El América vs. Columbus Crew será uno de los partidos decisivos de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. Este miércoles 26 de agosto, ambos equipos buscarán el boleto a las semifinales en un cruce de eliminación directa, a partido único, que se jugará en el Dignity Health Sports Park . El duelo enfrentará a uno de los gigantes de la Liga MX con un representante de la MLS en una sede neutral, con la clasificación a la siguiente ronda como gran objetivo.

América llega a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 con paso firme e invicto. Las Águilas lideraron su sector con siete puntos, luego de imponerse 3-1 a San Diego FC y Portland Timbers, además de igualar 1-1 ante Austin FC y asegurar el punto extra en la definición por penales. Ahora, el equipo azulcrema afronta una prueba de alto voltaje ante Columbus Crew, con la mira puesta en las semifinales y en ratificar su jerarquía como uno de los principales candidatos al título.

El cuadro de Ohio vive un panorama distinto en la MLS, donde se mantiene fuera de la zona de playoffs; sin embargo, encontró en la Leagues Cup su oportunidad para reaccionar. Columbus Crew llega fortalecido tras eliminar a Atlas, Pachuca y Pumas, una racha que lo consolida como uno de los rivales más incómodos para los clubes de la Liga MX. Con el respaldo de jugar en Estados Unidos, buscará prolongar su dominio frente a equipos mexicanos, mientras América intentará sostener su invicto y demostrar por qué es uno de los favoritos del torneo.

¿Dónde ver Apple TV EN VIVO, América vs. Columbus Crew por la Leagues Cup?

Puedes ver el partido entre América vs. Columbus Crew por la Leagues Cup por Apple TV usando la app Apple TV en dispositivos Apple, smart TVs o en Apple TV Web. A continuación, te compartimos un listado de los dispositivos compatibles con la plataforma:

Dispositivos Apple Televisores y streaming Otros dispositivos iPhone, iPad, Mac y Apple TV (dispositivo físico) con la app integrada. Smart TVs (Samsung, LG, Sony, Roku, Fire TV, Google TV) y consolas. Teléfonos Android o PC mediante el sitio web oficial.

Pasos para empezar a usar Apple TV

Busca la app Apple TV en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo.

en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo. Inicia sesión con tu cuenta de Apple (Apple ID).

(Apple ID). Selecciona una serie o película, o suscríbete a Apple TV+ para ver el contenido.

¿Cuánto cuesta Apple TV EN VIVO?

En México, el precio es el siguiente:

7 días de prueba gratis para nuevos usuarios.

$169 MXN al mes después del periodo de prueba

Plan One (incluye Apple TV y MLS Season Pass) precio en México:

Individual: $249 MXN/mes

Familiar: $329 MXN/mes

Premier: $499 MXN/mes

En Estados Unidos, los precios oficiales de Apple TV son los siguientes:

Mensual: US$12.99.

Anual: US$99.

Precios de plan One de Apple (incluye Apple TV y MLS Season Pass)

Individual: US$19.95/mes

Family: US$25.95/mes

Premier: US$37.95/mes

¿Cómo ver Apple TV EN VIVO, América vs. Columbus Crew?

La Leagues Cup será transmitida EN VIVO por Apple TV, que ofrece acceso a la MLS Season Pass tras un período de prueba gratuito de siete días para nuevos usuarios, convirtiéndose en una de las principales opciones para seguir el compromiso entre América vs. Columbus Crew.

Además, los abonados de temporada de clubes participantes reciben la suscripción incluida como parte de determinados paquetes de boletos anuales, ampliando el acceso a los partidos desde dispositivos móviles, smart TVs y computadoras. La plataforma permite seguir encuentros en vivo, repeticiones y contenido exclusivo relacionado con la liga, aunque la membresía de Apple TV+ no incorpora automáticamente servicios de terceros ni contenidos disponibles para alquiler o compra dentro de la aplicación. Una vez finalizado el período promocional, el plan se renueva de forma automática cada mes hasta que el usuario decida cancelarlo.

El Club América recibe a los Bravos de Juárez este viernes 21 de agosto por la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido que podrás seguir en vivo y online, con opciones de transmisión por televisión y streaming para los aficionados en México. El encuentro tendrá cobertura a través de TV Azteca 7 y el Canal FOX One, mientras que distintas alternativas permitirán ver el compromiso gratis o mediante plataformas digitales, según la señal disponible en cada región. Las Águilas buscarán aprovechar su condición de local para sumar puntos y escalar posiciones, pero enfrente tendrán a un conjunto fronterizo decidido a complicar a uno de los grandes candidatos del campeonato mexicano. (VIDEO de @ClubAmerica en X)