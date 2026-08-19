El FC Barcelona encara su última gran prueba antes del inicio de la temporada 2026/27 con el Trofeo Joan Gamper, una cita de especial simbolismo que devuelve el fútbol al Spotify Camp Nou. El tradicional torneo de presentación blaugrana tendrá como rival al Al Ahly, uno de los clubes más laureados de África y el primer equipo africano invitado en la historia de la competición. Más allá del resultado, el Gamper permitirá medir el estado del nuevo Barça, presentar sus principales novedades ante su afición y marcar el pulso competitivo de cara al arranque oficial del curso.
¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE HOY, 19 de agosto? El enfrentamiento se realizará desde las 8:00 p. m. en España, 1:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador y 2:00 p. m. en Chile, Bolivia y Venezuela; en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el pitazo inicial será a las 3:00 p. m. por el Trofeo Joan Gamper 2026. Conoce cómo y dónde ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta, señal online y plataformas streaming.
¿Dónde ver FC Barcelona vs. Al-Ahly por el Trofeo Joan Gamper 2026?
Barcelona vs. Al Ahly se juega hoy, miércoles 19 de agosto, a las 20:00 en España, 13:00 en Perú, Colombia y Ecuador; 12:00 en México; 14:00 en Chile y Venezuela; y 15:00 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. La vía oficial global es Barça Play; además, el canal oficial de YouTube del FC Barcelona ofrece la señal para Members/Culers Premium, según la información del club.
|País o región
|Hora local
|TV
|Streaming online oficial
|España
|20:00
|TV3; Movistar+
|3Cat, Barça Play y canal oficial de YouTube del FC Barcelona para suscriptores Premium
|Cataluña / Andorra
|20:00
|TV3
|3Cat, Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
|Perú
|13:00
|Sin canal de TV confirmado de alcance nacional
|Barça Play y canal oficial de YouTube del FC Barcelona con Pack Premium
|Colombia
|13:00
|Sin canal de TV confirmado
|Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
|Ecuador
|13:00
|Sin canal de TV confirmado
|Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
|México
|12:00
|Sin canal de TV confirmado
|Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
|Centroamérica
|13:00 en Panamá; 12:00 en gran parte de la región
|Sin canal de TV confirmado
|Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
|Venezuela
|14:00
|Sin canal de TV confirmado
|Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
|Bolivia
|14:00
|Sin canal de TV confirmado
|Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
|Chile
|14:00
|Sin canal de TV confirmado
|Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
|Argentina
|15:00
|Sin canal de TV confirmado
|Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
|Uruguay
|15:00
|Sin canal de TV confirmado
|Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
|Paraguay
|15:00
|Sin canal de TV confirmado
|Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
|Brasil
|15:00
|Sin canal de TV confirmado
|Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
|Estados Unidos
|14:00 ET; 11:00 PT
|FOX Deportes
|Fubo; también se reporta FOX One
|Canadá
|14:00 Toronto; 11:00 Vancouver
|Sin canal lineal confirmado
|Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
|Egipto
|21:00
|ON Sport, de acuerdo con reportes locales
|Barça Play; verificar disponibilidad local de ON Sport
|Marruecos, Argelia y Túnez
|19:00
|ON Sport, según reportes regionales
|Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
|Arabia Saudita, Catar y países árabes
|21:00
|ON Sport, según disponibilidad regional
|Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
|Resto del mundo
|Según huso horario
|Sin señal de TV internacional única confirmada
|Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
La transmisión más consistente para audiencias de Perú, Latinoamérica y buena parte del mundo es Barça Play, la plataforma oficial del club. El FC Barcelona señala que los socios y suscriptores Culers Premium podrán acceder a la cobertura con narración en español, inglés y catalán.
En España, el partido también cuenta con opciones locales: TV3 lo emitirá por televisión, mientras que 3Cat lo llevará a internet. Diversas guías de programación incluyen asimismo Movistar+ dentro de las alternativas disponibles en el país.
Para Estados Unidos, la cobertura reportada incluye FOX Deportes en TV y Fubo por streaming; algunas guías también añaden FOX One. En México y Sudamérica no aparece una señal tradicional de TV confirmada de forma homogénea, por lo que conviene priorizar Barça Play o el YouTube oficial del Barcelona con la suscripción Premium correspondiente.
¿A qué hora juega FC Barcelona-Al Ahly EN VIVO HOY por el Trofeo Joan Gamper?
Barcelona vs. Al Ahly se juega hoy, miércoles 19 de agosto, por el Trofeo Joan Gamper 2026. El inicio está programado para las 20:00 de España peninsular (CEST), en el Spotify Camp Nou.
|País o zona
|Hora
|España (peninsular)
|20:00
|Perú
|13:00
|Colombia
|13:00
|Ecuador
|13:00
|Panamá
|13:00
|México (CDMX)
|12:00
|Costa Rica
|12:00
|Guatemala
|12:00
|El Salvador
|12:00
|Honduras
|12:00
|Nicaragua
|12:00
|Venezuela
|14:00
|Bolivia
|14:00
|Chile
|14:00
|Paraguay
|14:00
|Argentina
|15:00
|Uruguay
|15:00
|Brasil (Brasilia, São Paulo y Río)
|15:00
|República Dominicana
|14:00
|Estados Unidos (Este)
|14:00
|Estados Unidos (Centro)
|13:00
|Estados Unidos (Montaña)
|12:00
|Estados Unidos (Pacífico)
|11:00
|Egipto
|21:00
|Marruecos, Argelia y Túnez
|19:00
Para el público de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, Barcelona vs. Al Ahly comenzará a la 1:00 p. m. Para Argentina, Uruguay y Brasil, el encuentro arrancará a las 3:00 p. m., mientras que en México será a las 12:00 p. m.espndeportes.
El duelo se disputará en el Spotify Camp Nou y forma parte de la edición 61 del Trofeo Joan Gamper. La transmisión internacional está anunciada a través de las plataformas oficiales del Barcelona, como Barça Play/Barça One y el canal oficial del club en YouTube; la disponibilidad puede variar según el territorio. En Cataluña, TV3 y 3Cat emitirán el encuentro.
Como referencia editorial, el horario base es el de España peninsular: 20:00 CEST. A partir de esa hora se calcularon las conversiones de la tabla, considerando las zonas horarias vigentes hoy.
Posibles alineaciones de Barcelona vs. Al-Ahly
Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Andreas Christensen, Gerard Martín, Alejandro Balde, Eric García, Marc Bernal, Fermín López, Raphinha, Hamza Abdelkarim y Anthony Gordon.
Al-Ahly: Mostafa Shobeir, Ahmed Nabil Koka, Hady Riad, Yasser Ibrahim, Yahia Attiyat Allah, Marwan Attia, Akram Tawfik, Ali Mahmoud, Moncef Bakrar, Sofiane Bendebka y Achraf Bencharki.