En el loanDepot Park de Miami, las selecciones de Venezuela y Nicaragua se enfrentan este lunes 9 de marzo en un duelo correspondiente al Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El encuentro, programado para las 19:00 horas de Caracas (7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT), puede resultar clave para acomodar la tabla de posiciones del grupo y acercar a uno de los equipos a la siguiente ronda del torneo.

Si quieres seguir todas las emociones del juego desde cualquier lugar, una de las alternativas es Béisbol Play , plataforma digital especializada en transmisiones de béisbol que ofrece el partido en streaming a través de su señal asociada 1Baseball Network. El servicio permite ver el encuentro en vivo desde celular, computadora, tablet o Smart TV, ideal para los aficionados que prefieren seguir el juego online.

En esta guía te explicamos cómo ver Venezuela vs. Nicaragua EN VIVO por Béisbol Play, qué necesitas para acceder a la transmisión y las opciones disponibles para disfrutar del partido en línea durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

¿Dónde ver Béisbol Play EN VIVO, Venezuela vs. Nicaragua?

El juego del Clásico Mundial puede seguirse online a través de Béisbol Play, que ofrece streaming en vivo del encuentro mediante la señal de 1Baseball Network para distintos países del continente.

Las principales opciones para ver el partido son:

Béisbol Play (streaming online y app)

1Baseball Network (TV paga en algunos países)

Televen y Venevisión en Venezuela

en Venezuela FS2 en Estados Unidos

¿Qué es Béisbol Play?

BeisbolPlay es una plataforma digital especializada en béisbol que transmite partidos y contenido relacionado con este deporte. La plataforma es conocida por ser el servicio oficial de streaming de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y por ofrecer también eventos internacionales.

Entre sus características principales destacan:

Transmisión de partidos en video en vivo

Acceso desde computadora, celular, tablet o Smart TV

Aplicaciones para Fire TV, Android TV, Google TV y Roku

Suscripción disponible con diferentes métodos de pago

¿Béisbol Play transmite gratis en YouTube?

No exactamente. Béisbol Play tiene presencia en YouTube, donde publica contenido y programas relacionados con el béisbol, pero las transmisiones completas de partidos suelen estar disponibles dentro de su plataforma oficial mediante suscripción o señales asociadas como 1Baseball Network.

En algunos casos, ciertos juegos o contenidos especiales pueden aparecer en YouTube como promoción o retransmisión.

¿Cómo ver Venezuela vs. Nicaragua en Béisbol Play?

Para seguir el partido online debes:

Entrar al sitio oficial de Béisbol Play. Crear una cuenta con correo electrónico. Elegir un plan o acceso disponible para el torneo. Iniciar sesión desde la web o la aplicación para ver el partido en vivo.

Con la cuenta activa podrás seguir el encuentro desde cualquier dispositivo compatible, incluyendo teléfonos móviles, computadoras o televisores inteligentes.