Barça — Atlético de Madrid reeditarán la semifinal de la pasada campaña en una eliminatoria de alto voltaje. Este duelo estelar será el jueves 12 de febrero a partir de las 9:00 p.m. horario peninsular desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano . Es, sin duda, la cita más determinante del curso para ambos conjuntos.Conoce los horarios por país, en qué canales de TV (señal abierta y cable) y streaming online ver el partido EN DIRECTO desde cualquier dispositivo móvil.

Tras un vibrante 4-4 en la ida en Barcelona, el Barça selló su clasificación en el Metropolitano con un ajustado 0-1. Aquel triunfo permitió a los azulgranas alcanzar una final en la que se coronaron campeones al derrotar al Real Madrid por 3-2. El conjunto de Simeone busca romper una sequía de más de una década en la Copa del Rey eliminando al Barça. Tras aquel histórico título de 2013 en el Bernabéu, los colchoneros aspiran a regresar a una final, pero el éxito depende de obtener una renta sólida en el Metropolitano antes de jugársela en Barcelona.

¿A qué hora juega Barça — Atlético de Madrid?

Conoce los horarios por país para ver la semifinal de ida entre FC Barcelona - Atlético Madrid EN DIRECTO este jueves 12 de febrero del 2026 por la Copa del Rey.

México

Zona en México Hora local Noroeste (Baja California) 13:00 Pacífico (Chihuahua, Sonora) 14:00 Centro (CDMX, Monterrey, Guadalajara) 15:00

Estados Unidos

Zona horaria Hora EE.UU. (EST - Hora del Este) 3:00 PM EE.UU. (CST - Hora Central) 2:00 PM EE.UU. (MST - Hora Montañosa) 1:00 PM EE.UU. (PST - Hora del Pacífico) 12:00 PM

Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela y Chile

País Hora local Argentina 17:00 Brasil 17:00 Bolivia 16:00 Paraguay 17:00 Perú 15:00 Colombia 15:00 Ecuador 15:00 Uruguay 17:00 Venezuela 16:00 Chile 16:00

España

Zona en España Hora local Madrid (CET) 21:00 Islas Canarias 20:00

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN DIRECTO por TV y online?

Conoce qué canales de TV y dónde ver streaming online el partido entre FC Barcelona vs. Atlético Madrid EN DIRECTO por la semifinal de la Copa del Rey 2026.

Estados Unidos: ESPN Select y ESPN Deportes en TV; ESPN+ / ESPN App y fuboTV en streaming.

México: Sky (SKY Sports) en TV; Sky Go / Sky+ (app de Sky) en streaming.

Centroamérica (Costa Rica, resto de Centroamérica y R. Dominicana): Sky (SKY Sports) en TV; Sky Go / Sky+ en streaming.

Colombia: Win Sports en TV; Win Sports Online (plataforma propia) en streaming.

Ecuador: El Canal del Fútbol en TV; El Canal del Fútbol (OTT propia) en streaming.

Perú: América TV y canales deportivos de Movistar en TV; Movistar Play / app de Movistar y América TV GO (según disponibilidad) en streaming.

Venezuela: Meridiano TV, Venevisión e Inter en TV; plataformas online de estos canales (cuando ofrezcan señal en directo) en streaming.

Argentina: Flow Sports en TV; Flow (Cablevisión Flow) en streaming.

Uruguay: Flow Sports en TV; Flow (OTT) en streaming.

Paraguay: Flow Sports en TV; Flow (OTT) en streaming.

Brasil: ESPN Brasil en TV; Star+/Disney+, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play (según operador) en streaming.

España: La 1 (TVE), TV3 (Cataluña), M+ LaLiga (Movistar Plus+) y canales M7 “Ver Partido” de Movistar en TV; RTVE Play (abierto), Movistar Plus+ (OTT y deco) y apps de TV3 y operadores (Movistar, Orange, etc.) en streaming.

Portugal: Sport TV 3 en TV; Sport TV Multiscreen / OTT propia en streaming.

Francia: DAZN en TV (según operador); DAZN (app / web) en streaming.

Bélgica: DAZN y RTL Play en TV (según zona); DAZN y RTL Play en streaming.

Alemania: DAZN en TV; DAZN en streaming.

Austria: DAZN en TV; DAZN en streaming.

Suiza: DAZN en TV; DAZN en streaming.

Italia: DAZN en TV; DAZN en streaming.

Países Bajos: Ziggo Sport en TV; Ziggo Go (OTT) en streaming.

Reino Unido: Premier Sports en TV; Premier Player (streaming del canal) en streaming.

Irlanda: Premier Sports en TV; Premier Player en streaming.

Islandia: sin canal de TV específico; Disney+ (sección deportes/fútbol) en streaming.

Escandinavia (Suecia, Noruega, Dinamarca): sin canal de TV específico; Disney+ en streaming.

Polonia: Eleven Sports 1 y Canal+ en TV; plataformas OTT de Eleven y Canal+ Online en streaming.

Hungría: Sport 2 en TV; plataforma OTT de Sport TV (según derechos locales) en streaming.

Balcanes (Bosnia, Croacia, etc.): Arena Sport, además Moja TV en Bosnia y MaxTV en Croacia en TV; plataformas OTT de Arena y de los operadores locales en streaming.

Albania: SuperSport 1 Digitalb en TV; Digitalb OTT en streaming.

Finlandia: sin canal de TV específico; VeikkausTV en streaming.

Rumanía: Prima TV en TV; OTT de Prima y operadores locales en streaming.

Bulgaria: Max Sport 4 en TV; Max Sport OTT en streaming.

Turquía: sin canal de TV específico; S Sport+ en streaming.

Chipre: Cytavision en TV; Cytavision Go en streaming.

Israel: Sport 3 en TV; OTT de Sport 3 y operadores de pago en streaming.

Rusia: Match TV en TV; Match TV online en streaming.

Posibles alineaciones de FC Barcelona y Atlético Madrid

Barça: Joan García, João Cancelo, Jules Koundé, Ronald Araujo, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermín López, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Ferran Torres .

Atlético de Madrid: Jan Oblak, Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri, Koke, Rodrigo Mendoza, Thiago Almada, Alex Baena, Antoine Griezmann, Julián Álvarez.