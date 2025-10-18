Bolivia vive este domingo 19 de octubre de 2025 una jornada crucial con la celebración del balotaje presidencial, convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Millones de ciudadanos están llamados a las urnas en los nueve departamentos del país para elegir al próximo presidente, tras una primera vuelta celebrada el pasado 17 de agosto, en la que ningún candidato alcanzó la mayoría necesaria para ganar en primera instancia.El proceso, supervisado por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), marca el cierre de un intenso año político y se perfila como uno de los comicios más observados de la región. A continuación, conoce cuándo, a qué hora y dónde podrás seguir EN VIVO los resultados oficiales del TSE.

¿Cuándo se realiza el balotaje en Bolivia?

La segunda vuelta electoral se lleva a cabo este domingo 19 de octubre de 2025, en todo el territorio nacional, de acuerdo con el calendario electoral aprobado por el TSE.El objetivo del balotaje es que los ciudadanos elijan entre los dos candidatos más votados de la primera vuelta, ya que ninguno logró superar el 50% de los votos válidos ni alcanzó el 40% con una diferencia mínima de 10 puntos porcentuales, tal como establece la Constitución Política del Estado.

Las mesas de votación se abren a las 8:00 de la mañana y permanecen habilitadas hasta las 16:00 horas, según las prácticas habituales de los procesos electorales en el país. El TSE ha reiterado que el horario puede extenderse ligeramente en caso de que existan votantes en fila al cierre del proceso.

¿A qué hora se conocerán los resultados del TSE?

Una vez concluida la votación, el Tribunal Supremo Electoral iniciará el conteo oficial de votos.De acuerdo con los antecedentes de comicios anteriores, los resultados preliminares se comenzarán a difundir durante la noche del domingo, mientras que el conteo oficial se actualizará progresivamente en el portal del TSE en las horas y días siguientes.

Los ciudadanos podrán seguir el avance del cómputo en tiempo real ingresando a la plataforma oficial del Órgano Electoral Plurinacional: https://computo.oep.org.bo/

El organismo ha garantizado que el sistema de cómputo cuenta con auditoría técnica y fiscalización nacional e internacional, asegurando transparencia en el proceso.

¿Dónde ver EN VIVO los resultados del balotaje en Bolivia?

El seguimiento minuto a minuto de los resultados podrá verse EN VIVO a través de los principales medios de comunicación del país:

Bolivia TV (canal estatal)

(canal estatal) Unitel

ATB

Red Uno

PAT

Además, el TSE Bolivia transmitirá los reportes oficiales y conferencias de prensa a través de sus cuentas verificadas en Facebook, X (Twitter) y YouTube, además de su sitio web institucional.

