Las calles del Principado volverán a convertirse en el escenario más emblemático de la Fórmula 1 cuando se dispute el Gran Premio de Mónaco 2026, una de las carreras más esperadas de toda la temporada. Entre curvas estrechas, barreras al límite y una atmósfera única frente al mar Mediterráneo, los mejores pilotos del mundo buscarán conquistar uno de los circuitos más prestigiosos del automovilismo internacional.

Para los aficionados de Estados Unidos, la carrera principal del GP de Mónaco 2026 se celebrará el domingo 7 de junio, con inicio programado para las 9:00 a.m. (ET) y las 6:00 a.m. (PT). La prueba se desarrollará en el legendario Circuito de Mónaco, ubicado en Montecarlo, donde cada adelantamiento puede marcar la diferencia entre la gloria y la decepción. Si buscas cómo ver la carrera en vivo por internet, Apple TV será una de las principales opciones disponibles para seguir toda la acción.

¿Dónde ver el GP de Mónaco 2026 EN VIVO en Estados Unidos?

Los aficionados estadounidenses podrán seguir el Gran Premio de Mónaco 2026 a través de Apple TV, plataforma que posee los derechos de transmisión de toda la temporada 2026 de Fórmula 1 en Estados Unidos. El servicio ofrece cobertura completa de cada fin de semana de carrera, incluyendo prácticas libres, clasificación, sprint (cuando corresponda) y la carrera principal.

Además de la señal principal, Apple TV incorpora múltiples funciones especiales para los fanáticos del automovilismo, como cámaras onboard, seguimiento de pilotos, telemetría en tiempo real, repeticiones y análisis exclusivos.

¿Cómo ver Apple TV para seguir el GP de Mónaco 2026?

Ver la Fórmula 1 en Apple TV es un proceso sencillo. Los usuarios únicamente necesitan una suscripción activa al servicio y acceder desde cualquiera de los dispositivos compatibles.

Apple TV puede utilizarse en:

📱 iPhone y iPad

💻 Computadoras Mac

📺 Apple TV 4K

📺 Smart TV Samsung, LG, Sony, TCL y otras marcas compatibles

📡 Roku

🔥 Amazon Fire TV

🎮 PlayStation y Xbox

🌐 Navegadores web mediante TV Apple

La plataforma también permite ver las carreras en vivo o bajo demanda, ideal para quienes no puedan seguir la transmisión en tiempo real.

¿Cuánto cuesta la suscripción de Apple TV en Estados Unidos?

Actualmente, Apple TV tiene un costo de 12,99 dólares al mes en Estados Unidos. Los nuevos usuarios pueden acceder a una prueba gratuita de 7 días, mientras que algunos compradores de dispositivos Apple seleccionados pueden obtener varios meses sin costo adicional.

Precio de Apple TV en EE.UU.

💲 Plan mensual: US$ 12.99

🎁 Prueba gratuita: 7 días para nuevos usuarios

📱 Compatible con múltiples dispositivos

🏎️ Incluye la transmisión completa de la Fórmula 1 en Estados Unidos

Con el glamour característico de Montecarlo, los muros a centímetros de los monoplazas y la lucha por uno de los trofeos más prestigiosos del calendario, el GP de Mónaco 2026 promete convertirse en una de las carreras más emocionantes de la temporada.