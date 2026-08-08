Este fin de semana, el FC Barcelona de Hansi Flick afrontó un triangular amistoso de pretemporada ante Udinese y Nottingham Forest. Los partidos fueron una prueba clave en la preparación del cuadro blaugrana, que busca afinar su idea de juego, consolidar automatismos y llegar en óptimas condiciones al inicio de LaLiga EA Sports. Los partidos se pudieron seguir por la señal oficial de Barça Play, con acceso para socios del club y suscriptores de Culers Premium.

Barça Play EN VIVO, Barcelona vs. Udinese y Nottingham Forest: guía para ver

Partido Hora en Perú Hora en España / Italia Dónde verlo Idioma de narración Acceso Udinese vs. Nottingham Forest 1:00 p. m. 8:00 p. m. CEST Barça Play / YouTube oficial del FC Barcelona Barça Play: catalán, español e inglés; YouTube: inglés Requiere acceso Premium Barcelona vs. Nottingham Forest 2:00 p. m. 9:00 p. m. CEST Barça Play / YouTube oficial del FC Barcelona Barça Play: catalán, español e inglés; YouTube: inglés Requiere acceso Premium Udinese vs. Barcelona 3:00 p. m. 10:00 p. m. CEST Barça Play / YouTube oficial del FC Barcelona Barça Play: catalán, español e inglés; YouTube: inglés Requiere acceso Premium

El triangular se juega en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia. El orden oficial es Udinese vs. Nottingham Forest, Barcelona vs. Nottingham Forest y Udinese vs. Barcelona; cada encuentro dura 45 minutos. Si hay empate al cierre del tiempo reglamentario, se define mediante penales.

Para ver los dos partidos del Barça en diferentes países, hay que ingresar a Barça Play desde la web o app oficial del club. Los socios del FC Barcelona pueden acceder a la señal en directo; quienes no sean socios necesitan una suscripción a Culers Premium. La cobertura incluye relatos en español, catalán e inglés.

Como alternativa, el canal oficial del FC Barcelona en YouTube también emitirá el triangular, pero solo para usuarios con la membresía FC Barcelona Pack Premium Members y con narración exclusivamente en inglés.

En Cataluña, TV3 y la plataforma 3Cat figuran como opciones de emisión en abierto, pero esa alternativa puede estar sujeta a restricciones geográficas; para la audiencia peruana, la vía más directa es Barça Play.

Cómo acceder a Barça Play

Barça Play se puede ver desde la web oficial del FC Barcelona o mediante la app oficial del club. Para acceder a los amistosos en directo, necesitas ser socio del Barça o contar con la suscripción Culers Premium.

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Para los encuentros de pretemporada, el club indica que Barça Play está habilitado para socios y para suscriptores de Culers Premium. Como alternativa, los partidos también pueden estar disponibles en el canal oficial del FC Barcelona en YouTube, pero únicamente para quienes tengan la membresía YouTube Pack Premium Members.