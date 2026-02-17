Las actividades de ICE, ¿se ven afectadas por el cierre del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.?

La advertencia de Tom Homan sobre ICE en pleno cierre del DHS que alerta a los inmigrantes en Estados Unidos

Desde el 23 de febrero, vecinos y activistas de Highland Park, en el noreste de Los Ángeles, planean activar un sistema comunitario para advertir sobre la presencia de agentes de ICE en el barrio. La meta es sencilla pero clave: que las familias migrantes estén informadas a tiempo y sepan cómo ejercer sus derechos si hay operativos de inmigración cerca de sus casas o trabajos.​

Esta iniciativa surge en un contexto de mayor tensión por las redadas y detenciones migratorias en varias ciudades del país, donde comunidades enteras viven con miedo a ser separadas de sus familias. En Los Ángeles, con fuerte presencia de población latina y de origen mexicano y centroamericano, cualquier movimiento de ICE se siente de inmediato en la vida diaria del vecindario.

Cómo funcionará el sistema de alerta comunitaria

El plan en Highland Park combina herramientas muy simples con organización vecinal para detectar y difundir rápidamente información sobre operativos de ICE. Entre las acciones planteadas están:​

Instalación de sirenas o alertas sonoras en puntos estratégicos del barrio, en viviendas y comercios que participan voluntariamente.​

Envío de avisos inmediatos en chats vecinales, redes sociales y grupos comunitarios cuando se detectan agentes o vehículos de ICE.

Entrega de guías sobre derechos migratorios para que las personas sepan qué hacer ante una visita o redada.​

Coordinación con organizaciones de defensa de inmigrantes para canalizar asesoría legal y acompañamiento.

Quienes impulsan la medida insisten en que el objetivo no es “bloquear” a ICE, sino que la comunidad tenga más información y pueda reaccionar con calma, sin caer en rumores ni pánico.

¿Es legal avisar sobre operativos de ICE?

Un punto clave de este tema es la legalidad del sistema de alertas. De acuerdo con expertos en derecho migratorio y derechos civiles, informar de manera general y pública sobre la presencia de agentes federales, sin interferir físicamente con ellos ni ocultar personas buscadas, no es ilegal por sí mismo.

Lo que sí puede generar problemas legales es:

Bloquear físicamente un operativo o impedir el paso de los agentes.

Proporcionar información falsa para desviar u obstaculizar una acción federal.

Participar en acciones que puedan interpretarse como obstrucción de la justicia.

Por eso, abogados recomiendan que cualquier sistema de alerta se concentre en información verificable (hora, lugar, presencia de vehículos con siglas oficiales) y en educación sobre derechos, evitando llamados a confrontaciones o bloqueos. En otras palabras, avisar “hay agentes de ICE en esta zona, revisa tus opciones y derechos” no es lo mismo que decir “sal a impedir que actúen”.

Lo que debes saber si eres migrante en Los Ángeles

Frente a cualquier operativo de ICE, tu mejor herramienta es conocer tus derechos básicos. Organizaciones como ACLU Southern California y CHIRLA han reiterado una serie de recomendaciones clave para residentes, sin importar su estatus migratorio.

No estás obligado a abrir la puerta si los agentes no presentan una orden judicial firmada por un juez.

Una orden administrativa de ICE (formularios I-200 o I-205) no es lo mismo que una orden de un juez; puedes pedir que la pasen por debajo de la puerta o contra la ventana para revisarla.

Tienes derecho a guardar silencio y a no firmar documentos sin hablar antes con un abogado.

Puedes pedir hablar con un abogado migratorio; aunque el gobierno no te lo proporciona gratis en todos los casos, sí puedes contactar a defensores y organizaciones comunitarias.

Es recomendable tener un plan familiar: quién cuida a los niños, dónde guardar documentos importantes, a quién llamar en caso de detención.

También es importante verificar cualquier mensaje sobre supuestas redadas antes de reenviarlo; compartir información falsa puede generar miedo innecesario y dificultar la respuesta de la comunidad ante operativos reales.​

Por qué esta estrategia puede extenderse a otros barrios

La experiencia de Highland Park será observada de cerca por otros barrios de Los Ángeles y por ciudades con alta población inmigrante en todo el país. Si el sistema de alertas se implementa sin incidentes y se mantiene dentro de los límites legales, es probable que otras comunidades intenten replicarlo adaptándolo a su realidad.

Al mismo tiempo, una respuesta dura de las autoridades federales o un caso en el que se alegue obstrucción podría redefinir el debate sobre hasta dónde puede llegar la organización vecinal frente a las políticas migratorias federales. Para los habitantes de Los Ángeles, seguir de cerca este proceso no es solo un tema político: es una cuestión directa de seguridad, estabilidad familiar y derecho a estar informados sobre lo que ocurre en sus propias calles.

California, Los Ángeles e ICE: el contexto legal

California es considerado un “estado santuario”, lo que significa que limita la cooperación de la policía local y otras agencias estatales con las autoridades federales de inmigración, salvo en ciertos casos. Sin embargo, ICE mantiene facultades para ejecutar operativos bajo leyes federales de inmigración en cualquier parte del país, incluido Los Ángeles.

La ciudad, dirigida por la alcaldesa Karen Bass, ha emitido directivas para reducir la colaboración con ICE en propiedades municipales y espacios bajo jurisdicción local, como cárceles de la ciudad y ciertos servicios públicos. Aun así, las operaciones federales pueden realizarse en la vía pública, en lugares de trabajo y, bajo ciertas condiciones legales, en viviendas privadas.

Para las familias de Highland Park esto se traduce en una realidad compleja: la ciudad dice querer proteger a los inmigrantes, pero la presencia de ICE sigue siendo una amenaza real. De ahí que la organización comunitaria se vea como una capa adicional de protección e información.