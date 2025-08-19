Los enfrentamientos continúan en la Leagues Cup 2025, con los partidos de cuartos de final. Con Lionel Messi, Inter Miami vs. Tigres UANL se enfrentan este miércoles 20 de agosto, a partir de las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT, desde el Chase Stadium ubicado en Florida , a través de Apple TV en vivo online. Desde Estados Unidos y México, conoce cómo y dónde seguirlo desde diferentes dispositivos móviles.

Conoce por qué canal TV y señal online ver el partido entre Inter Miami vs. Tigres UANL, por cuartos de final de la Leagues Cup 2025. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Apple TV EN VIVO, Inter Miami vs. Tigres UANL por la Leagues Cup?

Los partidos de la MLS contra la Liga MX se transmiten en Apple TV a través de su Pase de Temporada de la MLS. Apple ofrece un descuento del 50% que te permite suscribirte al Pase de Temporada de la MLS por solo $39 (precio regular $79) para suscriptores de Apple TV +.

Quienes no estén suscritos pueden registrarse por $49 para el resto de la temporada, en lugar de $99 por temporada. Úselo para ver en vivo los partidos de la Leagues Cup en línea y acceder a todos los partidos de la Major League Soccer durante el resto de la temporada.

La Leagues Cup también se puede ver en streaming con Sling Blue, Fubo y Hulu + Live TV, todos con Fox Sports. Aunque Sling no ofrece una prueba gratuita, Fubo y Hulu + Live TV ofrecen una de 7 y 3 días, respectivamente.

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Argentina MLS Season Pass México MLS Season Pass Estados Unidos MLS Season Pass España MLS Season Pass Brasil MLS Season Pass Colombia MLS Season Pass Chile MLS Season Pass Perú MLS Season Pass Uruguay MLS Season Pass Bolivia MLS Season Pass Paraguay MLS Season Pass Venezuela MLS Season Pass Costa Rica MLS Season Pass Panamá MLS Season Pass Nicaragua MLS Season Pass El Salvador MLS Season Pass Guatemala MLS Season Pass Honduras MLS Season Pass Puerto Rico MLS Season Pass Cuba MLS Season Pass República Dominicana MLS Season Pass Canadá MLS Season Pass Italia MLS Season Pass Alemania MLS Season Pass Francia MLS Season Pass Japón MLS Season Pass

Pasos para ingresar a MLS Season Pass en México

Descarga la app o ingresa al sitio oficial de Apple TV en tu iPhone, iPad, Apple TV o tv.apple.com

Busca la sección MLSElige la opción “suscribirse”, crea tu cuenta personal o inicia sesión si ya tiene una.

Escoge el plan que deseas adquirir y disfruta de todo el contenido.