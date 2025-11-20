Todo listo para una nueva edición del certamen de belleza más importante del mundo: el Miss Universo 2025. En esta ocasión, Guatemala contará con la representante Raschel Paz, que no es una de las favoritas en esta oportunidad pero que tendrá a todo el pueblo guatemalteco bastante pendiente de lo que pueda llegar a realizar. Recordemos que la etapa final será este jueves 20 de noviembre desde el IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani en Tailandia y solos erán 30 finalistas las que llegarán a esta última gala.

Mira la transmisión del Miss Universo 2025 este jueves 20 de noviembre a través de la señal de TV Azteca Guate en señal abierta, a partir de las 19:00 horas Ciudad de Guatemala .

¿Cómo ver Azteca Guate EN VIVO, Final Miss Universo 2025 con Raschel Paz?

TV Azteca Guate tiene una plataforma de streaming llamada TV Azteca Guate Play, donde puedes ver sus dos canales (“TV Azteca Guate” y “A Más Guate”).

Es gratuita, solo necesitas registrarte.

Puedes usarla desde varios dispositivos: celular (iOS y Android), tablet, computadora, smart TV.

También hay video bajo demanda, para ver programas que te perdiste.

Para ver en vivo puedes ir a: tvaztecaguate.com/en-vivo según su sitio.

Hay sitios de terceros como TVGuatemala.net que ofrecen transmisiones de canales guatemaltecos, incluyendo TV Azteca Guate. También hay otras páginas de “Live TV Guatemala” que podrían tener la señal.

Advertencia: al usar estas plataformas, verificar siempre su legalidad y seguridad.

¿Qué canal es TV Azteca Guate para ver Final Miss Universo 2025 EN VIVO?

TV Azteca Guate está en el canal 8 en la mayoría de compañías de cable.

en la mayoría de compañías de cable. En la televisión abierta es el canal 31 UHF .

. En Claro TV Satelital aparece como “Canal Azteca Guatemala” en el canal 97 según su guía.

Final Miss Universo 2025 EN VIVO en Guatemala: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 20 de noviembre de 2025

jueves 20 de noviembre de 2025 Lugar: IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani

IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani Horario: 7:00 p.m. Guatemala

7:00 p.m. Guatemala Canal TV: TV Azteca Guate