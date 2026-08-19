El FC Barcelona encara su última gran prueba antes del inicio de la temporada 2026/27 con el Trofeo Joan Gamper, una cita de especial simbolismo que devuelve el fútbol al Spotify Camp Nou. El tradicional torneo de presentación blaugrana tendrá como rival al Al Ahly, uno de los clubes más laureados de África y el primer equipo africano invitado en la historia de la competición. Más allá del resultado, el Gamper permitirá medir el estado del nuevo Barça, presentar sus principales novedades ante su afición y marcar el pulso competitivo de cara al arranque oficial del curso.

¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE HOY, 19 de agosto? El enfrentamiento se realizará desde las 8:00 p. m. en España, 1:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador y 2:00 p. m. en Chile, Bolivia y Venezuela; en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el pitazo inicial será a las 3:00 p. m. por el Trofeo Joan Gamper 2026 . Conoce cómo y dónde ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta, señal online y plataformas streaming.

El Barcelona disputa este miércoles 19 de agosto su último partido de preparación antes de su estreno en La Liga, cuando reciba al Al-Ahly egipcio en el Camp Nou. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Al-Ahly por el Trofeo Joan Gamper 2026?

Barcelona vs. Al Ahly se juega hoy, miércoles 19 de agosto, a las 20:00 en España, 13:00 en Perú, Colombia y Ecuador; 12:00 en México; 14:00 en Chile y Venezuela; y 15:00 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. La vía oficial global es Barça Play; además, el canal oficial de YouTube del FC Barcelona ofrece la señal para Members/Culers Premium, según la información del club.

País o región Hora local TV Streaming online oficial España 20:00 TV3; Movistar+ 3Cat, Barça Play y canal oficial de YouTube del FC Barcelona para suscriptores Premium Cataluña / Andorra 20:00 TV3 3Cat, Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona Perú 13:00 Sin canal de TV confirmado de alcance nacional Barça Play y canal oficial de YouTube del FC Barcelona con Pack Premium Colombia 13:00 Sin canal de TV confirmado Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona Ecuador 13:00 Sin canal de TV confirmado Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona México 12:00 Sin canal de TV confirmado Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona Centroamérica 13:00 en Panamá; 12:00 en gran parte de la región Sin canal de TV confirmado Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona Venezuela 14:00 Sin canal de TV confirmado Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona Bolivia 14:00 Sin canal de TV confirmado Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona Chile 14:00 Sin canal de TV confirmado Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona Argentina 15:00 Sin canal de TV confirmado Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona Uruguay 15:00 Sin canal de TV confirmado Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona Paraguay 15:00 Sin canal de TV confirmado Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona Brasil 15:00 Sin canal de TV confirmado Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona Estados Unidos 14:00 ET; 11:00 PT FOX Deportes Fubo; también se reporta FOX One Canadá 14:00 Toronto; 11:00 Vancouver Sin canal lineal confirmado Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona Egipto 21:00 ON Sport, de acuerdo con reportes locales Barça Play; verificar disponibilidad local de ON Sport Marruecos, Argelia y Túnez 19:00 ON Sport, según reportes regionales Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona Arabia Saudita, Catar y países árabes 21:00 ON Sport, según disponibilidad regional Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona Resto del mundo Según huso horario Sin señal de TV internacional única confirmada Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona

La transmisión más consistente para audiencias de Perú, Latinoamérica y buena parte del mundo es Barça Play , la plataforma oficial del club. El FC Barcelona señala que los socios y suscriptores Culers Premium podrán acceder a la cobertura con narración en español, inglés y catalán.

En España, el partido también cuenta con opciones locales: TV3 lo emitirá por televisión, mientras que 3Cat lo llevará a internet . Diversas guías de programación incluyen asimismo Movistar+ dentro de las alternativas disponibles en el país.

Para Estados Unidos, la cobertura reportada incluye FOX Deportes en TV y Fubo por streaming; algunas guías también añaden FOX One . En México y Sudamérica no aparece una señal tradicional de TV confirmada de forma homogénea, por lo que conviene priorizar Barça Play o el YouTube oficial del Barcelona con la suscripción Premium correspondiente.

¿A qué hora juega FC Barcelona-Al Ahly EN VIVO HOY por el Trofeo Joan Gamper?

Barcelona vs. Al Ahly se juega hoy, miércoles 19 de agosto, por el Trofeo Joan Gamper 2026. El inicio está programado para las 20:00 de España peninsular (CEST), en el Spotify Camp Nou.

País o zona Hora España (peninsular) 20:00 Perú 13:00 Colombia 13:00 Ecuador 13:00 Panamá 13:00 México (CDMX) 12:00 Costa Rica 12:00 Guatemala 12:00 El Salvador 12:00 Honduras 12:00 Nicaragua 12:00 Venezuela 14:00 Bolivia 14:00 Chile 14:00 Paraguay 14:00 Argentina 15:00 Uruguay 15:00 Brasil (Brasilia, São Paulo y Río) 15:00 República Dominicana 14:00 Estados Unidos (Este) 14:00 Estados Unidos (Centro) 13:00 Estados Unidos (Montaña) 12:00 Estados Unidos (Pacífico) 11:00 Egipto 21:00 Marruecos, Argelia y Túnez 19:00

Para el público de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, Barcelona vs. Al Ahly comenzará a la 1:00 p. m. Para Argentina, Uruguay y Brasil, el encuentro arrancará a las 3:00 p. m., mientras que en México será a las 12:00 p. m.espndeportes.

El duelo se disputará en el Spotify Camp Nou y forma parte de la edición 61 del Trofeo Joan Gamper. La transmisión internacional está anunciada a través de las plataformas oficiales del Barcelona, como Barça Play/Barça One y el canal oficial del club en YouTube; la disponibilidad puede variar según el territorio. En Cataluña, TV3 y 3Cat emitirán el encuentro.

Como referencia editorial, el horario base es el de España peninsular: 20:00 CEST. A partir de esa hora se calcularon las conversiones de la tabla, considerando las zonas horarias vigentes hoy.

Posibles alineaciones de Barcelona vs. Al-Ahly

Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Andreas Christensen, Gerard Martín, Alejandro Balde, Eric García, Marc Bernal, Fermín López, Raphinha, Hamza Abdelkarim y Anthony Gordon.

Al-Ahly: Mostafa Shobeir, Ahmed Nabil Koka, Hady Riad, Yasser Ibrahim, Yahia Attiyat Allah, Marwan Attia, Akram Tawfik, Ali Mahmoud, Moncef Bakrar, Sofiane Bendebka y Achraf Bencharki.