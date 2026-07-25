La Velada del Año VI de Ibai Llanos llega este sábado 25 de julio de 2026 al Estadio de La Cartuja en Sevilla con una combinación explosiva de boxeo entre creadores de contenido y conciertos en vivo de grandes estrellas del reggaetón, la música urbana y el pop latino. Para el público hispano que vive en Estados Unidos o cualquier parte del planeta, la gran pregunta es quiénes son los artistas invitados, a qué hora empieza el evento y cómo organizarse para no perderse ningún show.

Aunque el horario exacto de cada actuación musical no se ha hecho público, sí se conoce el cartel oficial de cantantes y la hora de inicio de La Velada. A continuación, te compartimos esta práctica guía que te ayudará a saber quién canta, cuánto durará aproximadamente el espectáculo y cómo adaptar los horarios de España a tu zona horaria en Estados Unidos.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO la Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Gemini.

Quiénes son los artistas invitados de La Velada del Año VI

En esta sexta edición, Ibai Llanos apostó por un cartel 100% latino y urbano que hará vibrar a los fans entre pelea y pelea. Los artistas confirmados para cantar en La Velada del Año VI son:

Yandel – Ícono del reggaetón clásico y mitad del legendario dúo Wisin & Yandel.

– Ícono del reggaetón clásico y mitad del legendario dúo Wisin & Yandel. Juanes – Cantautor colombiano de talla mundial, con una carrera llena de éxitos rock-pop en español.

– Cantautor colombiano de talla mundial, con una carrera llena de éxitos rock-pop en español. Bad Gyal – Una de las artistas españolas con mayor proyección internacional, referente del dancehall y el urbano.

– Una de las artistas españolas con mayor proyección internacional, referente del dancehall y el urbano. Anuel AA – Uno de los nombres más fuertes del trap latino y el reggaetón, que vuelve a La Velada tras su polémica participación en una edición anterior.

– Uno de los nombres más fuertes del trap latino y el reggaetón, que vuelve a La Velada tras su polémica participación en una edición anterior. Lucho RK & La Pantera – Dúo urbano desde Canarias, representantes de la nueva ola del reggaetón español.

Este roster convierte La Velada del Año VI en un mini festival para el público latino: desde clásicos del reggaetón hasta propuestas urbanas frescas, todo dentro de un evento que mezcla deporte, streaming y música en vivo.

A qué hora empieza La Velada del Año VI desde Estados Unidos, México y España

La Velada del Año VI se celebra el sábado 25 de julio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla alrededor de las 19:00 (7:00 p. m.) hora local de España. Para el público hispano en Estados Unidos, ese horario se traduce aproximadamente en:

Costa Este (ET) Centro (CT) Montaña (MT) Costa Oeste (PT) Inicio del evento alrededor de 1:00 p. m. Inicio alrededor de 12:00 p. m. (mediodía) Inicio cerca de 11:00 a. m. Inicio alrededor de 10:00 a. m.

En tanto, para Latinoamérica, los horarios son los siguientes:

México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica Panamá, Colombia, Perú y Ecuador Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Chile Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil 11:00 a.m. 12:00 p.m. 1:00 p.m. 2:00 p.m.

La Velada suele extenderse varias horas, alternando combates y conciertos, así que el bloque musical se reparte a lo largo de la tarde (hora de España) y la mañana–mediodía en Estados Unidos y Latinoamérica.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- Resultados completos de la Velada del Año 6 que se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por Microsoft Copilot.

Cómo ver los conciertos de La Velada del Año VI en USA, México y España

La mejor forma de ver La Velada del Año VI es seguir la transmisión oficial en línea del evento. Ibai Llanos acostumbra emitir la velada en directo a través de su canal, por lo que podrás disfrutar tanto de las peleas como de los conciertos de Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA y Lucho RK & La Pantera desde tu smart TV, computadora o celular, sin importar si estás en Miami, Los Ángeles, Chicago o Nueva York.

Horarios aproximados de los shows musicales de La Velada del Año VI

Aunque Ibai Llanos ya confirmó el cartel de artistas invitados, los horarios individuales de cada show todavía no se han revelado. La organización ha adelantado que las actuaciones se irán repartiendo entre combate y combate, por lo que se recomienda conectarse desde el inicio de la velada y mantener la transmisión abierta durante toda la jornada para no perderse a ningún cantante.