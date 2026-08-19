Barcelona vs. Al Ahly se juega hoy, miércoles 19 de agosto, por el Trofeo Joan Gamper 2026. El inicio está programado para las 20:00 de España peninsular (CEST), en el Spotify Camp Nou. (Foto: Composición Mag)
Barcelona vs. Al Ahly se juega hoy, miércoles 19 de agosto, por el Trofeo Joan Gamper 2026. El inicio está programado para las 20:00 de España peninsular (CEST), en el Spotify Camp Nou. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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El FC Barcelona encara su última gran prueba antes del inicio de la temporada 2026/27 con el Trofeo Joan Gamper, una cita de especial simbolismo que devuelve el fútbol al Spotify Camp Nou. El tradicional torneo de presentación blaugrana tendrá como rival al Al Ahly, uno de los clubes más laureados de África y el primer equipo africano invitado en la historia de la competición. Más allá del resultado, el Gamper permitirá medir el estado del nuevo Barça, presentar sus principales novedades ante su afición y marcar el pulso competitivo de cara al arranque oficial del curso.

¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE HOY, 19 de agosto? El enfrentamiento se realizará desde las 8:00 p. m. en España, 1:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador y 2:00 p. m. en Chile, Bolivia y Venezuela; en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el pitazo inicial será a las 3:00 p. m. por el Trofeo Joan Gamper 2026. Conoce cómo y dónde ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta, señal online y plataformas streaming.

El Barcelona disputa este miércoles 19 de agosto su último partido de preparación antes de su estreno en La Liga, cuando reciba al Al-Ahly egipcio en el Camp Nou. (Foto: Composición Mag)
El Barcelona disputa este miércoles 19 de agosto su último partido de preparación antes de su estreno en La Liga, cuando reciba al Al-Ahly egipcio en el Camp Nou. (Foto: Composición Mag)
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¿Dónde ver FC Barcelona vs. Al-Ahly por el Trofeo Joan Gamper 2026?

Barcelona vs. Al Ahly se juega hoy, miércoles 19 de agosto, a las 20:00 en España, 13:00 en Perú, Colombia y Ecuador; 12:00 en México; 14:00 en Chile y Venezuela; y 15:00 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. La vía oficial global es Barça Play; además, el canal oficial de YouTube del FC Barcelona ofrece la señal para Members/Culers Premium, según la información del club.

País o regiónHora localTVStreaming online oficial
España20:00TV3; Movistar+3Cat, Barça Play y canal oficial de YouTube del FC Barcelona para suscriptores Premium
Cataluña / Andorra20:00TV33Cat, Barça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
Perú13:00Sin canal de TV confirmado de alcance nacionalBarça Play y canal oficial de YouTube del FC Barcelona con Pack Premium
Colombia13:00Sin canal de TV confirmadoBarça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
Ecuador13:00Sin canal de TV confirmadoBarça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
México12:00Sin canal de TV confirmadoBarça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
Centroamérica13:00 en Panamá; 12:00 en gran parte de la regiónSin canal de TV confirmadoBarça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
Venezuela14:00Sin canal de TV confirmadoBarça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
Bolivia14:00Sin canal de TV confirmadoBarça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
Chile14:00Sin canal de TV confirmadoBarça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
Argentina15:00Sin canal de TV confirmadoBarça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
Uruguay15:00Sin canal de TV confirmadoBarça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
Paraguay15:00Sin canal de TV confirmadoBarça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
Brasil15:00Sin canal de TV confirmadoBarça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
Estados Unidos14:00 ET; 11:00 PTFOX DeportesFubo; también se reporta FOX One
Canadá14:00 Toronto; 11:00 VancouverSin canal lineal confirmadoBarça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
Egipto21:00ON Sport, de acuerdo con reportes localesBarça Play; verificar disponibilidad local de ON Sport
Marruecos, Argelia y Túnez19:00ON Sport, según reportes regionalesBarça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
Arabia Saudita, Catar y países árabes21:00ON Sport, según disponibilidad regionalBarça Play y YouTube Premium del FC Barcelona
Resto del mundoSegún huso horarioSin señal de TV internacional única confirmadaBarça Play y YouTube Premium del FC Barcelona

La transmisión más consistente para audiencias de Perú, Latinoamérica y buena parte del mundo es Barça Play, la plataforma oficial del club. El FC Barcelona señala que los socios y suscriptores Culers Premium podrán acceder a la cobertura con narración en español, inglés y catalán.

En España, el partido también cuenta con opciones locales: TV3 lo emitirá por televisión, mientras que 3Cat lo llevará a internet. Diversas guías de programación incluyen asimismo Movistar+ dentro de las alternativas disponibles en el país.

Para Estados Unidos, la cobertura reportada incluye FOX Deportes en TV y Fubo por streaming; algunas guías también añaden FOX One. En México y Sudamérica no aparece una señal tradicional de TV confirmada de forma homogénea, por lo que conviene priorizar Barça Play o el YouTube oficial del Barcelona con la suscripción Premium correspondiente.

¿A qué hora juega FC Barcelona-Al Ahly EN VIVO HOY por el Trofeo Joan Gamper?

Barcelona vs. Al Ahly se juega hoy, miércoles 19 de agosto, por el Trofeo Joan Gamper 2026. El inicio está programado para las 20:00 de España peninsular (CEST), en el Spotify Camp Nou.

País o zonaHora
España (peninsular)20:00
Perú13:00
Colombia13:00
Ecuador13:00
Panamá13:00
México (CDMX)12:00
Costa Rica12:00
Guatemala12:00
El Salvador12:00
Honduras12:00
Nicaragua12:00
Venezuela14:00
Bolivia14:00
Chile14:00
Paraguay14:00
Argentina15:00
Uruguay15:00
Brasil (Brasilia, São Paulo y Río)15:00
República Dominicana14:00
Estados Unidos (Este)14:00
Estados Unidos (Centro)13:00
Estados Unidos (Montaña)12:00
Estados Unidos (Pacífico)11:00
Egipto21:00
Marruecos, Argelia y Túnez19:00

Para el público de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, Barcelona vs. Al Ahly comenzará a la 1:00 p. m. Para Argentina, Uruguay y Brasil, el encuentro arrancará a las 3:00 p. m., mientras que en México será a las 12:00 p. m.espndeportes.

El duelo se disputará en el Spotify Camp Nou y forma parte de la edición 61 del Trofeo Joan Gamper. La transmisión internacional está anunciada a través de las plataformas oficiales del Barcelona, como Barça Play/Barça One y el canal oficial del club en YouTube; la disponibilidad puede variar según el territorio. En Cataluña, TV3 y 3Cat emitirán el encuentro.

Como referencia editorial, el horario base es el de España peninsular: 20:00 CEST. A partir de esa hora se calcularon las conversiones de la tabla, considerando las zonas horarias vigentes hoy.

Posibles alineaciones de Barcelona vs. Al-Ahly

Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Andreas Christensen, Gerard Martín, Alejandro Balde, Eric García, Marc Bernal, Fermín López, Raphinha, Hamza Abdelkarim y Anthony Gordon.

Al-Ahly: Mostafa Shobeir, Ahmed Nabil Koka, Hady Riad, Yasser Ibrahim, Yahia Attiyat Allah, Marwan Attia, Akram Tawfik, Ali Mahmoud, Moncef Bakrar, Sofiane Bendebka y Achraf Bencharki.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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