El Inter Miami de Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Rodrigo De Paul busca meterse a la gran final de la Leagues Cup 2025 pero para esto deberá vencer primero a su similar del Orlando City de Pedro Gallese en el denominado “Derbi de Miami” a jugarse este miércoles 27 de agosto, a partir de las 21:30 horas de Buenos Aires (8:30 pm ET / 5:30 pm PT) , desde el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida (EE.UU.). ¿Quieres verlo en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, cable o PC? La transmisión oficial estará a cargo de la app MLS Season Pass para los suscritores de Apple TV. Aquí te contamos los pasos que debes seguir para poder adquirir la plataforma online y así apoyar a tu equipo favorito.

¿Dónde ver Apple TV EN VIVO, Inter Miami vs. Orlando City por Leagues Cup 2025?

Estos son los precios de MLS Season Pass de Apple TV para poder ver el partido entre Inter Miami y Orlando City EN VIVO y EN DIRECTO por la semifinal de la Leagues Cup 2025 en países como Estados Unidos, México y Argentina:

En Estados Unidos , el pase cuesta 14.99 dólares al mes o 99 dólares por la temporada completa de la MLS ; los suscriptores activos de Apple TV+ pagan 12.99 dólares mensuales o 79 dólares por temporada .

, el pase cuesta ; los suscriptores activos de Apple TV+ pagan . En México , la suscripción se ofrece a 99 pesos mexicanos al mes o 199 pesos por la temporada completa , con acceso a todos los partidos y contenidos del servicio en Apple TV.

, la suscripción se ofrece a , con acceso a todos los partidos y contenidos del servicio en Apple TV. En Argentina, el precio es de 2.99 dólares al mes o 4.99 dólares por la temporada.

¿Cómo suscribirte a MLS Season Pass de Apple TV?

Puedes contratar MLS Season Pass dentro de la app Apple TV en los siguientes dispositivos: Apple, televisores Smart TV, equipos streaming, consolas y desde el sitio web oficial de Apple; no requiere tener Apple TV+ (aunque tenerlo da descuento).

1.- Descarga la app o ingresa al sitio oficial de Apple TV en tu iPhone, iPad, Apple TV o tv.apple.com

2.- Busca la sección MLS

3.- Elige la opción “suscribirse”, crea tu cuenta personal o inicia sesión si ya tiene una.

4.- Escoge el plan que deseas adquirir y disfruta de todo el contenido

Horario, lugar y dónde ver en vivo Inter Miami vs. Orlando City por la Leagues Cup 2025

Partido : Inter Miami vs. Orlando City (Semifinal de Leagues Cup 2025)

: Inter Miami vs. Orlando City (Semifinal de Leagues Cup 2025) Día : Miércoles 27 de agosto de 2025

: Miércoles 27 de agosto de 2025 Hora : 18:30 horas del Tiempo de Centro; 21:30 horas de Buenos Aires; 8:30 pm ET / 5:30 pm PT

: 18:30 horas del Tiempo de Centro; 21:30 horas de Buenos Aires; 8:30 pm ET / 5:30 pm PT TV o Streaming : MLS Season Pass de Apple TV

: MLS Season Pass de Apple TV Estadio: Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida (EE.UU.)