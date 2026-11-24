Todo listo para vivir la definición del certamen de belleza más importante del mundo: el Miss Universo 2026. Este martes 24 de noviembre, todo se decidirá desde el Coliseo José Miguel Agrelot (Choliseo) de San Juan, donde más de un centenar de participantes han demostrado lo mejor de sí, pero solo 30 de ellas alcanzarán esta gala final. Mira la transmisión del Miss Universo 2026 este martes 24 de noviembre a través de la señal de TV Azteca Guate en señal abierta, a partir de las 19:00 horas Ciudad de Guatemala .

¿Cómo ver Azteca Guate EN VIVO, Final Miss Universo 2026 con Raschel Paz?

TV Azteca Guate tiene una plataforma de streaming llamada TV Azteca Guate Play, donde puedes ver sus dos canales (“TV Azteca Guate” y “A Más Guate”).

Es gratuita, solo necesitas registrarte.

Puedes usarla desde varios dispositivos: celular (iOS y Android), tablet, computadora, smart TV.

También hay video bajo demanda, para ver programas que te perdiste.

Para ver en vivo puedes ir a: tvaztecaguate.com/en-vivo según su sitio.

Hay sitios de terceros como TVGuatemala.net que ofrecen transmisiones de canales guatemaltecos, incluyendo TV Azteca Guate. También hay otras páginas de “Live TV Guatemala” que podrían tener la señal.

Advertencia: al usar estas plataformas, verificar siempre su legalidad y seguridad.

¿Qué canal es TV Azteca Guate para ver Final Miss Universo 2026 EN VIVO?

TV Azteca Guate está en el canal 8 en la mayoría de compañías de cable.

en la mayoría de compañías de cable. En la televisión abierta es el canal 31 UHF .

. En Claro TV Satelital aparece como “Canal Azteca Guatemala” en el canal 97 según su guía.

Final Miss Universo 2026 EN VIVO en Guatemala: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes 24 de noviembre de 2025

Martes 24 de noviembre de 2025 Lugar: Coliseo José Miguel Agrelot (“Choliseo”) de San Juan, Puerto Rico

Coliseo José Miguel Agrelot (“Choliseo”) de San Juan, Puerto Rico Horario: 7:00 p.m. Guatemala

7:00 p.m. Guatemala Canal TV: TV Azteca Guate