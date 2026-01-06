El Barça y el Athletic Club abrirán las semifinales de la Supercopa de España 2026 en lo que será una repetición del duelo vivido el año pasado. Tras el 2-0 a favor de los azulgranas en la última edición, el conjunto bilbaíno llega con sed de revancha. Los de San Mamés intentarán sacudirse la espina de la eliminación anterior y compensar el duro 4-0 sufrido en Liga el pasado noviembre. Si estás en Estados Unidos, España, México y otros países del mundo, conoce los horarios de inicio, qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil .

El Barça regresa al certamen con la misión de ampliar su hegemonía histórica. Con el impulso de haber goleado al eterno rival en la edición anterior, la escuadra de Flick aspira a levantar su 16ª Supercopa de España, consolidando su posición como el club más laureado de la competición.

¿Qué canal TV y online pasa el partido Barça vs. Athletic EN DIRECTO?

Estos son los canales de TV y streaming online que pasan el partido de semifinal entre Barça vs. Athletic en directo este miércoles 7 de enero.

Región / País Ciudad / Zona Canales / Plataformas principales España Península / Baleares Movistar+ (canal Supercopa / M+ LaLiga TV); DAZN España como referencia de agenda. ​ Arabia Saudí Yeda (local) Operadores locales + señal internacional de la Supercopa. ​ Estados Unidos New York (ET) ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, DirecTV Stream, Sling (paquete con ESPN). ​ Estados Unidos Chicago (CT) ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+. ​ Estados Unidos Denver (MT) ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+. ​ Estados Unidos Los Ángeles (PT) ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+. ​ México CDMX (Centro) DAZN México; paquetes de TV de pago con ESPN/Star donde apliquen. ​ México Tijuana (Pacífico) DAZN México + operadores de TV de pago locales. ​ México Chihuahua / Sonora DAZN México + operadores de TV de pago locales. ​ México Cancún (Sureste) DAZN México + operadores de TV de pago locales. ​ Guatemala / El Salvador / Honduras / Nicaragua Capitales respectivas DAZN Latam; operadoras regionales con derechos de Supercopa. ​ Costa Rica San José DAZN Latam; TV de pago local con señal deportiva regional. ​ Panamá Ciudad de Panamá DAZN Latam; TV de pago local. ​ Colombia Bogotá DAZN Latam; ESPN/Star+ según paquete contratado. ​ Perú Lima DAZN Latam; ESPN/Star+ según derechos locales. ​ Ecuador Quito DAZN Latam; TV de pago con señales deportivas regionales. ​ Venezuela Caracas DAZN Latam; señales ESPN para región andina. ​ Bolivia La Paz DAZN Latam; TV de pago local. ​ Argentina Buenos Aires DAZN Latam; ESPN/Star+ donde tenga derechos vigentes. ​ Uruguay Montevideo DAZN Latam; ESPN/Star+ y operadores de cable locales.​ Chile Santiago DAZN Latam; ESPN/Star+ según contrato local. ​ Paraguay Asunción DAZN Latam; señales deportivas regionales. ​ Portugal Lisboa DAZN Portugal (incluye canal DAZN Eleven) y TV de pago asociada. ​ Reino Unido Londres TNT Sports 1 en TV; streaming en Discovery+. ​ Francia París beIN Sports Francia / plataforma OTT con derechos de Supercopa. ​ Alemania Berlín DAZN Alemania u operador local con derechos de Supercopa. ​ Italia Roma Plataforma OTT (DAZN Italia u operador local) con derechos de Supercopa. ​ Países Bajos Ámsterdam Operadores locales (canales deportivos premium) vinculados al paquete de competiciones españolas. ​ Bélgica Bruselas Plataformas de TV de pago con paquete de fútbol internacional. ​ Polonia Varsovia Canal+ y Eleven Sports 1 Poland como referencias para fútbol español. ​

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Athletic Club la semifinal de la Supercopa de España?

El partido de la semifinal entre Barça vs. Athletic será este miércoles 7 de enero. Conoce todos los horarios para ver el partido en vivo en directo online por TV y streaming online.

Horarios en España, Europa y Reino Unido

España (península, CET): 20:00

Islas Canarias (WET): 19:00

Reino Unido e Irlanda (GMT): 19:00​

Portugal (GMT): 19:00​

Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica (CET): 20:00​

Finlandia, Países Bálticos, Ucrania (EET): 21:00​

Moscú (Rusia): 22:00​

Georgia, Armenia, Azerbaiyán: 23:00​

Horarios en Estados Unidos y Canadá

Tomando como referencia las guías globales habituales de Supercopa (mismo slot horario 20:00 CET):​

Costa Oeste USA (Los Ángeles, Vancouver): 11:00

Montaña USA (Denver, Boise): 12:00​

Centro USA (Chicago, Houston): 13:00

Costa Este USA (Nueva York, Miami): 14:00​

Canadá: Vancouver: 11:00; Toronto / Montreal: 14:00​

Horarios en México, Centroamérica y Caribe

Basado en el patrón oficial de horarios de Supercopa para Latinoamérica (20:00 CET):​

México (Ciudad de México, GMT-6 en enero): 13:00​

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua (GMT-6): 13:00

Costa Rica (GMT-6): 13:00

Panamá (GMT-5): 14:00

Caribe hispanohablante (La Habana, Santo Domingo): 14:00​

Martinica: 15:00​

Guayana Francesa: 16:00​

Horarios en Sudamérica

Con el mismo bloque horario indicado por FC Barcelona para Latin America en Supercopa:​

Colombia, Perú, Ecuador (GMT-5): 14:00​

Venezuela (GMT-4): 15:00​

Bolivia, Paraguay (GMT-4): 15:00

Chile (continental, verano, GMT-3): 16:00

Argentina, Uruguay (GMT-3): 16:00​

Brasil (Brasilia, GMT-3): 16:00

¿Cuándo juega, horario y canales TV para ver Barça vs. Athletic EN DIRECTO?

Estos son los datos clave para ver el partido de semifinal de la Supercopa de España entre Barcelona vs. Athletic Club Bilbao EN DIRECTO ONLINE este miércoles 7 de enero desde el King Abdullah Sports City Stadium, Yeda, Arabia Saudita.

Día: Miércoles 7 de enero

Hora: 20:00 de España (16:00 de Argentina, 14:00 del Este de Estados Unidos y 13:00 CDMX)

Estadio: King Abdullah Sports City Stadium, Yeda, Arabia SauditaFase: Semifinal de la Supercopa de España

TV / Streaming Online: Movistar, Movistar (ESP), ESPN Deportes´, Fubo (USA), Flow Eventos (ARG).