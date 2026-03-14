La noche de Miami se prepara para un duelo de guion cinematográfico. La selección de Venezuela saldrá al diamante del LoanDepot Park decidida a desafiar la jerarquía de Japón, vigente campeón del Clásico Mundial de Béisbol, en unos cuartos de final que se juegan a ritmo de todo o nada. Este sábado 14 de marzo, desde las 21:00 horas de Caracas (9 p. m. ET / 6 p. m. PT) , la Vinotinto intentará transformar su buen momento en una victoria histórica ante una potencia que parece hecha a la medida de este tipo de escenarios. ¿Quieres ver el choque EN VIVO y ONLINE desde América Latina? Aquí te explicamos cómo seguir todas las emociones a través de la plataforma de streaming Béisbol Play.

¿Dónde ver Béisbol Play EN VIVO, Venezuela vs. Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La transmisión por streaming del Venezuela vs. Japón, por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, estará a cargo de Béisbol Play, servicio especializado en contenidos de béisbol profesional para la región.

Béisbol Play es una plataforma que:

Cuenta con derechos digitales para emitir juegos de la LVBP y otras competencias de pelota.

Está disponible a nivel internacional, con suscripción que se puede contratar desde distintos países con tarjeta de crédito, débito internacional, PayPal, Zelle y otros métodos (según el territorio).

Permite disfrutar los encuentros en múltiples dispositivos: navegador web, aplicaciones móviles y apps para TV como Fire TV, Android TV, Google TV y Roku.

Durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026, ofrece partidos en video en vivo mediante la señal de 1Baseball Network para usuarios del continente americano, con algunas restricciones geográficas por derechos locales.

¿Cómo suscribirse a Béisbol Play para ver el juego?

Para seguir el choque por Béisbol Play, debes crear una cuenta y activar un plan:

Entra a la web de suscripción oficial y elige el paquete disponible para la competencia (pase mensual, de torneo u oferta vigente).

Regístrate con tu correo electrónico y configura una contraseña.

Completa el pago con uno de los métodos aceptados (tarjeta, PayPal u opciones indicadas en la página).

Una vez confirmada la compra, tendrás acceso al contenido en vivo desde el sitio o las apps oficiales.

Con la membresía activa, además del duelo ante Japón podrás disfrutar otros encuentros y materiales especiales relacionados con el campeonato.

¿En qué dispositivos se puede ver el Venezuela vs. Japón?

El encuentro puede verse en Béisbol Play desde:

Computadoras y laptops, utilizando un navegador compatible.

Teléfonos y tablets, mediante las aplicaciones móviles.

Smart TVs y dispositivos de streaming, con la app “BeisbolPlay TV” disponible en Fire TV, Android TV, Google TV y Roku.

Así podrás seguir el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tanto en pantalla grande como desde el móvil, dependiendo de tus preferencias.

Horario del partido Venezuela vs. Japón por país

El choque entre Venezuela y Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará este sábado 14 de marzo en el LoanDepot Park de Miami, Florida, a partir de las 21:00 horas de Caracas:

Horarios:

19:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

20:00 horas de Perú, Panamá, Colombia y Ecuador

21:00 horas de Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Canadá, Cuba y Bolivia

22:00 horas de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay

Estados Unidos:

9 p.m. ET

8 p.m. CT

7 p.m. MT

6 p.m. PT

En América Latina, la opción principal para seguir el compromiso EN VIVO por internet será Béisbol Play, siempre que el servicio esté habilitado en tu país y no exista bloqueo territorial para este compromiso.