lineal principal sigue siendo DAZN F1, Apple TV no es emisor exclusivo en España ​ 10:00 p.m. Peninsular Centroamérica (CR, GT, NI) App Apple TV (evento F1 GP Miami, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; por TV se ve vía ESPN a través de Disney+ / cable, no exclusivo de Apple ​ 2:00 p.m. Sudamérica – Costa Pacífico (Colombia, Perú, Ecuador, Panamá) App Apple TV (evento F1 GP Miami, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; señal lineal oficial por ESPN (Disney+) ​ 3:00 p.m. Sudamérica – Bolivia, Venezuela, Paraguay App Apple TV (evento F1 GP Miami, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; TV oficial por ESPN/Disney+ ​ 4:00 p.m. Sudamérica – Argentina, Uruguay, Chile App Apple TV (evento F1 GP Miami, sujeto a disponibilidad regional) Suscripción a Apple TV; TV oficial por ESPN/Disney+ o FOX Sports Argentina según país ​ 5:00 p.m.

Horarios, TV y dónde ver GP de Miami 2026 EN VIVO por Formula 1

Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026

Domingo 3 de mayo de 2026 Lugar: Miami International Autodrome

Miami International Autodrome Horario: 4:00 p.m. ET (USA) / 2:00 p.m. CDMX

4:00 p.m. ET (USA) / 2:00 p.m. CDMX Canal TV / Streaming: Apple TV (USA)