El calendario abre el 2026 con un choque que no admite términos medios: Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan en una semifinal de la Supercopa de España que promete emociones fuertes y tensión permanente. El derbi madrileño vuelve a escena con un trofeo en el horizonte y con la sensación de que este partido puede marcar el pulso del arranque de año para ambos gigantes del fútbol español.

El Atlético llega a esta cita con la necesidad de dar un golpe sobre la mesa. El empate reciente ante la Real Sociedad dejó sensaciones encontradas y volvió a evidenciar esa irregularidad que ha acompañado al equipo durante la temporada. Diego Simeone continúa en pleno proceso de ajuste, intentando consolidar una versión más ambiciosa y ofensiva del conjunto colchonero, pero sin perder la identidad competitiva que lo caracteriza. La Supercopa aparece, así, como una oportunidad ideal para transformar dudas en convicción.

En la vereda opuesta, el Real Madrid aterriza en este duelo con resultados favorables, pero bajo una presión silenciosa que no pasa desapercibida. A pesar de encadenar triunfos y llegar tras una goleada contundente, el entorno mira de reojo cada paso del equipo, consciente de que un tropiezo en un escenario tan exigente puede reavivar cuestionamientos. Con figuras emergentes tomando protagonismo y la obligación de responder en los partidos grandes, los blancos afrontan un derbi que puede ser tan decisivo como simbólico en su camino por la Supercopa.

Real Madrid afronta el derbi luego de aplastar por 5-1 al Real Betis (Foto: Real Madrid)

Conoce los horarios para ver el Atlético Madrid vs. Real Madrid por la Supercopa España

Los Ángeles: 11:00

Ciudad de México: 13:00

Lima y Bogotá: 14:00

Nueva York: 14:00

Buenos Aires y São Paulo: 16:00

Londres: 19:00

El Cairo: 21:00

Riyadh, Baghdad y Estambul: 22:00

Dubái: 23:00

Nueva Delhi: 00:30

Yakarta: 02:00

Pekín: 03:00

Tokio: 04:00

Sídney: 06:00

Cómo mirar Atlético Madrid vs. Real Madrid EN VIVO GRATIS por TV y Online

Atlético Madrid vs. Real Madrid, por la semifinal de Supercopa 2026, se disputa este jueves 8 de enero a las 20:00 en España (CET), con señal de Movistar+ en España y ESPN/ESPN+/ESPN Deportes en Estados Unidos, además de DirecTV/ESPN/Star+ en gran parte de Latinoamérica. A continuación tienes una tabla priorizando países y horarios locales.

Cómo y dónde ver Atlético Madrid vs. Real Madrid en España y resto de Europa

Región / país Canal / plataforma principal España (península) Movistar+ (TV de pago, derechos exclusivos Supercopa en España) ​ Islas Canarias Movistar+ ​ Reino Unido e Irlanda TNT Sports 1; streaming: Discovery+ ​ Portugal Sport TV ​ Francia L’Équipe (TV/stream, paquete Supercopa) ​ Alemania, Austria, Suiza sportdigital FUSSBALL / Sky paquetes de Supercopa ​ Italia Cronache di Spogliatoio / operador local digital Supercopa ​ Países Bajos Ziggo Sport ​ Bélgica y Luxemburgo DPG / RTL (derechos Supercopa) ​ Países nórdicos Schibsted (Noruega, Suecia, Dinamarca); TV3 en Bálticos ​ Europa del Este Eleven, DigiSport, Nova, Sport 1, BGTV, Action 24 según país ​

Cómo y dónde ver Atlético Madrid vs. Real Madrid en Estados Unidos y Canadá

País / región Canal / plataforma USA – Costa Este (ET) ESPN2, ESPN Deportes; streaming: ESPN+, Fubo, DirecTV Stream, Sling Orange ​ USA – Centro (CT) ESPN2 / ESPN Deportes / ESPN+​ USA – Montaña (MT) ESPN2 / ESPN+ ​ USA – Pacífico (PT) ESPN2 / ESPN+ ​ Puerto Rico ESPN / ESPN Deportes ​ Canadá (Toronto, Montreal) Señal ESPN vía TSN/operadores; streaming Fubo (según mercado) ​ Canadá (Vancouver) Ídem anterior ​

Cómo y dónde ver Atlético Madrid vs. Real Madrid en México, Centroamérica y Caribe

País / región Canal / plataforma principal México (CDMX) DirecTV / ESPN (paquete Supercopa) ​ Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua DirecTV Sports / ESPN según operador ​ Costa Rica DirecTV Sports / ESPN ​ Panamá DirecTV Sports / ESPN ​ Caribe hispano (Cuba, Rep. Dominicana) ESPN / operadores regionales ​ Caribe francés (Martinica) Canal+ ​ Guayana Francesa Canal+ ​

Cómo y dónde ver Atlético Madrid vs. Real Madrid en Sudamérica

País Canal / plataforma principal Colombia DirecTV Sports; posible señal ESPN/Star+ según sub-licencias ​ Perú DirecTV Sports / ESPN ​ Ecuador DirecTV Sports / ESPN ​ Venezuela DirecTV Sports / ESPN ​ Bolivia DirecTV Sports ​ Paraguay DirecTV Sports ​ Chile (continental, verano) DirecTV Sports / ESPN / Star+ ​ Argentina DirecTV Sports (Supercopa confirmada en parrillas regionales) ​ Uruguay DirecTV Sports ​ Brasil (Brasilia) ESPN; streaming en Star+ ​

Posibles alineaciones del Atlético Madrid vs. Real Madrid

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Dávid Hancko, Marc Pubill, Ruggeri; Koke, Conor Gallagher, Giuliano Simeone, Álex Baena; Julián Álvarez y Alexander Sørloth.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Álvaro Carreras; Camavinga, Bellingham, Tchouameni; Vinícius, Gonzalo García y Rodrygo.