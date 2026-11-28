La gran final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata se disputará hoy sábado 28 de noviembre en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El pitazo inicial está programado para las 3:00 p. m., hora del Este de Estados Unidos (2:00 p. m. hora del Centro y 12:00 p. m. hora del Pacífico). Para los aficionados en territorio estadounidense, la transmisión oficial estará a cargo de beIN Sports, señal que también ofrecerá cobertura completa en español para seguir cada detalle del choque por la gloria eterna.

En el plano futbolístico, el enfrentamiento plantea un atractivo contraste de identidades y estilos. Palmeiras, bajo la conducción de Abel Ferreira, llega respaldado por su jerarquía reciente en instancias definitivas y una propuesta intensa que combina presión alta, transiciones rápidas y eficacia en las áreas. El conjunto brasileño superó un camino exigente en la fase eliminatoria —dejando atrás a Liga de Quito y Fluminense— y afronta esta cita con la mirada puesta exclusivamente en el título continental.

Por su parte, Estudiantes de La Plata aterriza en Montevideo con el temple copero que lo caracteriza y la confianza de haber superado a rivales brasileños de peso como Corinthians y Flamengo en las rondas previas. El elenco argentino basa su fortaleza en el orden táctico, la solidez defensiva y la capacidad para cerrar espacios y golpear en los momentos clave, incluso ante la sensible baja por sanción de Baltasar Rodríguez en el mediocampo. Al tratarse de una final a partido único —con prórroga y penales en caso de igualdad tras los 90 minutos—, la concentración, el manejo de la presión y el acierto en las pelotas paradas se perfilan como factores decisivos.

¿Dónde ver beIN Sports EN VIVO, Palmeiras vs. Estudiantes en Estados Unidos?

En Estados Unidos, las señales de beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español están disponibles a través de servicios de televisión por cable, satélite y plataformas de streaming.

Plataformas de streaming (sin cable)

Fanatiz : Es la opción más económica y directa para ver beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español en vivo.

: Es la opción más económica y directa para ver beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español en vivo. FuboTV : Incluye ambas señales en sus paquetes deportivos y latinos.

: Incluye ambas señales en sus paquetes deportivos y latinos. Sling TV : Disponible mediante el paquete adicional World Sports o Best of Spanish TV.

: Disponible mediante el paquete adicional World Sports o Best of Spanish TV. beIN SPORTS CONNECT : Plataforma oficial (web, Android, iOS, Roku, Fire TV y Android TV). Requiere iniciar sesión con las credenciales de un proveedor de TV o streaming suscrito.

: Plataforma oficial (web, Android, iOS, Roku, Fire TV y Android TV). Requiere iniciar sesión con las credenciales de un proveedor de TV o streaming suscrito. beIN SPORTS XTRA / XTRA en Español (gratis): Señal gratuita con anuncios disponible en Pluto TV, The Roku Channel, Xumo, Vizio y FuboTV (emite programación seleccionada, no siempre los partidos principales).

¿En qué canal ver EN VIVO beIN Sports, Palmeiras vs. Estudiantes?

Te compartimos los canales para ver EN VIVO beIN Sports, tanto en su transmisión en inglés como en español.

Proveedor beIN SPORTS (inglés) beIN SPORTS en español DISH 408 871 (SAP) Verizon 598 (HD) 1538 (HD) Optimum TV 231 (HD) 230 / 1070 (HD) RCN 378 / 579 (HD) 808 Breezeline 157 / 957 (HD) 234 Blue Stream 160 / 659 (HD) 421 / 422 (HD) Hotwire 392 / 871 (HD) 873 Claro Puerto Rico 1629 (HD) 1630 (HD)

Proveedores como Mediacom también ofrecen ambas señales, pero el número de canal varía según la ciudad.

¿Cómo ver beIN Sports Connect online, Palmeiras vs. Estudiantes?

Para ver beIN SPORTS CONNECT en Estados Unidos y Canadá, tienes dos opciones: acceder gratis iniciando sesión con las credenciales de un proveedor de TV o streaming que ya incluya el canal (como FuboTV, Fanatiz, DISH, Verizon FIOS, Optimum o Breezeline), o contratar una suscripción directa en la plataforma.

Puedes usarlo desde un navegador web o descargando la aplicación oficial en iOS, Android, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV (tvOS) y Android TV.

1: Abre la plataforma o descarga la app

Ingresa a connect.beinsports.com desde tu navegador (Chrome, Safari, Edge o Firefox) o busca e instala la app beIN SPORTS CONNECT en la tienda de aplicaciones de tu teléfono o televisor.

Verificación: Verás la pantalla de inicio con el catálogo de eventos y el botón Iniciar sesión / Suscribirse en la parte superior.

2: Selecciona tu método de acceso:

Si tienes cable o streaming: Haz clic en Iniciar sesión con proveedor de TV (TV Provider) y elige tu compañía de la lista.

Si no tienes proveedor: Selecciona Suscriptor (Subscribe), crea una cuenta con tu correo electrónico y elige un plan mensual o anual.

3: Completa el inicio de sesión (si usas Smart TV, ten tu celular a mano):

Ingresa el usuario y contraseña de tu proveedor (o de tu cuenta directa). Si estás configurando un Smart TV, la pantalla mostrará un código: escanéalo desde la opción TV Login dentro de la app móvil de beIN SPORTS CONNECT o ingrésalo en bein.watch/mytv desde cualquier navegador.

Verificación: La pantalla se actualizará automáticamente y desbloqueará los canales en vivo.

4: Elige la transmisión en vivo:

Dirígete a la pestaña En vivo (Live) y selecciona la señal de beIN SPORTS o beIN SPORTS en Español (también puedes cambiar el idioma del audio desde los controles del reproductor).

Verificación: El reproductor cargará la señal en directo y podrás enviarla a otro televisor usando el ícono de Chromecast o AirPlay si estás en móvil.

Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata: hora, dónde ver y en qué estadio juegan

Partido: Palmeiras vs. Estudiantes de La Plata

Competencia: Final de la Copa Libertadores 2026

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

Horario en EE. UU.: 3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT.

Estadio: Centenario de Montevideo.

Canal en EE. UU.: beIN SPORTS.

Streaming: beIN SPORTS CONNECT.