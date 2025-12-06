La final de la MLS Cup 2025 permitirá el enfrentamiento entre el Inter Miami y el Vancouver Whitecaps este sábado 6 de diciembre. El compromiso, que promete ser emocionante de principio a fin, se disputará en el Chase Stadium desde las 2:30 pm ET, 1:30 pm CT, 12:30 pm MT y 11:30 am PT. Además, te cuento que Apple TV y MLS Season Pass transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO. En las siguientes líneas sabrás cómo acceder a esos servicios para disfrutar del encuentro.

El Inter Miami, teniendo a Lionel Messi como máxima figura, espera proclamarse campeón en el Chase Stadium. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP) / CHANDAN KHANNA

Antes de ir directo al asunto, es necesario que sepas que el equipo capitaneado por Lionel Messi llega al compromiso luego de derrotar 5-1 al New York City por la final de su Conferencia, mientras que el conjunto que cuenta con Thomas Müller venció 3-1 al San Diego FC, por la final de su Conferencia. Dicho ello, el Inter Miami y el Vancouver Whitecaps apuntan a regalar a todos un gran partido este fin de semana.

El Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps por la final de la MLS Cup 2025 apunta a ser uno de los partidos más emocionantes de este fin de semana. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps EN VIVO vía Apple TV?

El Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps por la final de la MLS Cup 2025 se podrá ver en VIVO y EN DIRECTO vía Apple TV, que está disponible por $6.99 al mes, con una prueba gratuita de 7 días al registrarte con tu Apple ID.

El servicio es compatible con dispositivos como iPhone, iPad, iPod Touch, Mac y Smart TV. Pero ojo a esto: también puedes acceder desde el sitio web de Apple TV. Además, puedes optar por el paquete Apple One (hay Individual, que cuesta $12.95 al mes, y Familiar, que cuesta $16.95 al mes), el cual incluye Apple TV+, Apple Music, iCloud y Apple Arcade.

¿Cómo ver Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps por streaming vía MLS Season Pass?

MLS Season Pass es un servicio de streaming que ofrece acceso a todos los encuentros de los equipos de la MLS, razón por la cual te permitirá disfrutar del Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps por la final de la MLS Cup 2025.

Para disfrutar del servicio MLS Season Pass puedes pagar $14,99/mes o $29,00 por una suscripción de temporada. Ahora, si eres suscriptor de Apple TV, puedes pagar $12,99/mes o $25,00 por una suscripción de temporada. Estos precios son a raíz de que hay un 65% de descuento.