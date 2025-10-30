La Serie Mundial 2025 entra en su momento decisivo. Los Toronto Blue Jays están a solo una victoria de conquistar su primer título desde 1993, luego de una dominante victoria 6-1 sobre los Los Angeles Dodgers en el Juego 5. La gran figura fue el novato Trey Yesavage, quien hizo historia al registrar 12 ponches, un nuevo récord para debutantes en el Clásico de Otoño.

El equipo canadiense llega inspirado y con la posibilidad de asegurar el campeonato en casa, ante su público en el Rogers Centre. Con una ofensiva liderada por Vladimir Guerrero Jr., George Springer, Addison Barger y Alejandro Kirk, los Blue Jays han conectado ocho cuadrangulares en los primeros cinco juegos, mostrando una fuerza ofensiva que ha superado por completo al cuerpo de lanzadores angelino.

¿A qué hora se juega el Juego 6 de la Serie Mundial 2025?

El Juego 6 de la Serie Mundial 2025 entre Blue Jays y Dodgers se disputará este viernes 31 de octubre en el Rogers Centre de Toronto, coincidiendo con las celebraciones de Halloween.

Fecha: Viernes 31 de octubre de 2025

Viernes 31 de octubre de 2025 Estadio: Rogers Centre, Toronto

Rogers Centre, Toronto Hora en México: 18:00 horas (centro de México)

18:00 horas (centro de México) Hora en EE.UU.: 8:00 p.m. (ET)

Si Toronto logra cerrar la serie, pondrá fin a una espera de más de tres décadas para volver a levantar el trofeo. En cambio, una victoria de Los Angeles forzaría un emocionante Juego 7 para definir al campeón de la MLB 2025.

¿Dónde ver Blue Jays vs Dodgers EN VIVO por TV y streaming?

La transmisión del Juego 6 estará disponible en México por ESPN, Disney+ y Fox Sports, con opciones para seguirlo en vivo y en HD.

En Estados Unidos, el duelo podrá verse por FOX y FOX Deportes, disponibles en DirecTV y también en el servicio de streaming Fubo, que ofrece una prueba gratuita.

Para el resto de Sudamérica, el partido será transmitido por ESPN y Disney+, mientras que la opción global será MLB.tv para seguir el juego desde cualquier parte del mundo.