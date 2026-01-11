El año arranca con una cita imposible de ignorar: el fútbol español se paraliza para recibir un nuevo Clásico con una copa en juego. FC Barcelona vs. Real Madrid se enfrentarán este domingo 11 de enero, en la final de la Supercopa de España, un escenario que combina rivalidad eterna, ambición y la necesidad de imponer respeto desde el primer gran partido del 2026. El título es importante, pero el impacto emocional de ganar este duelo puede marcar el pulso del inicio de temporada.

Barcelona llega con el cartel de favorito bien ganado. Los culés exhibieron su mejor versión en semifinales al aplastar 5-0 al Athletic Club, un triunfo que reflejó solidez en todas las líneas y una clara intención de defender la corona conquistada el año pasado. Con un funcionamiento aceitado y la confianza de haber dominado los últimos enfrentamientos decisivos, el equipo blaugrana sueña con extender su hegemonía en una Supercopa que ya se ha vuelto territorio familiar.

Real Madrid, en cambio, se abrió paso a la final desde la exigencia máxima. El ajustado 2-1 frente al Atlético de Madrid en el derbi capitalino fue una prueba de carácter que dejó secuelas físicas, pero también una convicción renovada. Los blancos saben que este Clásico es una oportunidad inmejorable para dar un golpe de autoridad, saldar cuentas pendientes y empezar el 2026 levantando un trofeo que puede cambiar el ánimo y la narrativa de toda la temporada.

Barcelona y Real Madrid volverán a verse las caras este domingo 11 de enero (Foto: AFP)

A qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO por final de Supercopa de España

Estos son los horarios para ver el FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España, según cada país:

Perú, Ecuador y Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Argentina, Brasil y Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. México (CDMX): 1:00 p.m.

1:00 p.m. Estados Unidos:



España: 8:00 p.m.

¿Qué canales pasan el Clásico Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España?

Perú

En Perú, la final de la Supercopa de España entre FC Barcelona y Real Madrid se podrá ver en vivo a través de ESPN, canal que posee los derechos del torneo para Sudamérica. Además, el partido estará disponible vía streaming por Star+, plataforma que transmite el evento completo con señal en directo y cobertura previa.

México

En territorio mexicano, el Clásico se transmitirá en exclusiva por Sky Sports, tanto en su señal de televisión de paga como en Sky+, su servicio de streaming. Esta plataforma es la encargada de llevar la Supercopa de España a los aficionados en México.

Estados Unidos

En Estados Unidos, el encuentro podrá verse en español por ESPN Deportes, mientras que la opción digital será ESPN+, servicio de streaming que contará con la transmisión oficial del partido. Para el público hispano, ESPN concentra toda la cobertura del torneo.

España

En España, la gran final será transmitida por Movistar LaLiga TV, canal disponible dentro de los paquetes de Movistar Plus+. La señal contará con producción local, análisis previo y cobertura completa desde Arabia Saudita.

Argentina

En Argentina, el FC Barcelona vs. Real Madrid se podrá seguir en vivo por ESPN, con transmisión simultánea vía Star+ para quienes prefieran verlo online. Ambos servicios ofrecerán el partido completo y contenido especial previo y posterior a la final.

Barcelona vs. Real Madrid: posibles alineaciones

Barcelona : García; Koundé, Cubarsí, García, Balde; De Jong, Pedri; Fermín López, Raphinha, Bardghji; Torres.

: García; Koundé, Cubarsí, García, Balde; De Jong, Pedri; Fermín López, Raphinha, Bardghji; Torres. Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras; Rodrygo, Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Vinícius y García.