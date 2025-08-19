Los enfrentamientos continúan en la Leagues Cup 2025, con los partidos de cuartos de final. Con Lionel Messi, Inter Miami vs. Tigres UANL se enfrentan este miércoles 20 de agosto, a partir de las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT, desde el Chase Stadium ubicado en Florida, a través de Apple TV en vivo online. Desde Estados Unidos y México, conoce cómo y dónde seguirlo desde diferentes dispositivos móviles.
¿Dónde ver Apple TV EN VIVO, Inter Miami vs. Tigres UANL por la Leagues Cup?
Los partidos de la MLS contra la Liga MX se transmiten en Apple TV a través de su Pase de Temporada de la MLS. Apple ofrece un descuento del 50% que te permite suscribirte al Pase de Temporada de la MLS por solo $39 (precio regular $79) para suscriptores de Apple TV +.
Quienes no estén suscritos pueden registrarse por $49 para el resto de la temporada, en lugar de $99 por temporada. Úselo para ver en vivo los partidos de la Leagues Cup en línea y acceder a todos los partidos de la Major League Soccer durante el resto de la temporada.
La Leagues Cup también se puede ver en streaming con Sling Blue, Fubo y Hulu + Live TV, todos con Fox Sports. Aunque Sling no ofrece una prueba gratuita, Fubo y Hulu + Live TV ofrecen una de 7 y 3 días, respectivamente.
|PAÍSES
|CANALES TV / STREAMING
|Argentina
|MLS Season Pass
|México
|MLS Season Pass
|Estados Unidos
|MLS Season Pass
|España
|MLS Season Pass
|Brasil
|MLS Season Pass
|Colombia
|MLS Season Pass
|Chile
|MLS Season Pass
|Perú
|MLS Season Pass
|Uruguay
|MLS Season Pass
|Bolivia
|MLS Season Pass
|Paraguay
|MLS Season Pass
|Venezuela
|MLS Season Pass
|Costa Rica
|MLS Season Pass
|Panamá
|MLS Season Pass
|Nicaragua
|MLS Season Pass
|El Salvador
|MLS Season Pass
|Guatemala
|MLS Season Pass
|Honduras
|MLS Season Pass
|Puerto Rico
|MLS Season Pass
|Cuba
|MLS Season Pass
|República Dominicana
|MLS Season Pass
|Canadá
|MLS Season Pass
|Italia
|MLS Season Pass
|Alemania
|MLS Season Pass
|Francia
|MLS Season Pass
|Japón
|MLS Season Pass
Pasos para ingresar a MLS Season Pass en México
- Descarga la app o ingresa al sitio oficial de Apple TV en tu iPhone, iPad, Apple TV o tv.apple.com
- Busca la sección MLSElige la opción “suscribirse”, crea tu cuenta personal o inicia sesión si ya tiene una.
- Escoge el plan que deseas adquirir y disfruta de todo el contenido.