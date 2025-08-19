Apple TV transmite el partido entre Inter Miami vs. Tigres UANL en vivo online, este miércoles 20 de agosto desde el Chase Stadium. (Foto: Composición Mag)
Apple TV transmite el partido entre Inter Miami vs. Tigres UANL en vivo online, este miércoles 20 de agosto desde el Chase Stadium. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Los enfrentamientos continúan en la Leagues Cup 2025, con los partidos de cuartos de final. Con Lionel Messi, Inter Miami vs. Tigres UANL se enfrentan este miércoles 20 de agosto, a partir de las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT, desde el Chase Stadium ubicado en Florida, a través de Apple TV en vivo online. Desde Estados Unidos y México, conoce cómo y dónde seguirlo desde diferentes dispositivos móviles.

Conoce por qué canal TV y señal online ver el partido entre Inter Miami vs. Tigres UANL, por cuartos de final de la Leagues Cup 2025. (Foto: Composición Mag)
Conoce por qué canal TV y señal online ver el partido entre Inter Miami vs. Tigres UANL, por cuartos de final de la Leagues Cup 2025. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa

¿Dónde ver Apple TV EN VIVO, Inter Miami vs. Tigres UANL por la Leagues Cup?

Los partidos de la MLS contra la Liga MX se transmiten en Apple TV a través de su Pase de Temporada de la MLS. Apple ofrece un descuento del 50% que te permite suscribirte al Pase de Temporada de la MLS por solo $39 (precio regular $79) para suscriptores de Apple TV +.

Quienes no estén suscritos pueden registrarse por $49 para el resto de la temporada, en lugar de $99 por temporada. Úselo para ver en vivo los partidos de la Leagues Cup en línea y acceder a todos los partidos de la Major League Soccer durante el resto de la temporada.

La Leagues Cup también se puede ver en streaming con Sling Blue, Fubo y Hulu + Live TV, todos con Fox Sports. Aunque Sling no ofrece una prueba gratuita, Fubo y Hulu + Live TV ofrecen una de 7 y 3 días, respectivamente.

PAÍSESCANALES TV / STREAMING
ArgentinaMLS Season Pass
MéxicoMLS Season Pass
Estados UnidosMLS Season Pass
EspañaMLS Season Pass
BrasilMLS Season Pass
ColombiaMLS Season Pass
ChileMLS Season Pass
PerúMLS Season Pass
UruguayMLS Season Pass
BoliviaMLS Season Pass
ParaguayMLS Season Pass
VenezuelaMLS Season Pass
Costa RicaMLS Season Pass
PanamáMLS Season Pass
NicaraguaMLS Season Pass
El SalvadorMLS Season Pass
GuatemalaMLS Season Pass
HondurasMLS Season Pass
Puerto RicoMLS Season Pass
CubaMLS Season Pass
República DominicanaMLS Season Pass
CanadáMLS Season Pass
ItaliaMLS Season Pass
AlemaniaMLS Season Pass
FranciaMLS Season Pass
JapónMLS Season Pass

Pasos para ingresar a MLS Season Pass en México

  • Descarga la app o ingresa al sitio oficial de Apple TV en tu iPhone, iPad, Apple TV o
  • Busca la sección MLSElige la opción “suscribirse”, crea tu cuenta personal o inicia sesión si ya tiene una.
  • Escoge el plan que deseas adquirir y disfruta de todo el contenido.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC