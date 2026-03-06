Venezuela y Países Bajos se miden en un duelo imperdible por la Jornada 1 del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el LoanDepot Park de Miami, Florida. El compromiso se disputará este viernes 6 de marzo, con playball programado para las 12:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), en el inicio del camino de la Vinotinto del béisbol en el torneo. ¿Quieres ver el choque EN VIVO y ONLINE desde América Latina? Aquí te explicamos cómo seguir todas las emociones a través de la plataforma de streaming Béisbol Play.

¿Dónde ver Béisbol Play EN VIVO, Venezuela vs. Países Bajos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La transmisión por streaming del Venezuela vs. Países Bajos, por la Jornada 1 del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026, estará a cargo de Béisbol Play, servicio especializado en contenidos de béisbol profesional para la región.

Béisbol Play es una plataforma que:

Cuenta con derechos digitales para emitir juegos de la LVBP y otras competencias de pelota.

Está disponible a nivel internacional, con suscripción que se puede contratar desde distintos países con tarjeta de crédito, débito internacional, PayPal, Zelle y otros métodos (según el territorio).

Permite disfrutar los encuentros en múltiples dispositivos: navegador web, aplicaciones móviles y apps para TV como Fire TV, Android TV, Google TV y Roku.

Durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026, ofrece partidos en video en vivo mediante la señal de 1Baseball Network para usuarios del continente americano, con algunas restricciones geográficas por derechos locales.

¿Cómo suscribirse a Béisbol Play para ver el juego?

Para seguir el choque por Béisbol Play, debes crear una cuenta y activar un plan:

Entra a la web de suscripción oficial y elige el paquete disponible para la competencia (pase mensual, de torneo u oferta vigente).

Regístrate con tu correo electrónico y configura una contraseña.

Completa el pago con uno de los métodos aceptados (tarjeta, PayPal u opciones indicadas en la página).

Una vez confirmada la compra, tendrás acceso al contenido en vivo desde el sitio o las apps oficiales.

Con la membresía activa, además del duelo ante Países Bajos podrás disfrutar otros encuentros y materiales especiales relacionados con el campeonato.

¿En qué dispositivos se puede ver el Venezuela vs. Países Bajos?

El encuentro puede verse en Béisbol Play desde:

Computadoras y laptops, utilizando un navegador compatible.

Teléfonos y tablets, mediante las aplicaciones móviles.

Smart TVs y dispositivos de streaming, con la app “BeisbolPlay TV” disponible en Fire TV, Android TV, Google TV y Roku.

Así podrás seguir el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tanto en pantalla grande como desde el móvil, dependiendo de tus preferencias.

Horario del partido Venezuela vs. Países Bajos por país

El choque por la Jornada 1 del Grupo D se disputará este viernes 6 de marzo en los siguientes horarios aproximados:

Miami (Estados Unidos, ET) : 12:00 p.m.

: 12:00 p.m. Venezuela (Caracas) : 1:00 p.m.

: 1:00 p.m. México (CDMX): 11:00 a.m.

En América Latina, la opción principal para seguir el compromiso EN VIVO por internet será Béisbol Play, siempre que el servicio esté habilitado en tu país y no exista bloqueo territorial para este compromiso.

Preguntas frecuentes sobre Venezuela vs. Países Bajos por Béisbol Play

¿A qué hora juegan Venezuela y Países Bajos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El enfrentamiento está programado para este viernes 6 de marzo, a las 12:00 p.m. en Miami, 1:00 p.m. en Caracas y 11:00 a.m. en Ciudad de México.

¿Dónde ver Venezuela vs. Países Bajos EN VIVO por internet?

El streaming estará disponible en Béisbol Play, plataforma que ofrece los juegos del torneo para la audiencia americana.

¿Béisbol Play funciona en cualquier país?

El servicio tiene alcance global, aunque algunos torneos pueden estar sujetos a bloqueos en territorios como Estados Unidos, Canadá o México, por acuerdos de derechos con otros operadores.

¿Qué necesito para ver el partido en Béisbol Play?

Solo requieres una cuenta registrada, una suscripción activa, buena conexión a internet y un dispositivo compatible (PC, móvil o Smart TV) con acceso al sitio web o a la app oficial.