El Inter Miami de Lionel Messi se prepara para un emocionante enfrentamiento contra el LA Galaxy en la Major League Soccer (MLS) a través del MLS Season Pass de Apple TV este sábado 16 de agosto a las 7:30 pm ET / 4:30 pm PT en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida. El equipo liderado por Javier Mascherano busca recuperarse de una reciente derrota y asegurar su posición en los playoffs. A pesar de la ausencia por lesión del astro argentino, el club de Florida se mantiene en una posición fuerte, gracias en parte al buen rendimiento de su reciente fichaje, Rodrigo de Paul, quien ha tomado el control del mediocampo.

El Inter Miami, ubicado en el sexto lugar de la Conferencia Este, llega a este partido con una gran confianza en su poderío ofensivo. Con 50 goles anotados, ‘Las Garzas’ tienen el segundo mejor registro goleador de su conferencia. Su fortaleza en casa es otra razón para el optimismo, ya que se mantiene invicto en sus últimos cuatro partidos de liga como local, con un saldo de tres victorias y un empate. El equipo también buscará mantener su racha positiva ante el LA Galaxy, a quien no ha perdido en sus dos últimos encuentros.

Por otro lado, el LA Galaxy, que ocupa el último lugar en la Conferencia Oeste, vive una de sus temporadas más complicadas. El equipo de Greg Vanney buscará desesperadamente una respuesta tras la humillante derrota 4-0 ante Seattle Sounders. Con solo tres victorias en 25 partidos, su rendimiento ha sido decepcionante. Su forma como visitante es especialmente preocupante, ya que lleva 15 partidos de liga sin conseguir una victoria fuera de California.

El principal problema del LA Galaxy reside en su defensa. El equipo de Vanney ha concedido 52 goles en 25 partidos, lo que lo convierte en el equipo con el peor registro defensivo de la liga estadounidense de fútbol. Este punto débil podría ser explotado por el poderoso ataque del Inter Miami, lo que hace que este partido sea aún más interesante. Aunque las estadísticas favorecen al equipo local, en el fútbol cualquier cosa puede pasar, y el cuadro angelino buscará dar la sorpresa.

MIAMI, FLORIDA (EE.UU.), 10/08/2025.- Estos son los horarios y los canales de TV online para mirar el partido entre Inter Miami y LA Galaxy este sábado 16 de agosto por la Major League Soccer 2025. Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA para AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA

¿Dónde ver Apple TV EN VIVO, Inter Miami vs. LA Galaxy por MLS 2025?

Si te encuentras en México y quieres disfrutar de los juegos de Inter Miami en la Major League Soccer (MLS), necesitas pagar por una suscripción en Apple TV, que cuenta con la señal de MLS Season Pass y otras opciones para ver películas, documentales y series. La plataforma tiene un costo de $129 pesos mexicanos y es aquí donde podrás ver el partido Inter Miami vs. LA Galaxy por la temporada 2025 de la MLS.

Si en caso no deseas contar con todo el paquete de Apple TV y solo te interesa tener MLS Season Pass, déjame decirte que esto sí es posible. Solo necesitas adquirir el plan mensual por $99 pesos mexicanos o pagar por el plan anual que cuesta $199.

Si ya cuentas con Apple TV, el costo se reduce a $79 pesos mexicano en la opción mensual y $149 por la temporada completa.

Pasos para ingresar a MLS Season Pass en México

Descarga la app o ingresa al sitio oficial de Apple TV en tu iPhone, iPad, Apple TV o tv.apple.com Busca la sección MLS Elige la opción “suscribirse”, crea tu cuenta personal o inicia sesión si ya tiene una. Escoge el plan que deseas adquirir y disfruta de todo el contenido.

Rodrigo De Paul viste la camiseta del Inter Miami. (Foto AP) / Agencia AP

Inter Miami vs. LA Galaxy EN VIVO: hora, TV y dónde ver la MLS 2025

Fecha: Sábado, 16 de agosto de 2025

Lugar: Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida

Hora: 5:30 p.m. CDMX / 7:30 p.m. Tiempo del Este / 4:30 p.m. Tiempo del Pacífico

Canal TV y Streaming: Apple TV