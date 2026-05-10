El Barça – Real Madrid de este domingo no es un partido más: es la final virtual de LaLiga 2026 y todo apunta a que medio planeta estará pendiente del televisor o del móvil. Los dos grandes del fútbol español llegan a este Clásico con la liga en juego y un margen mínimo en la clasificación, lo que convierte cada balón dividido en una pequeña final este 10 de mayo, a partir de las 21:00 horas (local) en el Spotify Camp Nou . Para el aficionado español y otras partes del mundo ya no es solo quién ganará, sino a qué hora se juega y en qué canal ver por televisión el juego desde cualquier plataforma.

Aunque el foco principal está en España, hay millones de seguidores en Latinoamérica, Estados Unidos y otros rincones del mundo que también buscan una guía clara y fiable. Por eso, además de los datos oficiales de horario, vale la pena ordenar los canales de TV y las plataformas de streaming que emitirán el duelo, de forma simple y directa. Así, tanto si estás en Madrid como si te conectas desde Ciudad de México o Buenos Aires, sabrás exactamente cómo ver el choque decisivo de LaLiga.

Conoce qué canales de televisión y señal online transmiten el clásico FC Barcelona-Real Madrid EN VIVO por la jornada 35 de LaLiga EA Sports 2026. (Foto: Composición Gestión Mix) / Jairo Rúa

A qué hora se juega el Barça – Real Madrid por la final de LaLiga 2026

La hora oficial del partido entre Barça – Real Madrid será a las 21 horas local; 16 horas en Argentina y Chile; 14 horas Perú, Ecuador y Colombia; 13 horas en México en el Spotify Camp Nou , en ciudad de Barcelona, España. A continuación, te comparto una tabla con el horario del Clásico del domingo 10 de mayo según región.

Región / Ciudad Hora del partido (domingo 10 de mayo) Barcelona / Madrid 21:00 Londres (Reino Unido) 20:00 Ciudad de México 13:00 Guatemala / Honduras 13:00 Costa Rica / Nicaragua 13:00 Bogotá / Lima / Quito 14:00 Caracas 15:00 La Paz 15:00 Santiago de Chile 15:00 Buenos Aires / Montevideo 16:00 Asunción 16:00 Nueva York (ET) 15:00 Los Ángeles (PT) 12:00 São Paulo / Brasilia 16:00 Tokio 04:00 (lunes 11)

Conoce los horarios y qué canales de TV ver el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO este domingo 10 de mayo por la jornada 35 de LaLiga EA Sports. (Foto: Composición Gestión Mix) / Jairo Rúa

Dónde ver el Barça – Real Madrid en directo por TV y streaming

El clásico FC Barcelona – Real Madrid del domingo 10 de mayo de 2026 (jornada 35 de LaLiga EA Sports) se juega a las 21:00 hora peninsular en el Spotify Camp Nou y su señal se reparte por derechos regionales de LaLiga.

Región / País TV de pago / satélite Streaming oficial principal España Movistar LaLiga, DAZN LaLiga, Movistar+ App de Movistar Plus+, plataforma DAZN España México Sky Sports Sky Plus / Sky Go Centroamérica Sky Sports Sky Plus / Sky Go Sudamérica (multi) ESPN Disney+ con paquete deportivo (ex Star+) Argentina ESPN Disney+ con deportes Perú ESPN Disney+ con deportes Chile ESPN Disney+ con deportes Colombia / Ecuador ESPN Disney+ con deportes Uruguay / Paraguay ESPN Disney+ con deportes Bolivia / Venezuela ESPN Disney+ con deportes Estados Unidos (ES) ESPN Deportes ESPN+ Estados Unidos (EN) ESPN ESPN+ Brasil ESPN Brasil Disney+ con deportes

En España, el usuario puede ver el Clásico a través de los canales Movistar LaLiga y DAZN LaLiga, integrados en la oferta de Movistar Plus+ y también disponibles en Orange TV según el paquete contratado. Para quienes prefieren verlo desde el móvil, tablet o Smart TV, la opción es acceder a la app de Movistar Plus+ o a la plataforma DAZN España con el plan que incluya LaLiga. De esta forma, tienes cubiertas tanto la TV tradicional como el visionado online.

En Latinoamérica, el patrón más habitual es ESPN como señal de cable y Disney+ (con su paquete deportivo) como opción streaming para ver LaLiga en directo. Países como Argentina, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela siguen esta estructura, lo que simplifica el mensaje: ESPN para TV, Disney+ para ver el partido por internet. En México y buena parte de Centroamérica, Sky Sports mantiene los derechos de LaLiga; el Clásico se ve por sus canales deportivos y vía Sky Plus o Sky Go para quien quiera conectarse desde dispositivos digitales.

En Estados Unidos, el escenario está claramente dominado por ESPN. Los aficionados que busquen narración en español pueden acudir a ESPN Deportes, mientras que quienes prefieren la señal en inglés la tienen en ESPN. En ambos casos, la vía más directa de streaming es ESPN+, donde LaLiga tiene un espacio prioritario en la oferta de fútbol europeo. Además, en Brasil, el partido suele pasar por ESPN Brasil en la TV de pago, con Disney+ como ventana online para seguir el duelo entre Barça y Real Madrid.