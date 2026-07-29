Este miércoles 29 de julio se realizará una nueva edición del All-Star Game 2026, el partido que reunirá a las estrellas de la MLS y a las figuras de la Liga MX en un vibrante compromiso, donde cada equipo buscará llevarse el triunfo. El Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, vibrará con un espectáculo de gran nivel, que también contará con un show musical y la presencia de destacados famosos.

El compromiso está pactado para empezar a las 8:00 p.m. hora del Este (5:00 p.m. tiempo del Pacífico) / 6:00 p.m. Tiempo del Centro de la CDMX y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por MLS Seasson Pass de Apple TV. Por la MLS, Son Heung-min y Thomas Müller son las figuras que liderarán al equipo. Por primera vez, ambos jugadores, que brillaron en la élite del fútbol europeo, compartirán equipo.

La Liga MX no se queda atrás; si bien sufrieron la baja de Henry Martín, Keylor Navas, Robert Morales, Brian Gutiérrez, Carlos “Charly” Rodríguez y Bryan González son los jugadores que buscarán ganar en territorio estadounidense.

CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE, (ESTADOS UNIDOS), 29/07/2026.- Dónde ver EN VIVO el partido entre MLS vs. Liga MX por All-Star Game 2026 que se realizará en Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Dónde ver Apple TV EN VIVO, partido MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026?

Puedes ver el partido All-Star Game 2026 entre las selecciones de la MLS y de la Liga MX por Apple TV usando la app Apple TV en dispositivos Apple, Smart TVs, o en Apple TV Web. A continuación, te compartimos un listado de los dispositivos compatibles con la plataforma:

Dispositivos Apple Televisores y streaming Otros dispositivos iPhone, iPad, Mac y Apple TV (dispositivo físico) con la app integrada. Smart TVs (Samsung, LG, Sony, Roku, Fire TV, Google TV) y consolas. Teléfonos Android o PC mediante el sitio web oficial.

Pasos para empezar a usar Apple TV

Busca la app Apple TV en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo.

en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo. Inicia sesión con tu cuenta de Apple (Apple ID).

(Apple ID). Selecciona una serie o película, o suscríbete a Apple TV+ para ver el contenido.

¿Cuánto cuesta Apple TV EN VIVO?

En México, el precio es el siguiente:

7 días de prueba gratis para nuevos usuarios.

$169 MXN al mes después del periodo de prueba

Plan One (incluye Apple TV y MLS Season Pass) precio en México:

Individual: $249 MXN/mes

Familiar: $329 MXN/mes

Premier: $499 MXN/mes

En Estados Unidos, los precios oficiales de Apple TV son los siguientes:

Mensual: US$12.99.

Anual: US$99.

Precios de plan One de Apple (incluye Apple TV y MLS Season Pass)

Individual: US$19.95/mes

Family: US$25.95/mes

Premier: US$37.95/mes

¿Cómo ver Apple TV EN VIVO, partido MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026?

Disfruta de toda la temporada 2026 en vivo en Apple TV, incluyendo el All-Star Game, la Leagues Cup y los playoffs de la MLS Cup —sin restricciones de transmisión— con una suscripción a Apple TV, que ofrece acceso a la MLS Season Pass tras un período de prueba gratuito de siete días para nuevos usuarios, convirtiéndose en una de las principales opciones para seguir la temporada de la liga profesional de fútbol de USA mediante streaming.

Además, los abonados de temporada de clubes participantes reciben la suscripción incluida como parte de determinados paquetes de boletos anuales, ampliando el acceso a los partidos desde dispositivos móviles, smart TVs y computadoras. La plataforma permite seguir encuentros en vivo, repeticiones y contenido exclusivo relacionado con la liga, aunque la membresía de Apple TV+ no incorpora automáticamente servicios de terceros ni contenidos disponibles para alquiler o compra dentro de la aplicación. Una vez finalizado el período promocional, el plan se renueva de forma automática cada mes hasta que el usuario decida cancelarlo.