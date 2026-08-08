Barça Play transmitió los partidos del FC Barcelona vs. Udinese y Nottingham Forest. (Foto: Composición Mag)
Barça Play transmitió los partidos del FC Barcelona vs. Udinese y Nottingham Forest. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Este fin de semana, el FC Barcelona de Hansi Flick afrontó un triangular amistoso de pretemporada ante Udinese y Nottingham Forest. Los partidos fueron una prueba clave en la preparación del cuadro blaugrana, que busca afinar su idea de juego, consolidar automatismos y llegar en óptimas condiciones al inicio de LaLiga EA Sports. Los partidos se pudieron seguir por la señal oficial de Barça Play, con acceso para socios del club y suscriptores de Culers Premium.

Barça Play EN VIVO, Barcelona vs. Udinese y Nottingham Forest: guía para ver

PartidoHora en PerúHora en España / ItaliaDónde verloIdioma de narraciónAcceso
Udinese vs. Nottingham Forest1:00 p. m.8:00 p. m. CESTBarça Play / YouTube oficial del FC BarcelonaBarça Play: catalán, español e inglés; YouTube: inglésRequiere acceso Premium
Barcelona vs. Nottingham Forest2:00 p. m.9:00 p. m. CESTBarça Play / YouTube oficial del FC BarcelonaBarça Play: catalán, español e inglés; YouTube: inglésRequiere acceso Premium
Udinese vs. Barcelona3:00 p. m.10:00 p. m. CESTBarça Play / YouTube oficial del FC BarcelonaBarça Play: catalán, español e inglés; YouTube: inglésRequiere acceso Premium

El triangular se juega en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia. El orden oficial es Udinese vs. Nottingham Forest, Barcelona vs. Nottingham Forest y Udinese vs. Barcelona; cada encuentro dura 45 minutos. Si hay empate al cierre del tiempo reglamentario, se define mediante penales.

Para ver los dos partidos del Barça en diferentes países, hay que ingresar a Barça Play desde la web o app oficial del club. Los socios del FC Barcelona pueden acceder a la señal en directo; quienes no sean socios necesitan una suscripción a Culers Premium. La cobertura incluye relatos en español, catalán e inglés.

Como alternativa, el canal oficial del FC Barcelona en YouTube también emitirá el triangular, pero solo para usuarios con la membresía FC Barcelona Pack Premium Members y con narración exclusivamente en inglés.

En Cataluña, TV3 y la plataforma 3Cat figuran como opciones de emisión en abierto, pero esa alternativa puede estar sujeta a restricciones geográficas; para la audiencia peruana, la vía más directa es Barça Play.

Cómo acceder a Barça Play

Barça Play se puede ver desde la web oficial del FC Barcelona o mediante la app oficial del club. Para acceder a los amistosos en directo, necesitas ser socio del Barça o contar con la suscripción Culers Premium.

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  5. Una vez identificado, abre la pestaña Barça Play, busca la sección de Pretemporada o la transmisión destacada del día y presiona “Ver ahora”.

Para los encuentros de pretemporada, el club indica que Barça Play está habilitado para socios y para suscriptores de Culers Premium. Como alternativa, los partidos también pueden estar disponibles en el canal oficial del FC Barcelona en YouTube, pero únicamente para quienes tengan la membresía YouTube Pack Premium Members.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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